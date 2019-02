Columna

“¡Los enemigos de la cultura están en el Instituto de Cultura!”, señaló el maestro Ramón Alberto Gómez López, también conocido como Ramón Gómez “Polo”, en unas declaraciones que hizo la mañana del lunes, en el quiosco de la Plazuela Machado, al iniciar una protesta pacífica para que se le trate con respeto a su persona, docentes y alumnos de la Escuela y el Taller de Teatro, área de la cual es coordinador y pertenece al Centro Municipal de Artes. Hoy, hace una semana, le avisaron del Instituto de Cultura que tenía que desalojar el espacio que, desde febrero del año pasado, ocupaba la Escuela de Teatro, que le procuró la anterior administración de esa dirección, debido a que desde entonces, las instalaciones en el CMA eran insuficientes. Se le comunicó que se instalaran en Casa Haas, pero ahí solo se les permitió guardar mobiliario y enseres, por lo que esa escuela quedó sin espacio para realizar su labor de enseñanza y formación actoral, que desde 1998 realiza Ramón Gómez “Polo”. Eso no es todo, el también actor y director, agregó lo siguiente, durante su declaratoria a medios de comunicación locales esa mañana: “Se me acaba de informar que estoy en graves problemas por alzar mi voz. No solamente hago esta protesta como reclamo a las amenazas, a las humillaciones, a las faltas de respeto por parte de la nueva administración del Instituto de Cultura, aclarando que no es el señor Óscar Blancarte, al cual respeto, ya que no lo han dejado dirigir el Instituto. Creo que no se le podría juzgar en ese respecto”. Agregó que prefería no decir nombres por el momento, pues todavía cree en el diálogo, en la respuesta pacífica y positiva, aunque agregó: “pero yo no voy a tolerar tres años de esto, sobre todo, cuando veo las caras de mis compañeros también, que no se han atrevido a hablar. El problema es la forma en que se nos ha querido someter. Quedan en mi mente frases grabadas como ‘esta es una nueva administración y el que no se alinee, ¡se va! Por cada uno de ustedes, hay 15 solicitudes. Se suben al barco o se quedan ahí’. Señores, tengo 20 años trabajando para el Centro Municipal de Artes; el proyecto teatral es mi barco, ¡es mío! Yo les he permitido que se suban para que nos lleven a buen destino. Ellos llevan las riendas, pero nosotros, los artistas, somos los que tenemos que decirles para dónde. No puedo callar cuando veo las caras de mis compañeros del aseo totalmente humilladas, totalmente sobajadas. No puedo callar cuando a mis compañeras de la coordinación académica se les descuenta un día de sueldo porque no fueron a pegar calcamonías al Malecón cuando ellas trabajan 50 horas a la semana; habiendo cumplido con su labor, se les invita a pegar calcamonías del Carnaval; se decide no ir y se les descuenta el día, argumentando que rechazaron la invitación. Voy a hablar por mí y por mis compañeros que no tienen voz porque están aterrorizados... Yo no sé si esto lo sepa el Alcalde porque todo esto se hace a su nombre. Todavía no hablo con él. Esto es una manifestación pacífica. Son las formas en que se nos trata y bueno, ustedes verán que no es la mejor administración del Instituto de Cultura. Esto es todo lo que quisiera denunciar por el momento. Nadie debe soportar la humillación. Nadie debe soportar que lo traten de tal manera en que se sobaja... Yo podría decir que es todo el Centro Municipal de Artes porque yo trabajo ahí, yo he escuchado sus llantos, yo he escuchado sus quejas, yo he escuchado sus gritos de coraje, pero no se van a atrever a hablar; ¡tienen miedo de perder su trabajo! Yo creo que es entendible, pero no podemos permitir eso. Yo tengo una familia que mantener, tengo mucho que perder, tengo 20 años trabajando; en cinco años me jubilaría, ¿y qué me dijo mi mujer cuando me vio humillado? Me dice: ‘no te dejes, por favor’. No importa; yo todavía puedo trabajar en otra cosa y no voy a soportar tres años de esto, de gente que no tiene la capacidad para estar ahí, que no debería estar ahí. ¡Los enemigos de la cultura están en el Instituto de Cultura!”