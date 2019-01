Mazatlán

Los quehaceres del Presidente AMLO y los deportes fueron temas centrales de la columna de Luis Ángel Gómez el día de hoy

30/01/2019 | 03:00 AM

Este domingo pasado, los aficionados al beisbol de Guasave quedaron de lo más satisfechos con la visita del Presidente López Obrador a esa ciudad, pues hizo el anuncio oficial de que el equipo de los Algodoneros regresa, para cumplir esa promesa que hizo a los guasavenses durante su campaña, pero no lo harán solos, ya que los Sultanes de Monterrey se unen a la Liga Mexicana del Pacífico. Esto se hace una semana antes de que se realice el famoso Súper Tazón de Estados Unidos, que por tercera vez tendrá como sede a Atlanta, Georgia, con el encuentro entre Rams y Patriots, con el espectáculo de medio tiempo de Maroon 5, este domingo 3 de febrero. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque este célebre partido de futbol americano ha ido ganando adeptos y una gran afluencia televisiva en nuestro País. Lejanos están ya los días en que el beisbol era la máxima disciplina en Sinaloa, que orgullosamente aún llaman el rey de los deportes. De hecho, antes ni el futbol “rifaba” en Sinaloa, al menos en el norte del Estado, donde se expresaban del balompie como un deporte “naco” o gusto de chilango, ¿pero qué tal ahora? Las pasiones futboleras se desbordan en los partidos clásicos, los epítetos y comparaciones peyorativas entre sinaloenses inundan las redes sociales cuando se juega. ¿Qué no se supone que el deporte es para unir y pasar un agradable rato de convivencia? Bueno, pero ahora somos tan de irnos por las tendencias, que nos ha tocado ver en redes sociales personas preguntando si alguien conoce una escuela de rugby y nosotros con cara de ¡¿qué?! Hay deportes que consideramos siempre han estado en el gusto regional, además del beisbol, como el tenis, baloncesto, karate y la natación, pero ya no nos sorprenderá si alguien anda averiguando una academia para aprender cricket o polo. Lo importante es practicar un deporte y qué bueno que haya opciones, pero luego se detecta cuando es realmente por verdadero gusto o por solo una pose. Bueno, al menos el próximo domingo habrá muchos emocionados frente a las pantallas, viviendo más intensamente el Súper Tazón que los propios estadounidenses.

Y por sus propios méritos, mañana, a las siete de la noche, el maestro Nino Gallegos recibirá un homenaje por su trayectoria y labor en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, donde habrá lectura de textos y poesía con la participación de Julieta Montero, colaboradora de este rotativo; Anahí Juárez, Rubén Romero y Geovanni Osuna; además de la entrega del reconocimiento. La entrada es libre.

Y ya para entrar febrero, el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General informa que su rifa de 500 pesos, que se realiza el último viernes del mes, el número ganador fue el 002, que vendió María Eugenia de Téllez. El boleto premiado se elige de acuerdo con el sorteo de la Lotería Nacional y lo recaudado se destina para apoyar a pacientes de escasos recursos del hospital, labor que requiere de mucha ayuda.

Para ayudar a las personas a tener una mejor salud emocional, Fundación MAPA invita a su jueves de conferencia, por lo que mañana tendrá la plática Matrimonio: reto o rutina, que impartirá el doctor Luis Arturo Sánchez Reynoso, a las siete de la noche, en sus instalaciones de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. La entrada no tiene ningún costo, pero una aportación voluntaria hace una gran diferencia para la lucha contra la depresión. Hay más informes al 910 3583.

Y nada de depresión, al contrario, alegría y orgullo nos dio saber que adolescentes mazatlecos arrasaron en el torneo estatal de la Federación Mexicana de Tenis, que se realizó el domingo en Los Mochis, donde los deportistas porteños obtuvieron medallas, así que las felicitaciones van, en el ramo femenil, para Mariana Coppel, Fernanda Sandoval, Ana Sofía y María Fernanda Hernández, mientras en el varonil, Álvaro García, Miguel de Rueda, Juan Pablo Valdez y Josafat Lara brillaron también. Sin duda, la disciplina y dedicación de estos jóvenes valores son un ejemplo a seguir para todos.