. Continuó diciendo que esta situación jamás se había dado antes, al menos con él: “yo digo, si nos tenemos que salir del edificio, nos tenemos que salir del edifico, ¿cuál es el problema? Pero no son las maneras de sacarnos, no es la manera de llegar como si no existiéramos y meterse a mi oficina, meterse a los salones sin pedir permiso cuando hay clases, cuando hay alumnos, y empezar a medir y a decir, ‘ustedes se callan porque esto es del Ayuntamiento y ustedes no pertenecen aquí’. No se vale, ¡no se vale! No se vale que se comporten de esa manera, no somos enemigos. Nosotros no somos arribistas, no somos oportunistas; ¡somos gente que ha trabajado por un proyecto que ha dado resultados y todos los saben! Hasta donde yo sé, hasta ahorita, no tenemos un lugar, pero no vamos a parar. Estos muchachos que ustedes ven acá son mi fuerza (voltea y señala a sus alumnos) y me dijeron: ‘maestro, en la calle, pero no vamos a parar el proceso’. Aquí vamos a dar clases; en el quiosco, en las bancas porque son tres clases al mismo tiempo. Esta es la Carrera Técnica de Teatro. Algunos no vinieron; han de estar deprimidos”. Hasta la mañana del lunes, la escuela no tenía un espacio definido y se les había dicho que se les tenía una casa, por lo que explicó: “pero una casa que no está en las condiciones, pero tampoco podemos entrar allá, entonces no sé cómo va a funcionar esto”. Alrededor de 20 alumnos de la Carrera Técnica y el Taller de Teatro se ven afectados por esta situación y al preguntársele si estaba en riesgo el proyecto teatral, contestó: “yo espero que no, pero a ustedes, ¿a qué les suena?... Ya está con la Síndico Procurador la denuncia, pero tengo que ser cuidadoso porque yo no soy político; yo no entiendo de leyes, yo no entiendo de esos procesos que ellos tienen que ir llevando paso a paso; yo vengo a pedir respeto... Yo nunca he causado problemas, pueden ver mi historial, pueden ver mi currículum. Jamás he hecho una grilla, jamás he hecho un problema. Esto no es una grilla, esto es pedir ¡respeto, señores! Respeto. Somos trabajadores del Ayuntamiento, dependemos del Instituto de Cultura; somos trabajadores del Centro Municipal de Artes”. Cuando se le preguntó qué espera de esto, contestó: “que mejore la situación, que nos empiecen a tratar con respeto, que realmente se lleve una forma correcta y esto sea benéfico para todos. Nadie puede estar trabajando bajo esa presión. Si yo me tengo que ir, si a mí me tienen que despedir para crear un precedente, adelante, estoy dispuesto, por eso es que vengo a hablar”. La razón por la que fueron desalojados del Archivo Municipal fue porque se tiene planeado rescatarlo porque Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente López Obrador, mencionó la importancia de los archivos históricos en un evento de cobertura nacional, a lo que él plantea estar de acuerdo con ese plan: “Si eso es lo que pretenden hacer, claro que yo lo apoyo; a mí no me parecen las formas. Aparte, un señor que es el asesor del Archivo Municipal, el señor Barraza, que no recuerdo su nombre, mencionó, ‘yo ya les he dicho, en muchas ocasiones, que ese edificio para Archivo no sirve y que a mí, ustedes no me molestan’, pero ellos insisten en que se quiere cambiar, y dice Barraza, ‘no sirve ese edificio’, hasta que por fin dijeron, ‘ya te entendimos: no sirve, entonces hay que poner un museo. Sácalos de todas maneras’. ¿A qué les suena? Yo necesito del apoyo de todos porque este proyecto maravilloso, no hablo solo de teatro, hablo de la cultura, de todo lo que se ha vivido, de todo lo que se ha logrado, no se puede perder. Yo ya viví tres años así, yo ya viví una administración así, y aquí ya llevan cuatro meses y ya colmaron mi paciencia... Señor Andrés Manuel López Obrador, si escucha esto, voltee, venga, conózcanos; venga con su esposa, que sé que ella es una persona culta. Venga, no crea lo que le digan, venga y hable con nosotros. Conozca el proyecto, sepa de qué les estamos hablando. Ayúdenos, por favor, señor AMLO, con todo respeto se lo pido”. Ahora, nosotros le hacemos la misma pregunta a usted, lector, como ciudadano, ¿a qué le suena esto?