Mazatlán

Algo Maz

En su columna Luis Ángel Gómez habla de los Premios Oscars

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Parece que Yalitza Aparicio tiene más polarizado a México que López Obrador y esto viene a colación porque como en el arte no hay reglas, hay quienes dicen que si no querías que ella ganara el Óscar, eres envidioso y por eso vives en la mediocridad, por no apoyar a los paisanos que sí triunfan en algo, pero tampoco se debería descalificar a los que piensan que la celebridad internacional en la que se ha convertido la educadora de Tlaxiaco, Oaxaca, es lo máximo que ha pasado para la Nación; es su percepción, también válida y debe ser respetada, así como la opinión que su actuación no era para un Óscar, aunque haya hecho bien su papel. Muchos egresados de academias y escuelas de alguna disciplina artística no podrán, a veces, igualar el talento natural, pero para los líricos, es una responsabilidad pulir y perfeccionar ese don, como estrellas de cine, que iniciaron sin estudios histriónicos porque ya lo traían. Cuando vimos la entrega del Óscar, la noche de este domingo, en cuanto Olivia Colman fue mencionada como la ganadora a Mejor Actriz, Yalitza sonrió sincera y aplaudió al mismo tiempo, instantáneamente. En lo personal, nuestra favorita era Glenn Close, quien nos conquistó en 1988 como la calculadora y despiadada Marquesa de Merteuil en “Relaciones Peligrosas”. Fue nominada al Óscar como Mejor Actriz por ese papel en 1989 y no lo ganó, hace exactamente 30 años, sin embargo, la vimos en una foto junto a Yalitza, ambas abrazadas, y de eso se trata: de aceptación, que el arte sea para unir. No se necesita ser de la Academia para opinar, pues su jurado ha cometido injusticias, premiando películas que nunca han triunfado en el gusto del público como sí lo hicieron otras que no ganaron la estatuilla, además de actores y actrices que han desarrollado personajes monumentales y jamás obtuvieron un Óscar, por ejemplo, Charles Chaplin. Recordemos que Hollywood ha sido acusado de conservador y discriminatorio, pero como ahora hay que ser políticamente correcto e incluyente, sin desmerecer el trabajo interpretativo de Yali, como ella misma ha dicho que le gusta que la llamen, pudiera ser una táctica para verse más a tono con los tiempos actuales. El caso de Yalitza es la historia de la Cenicienta en pleno Siglo 21, pues está viviendo el sueño de incontables personas y con su manera de ser, genuina, mezclada con lo centrado de sus respuestas en entrevistas, pues nos gana el corazón y el espíritu mexicano, que a veces nos obnubila la razón y el sentido común, lo cual es aceptable cuando la emoción es grande, pero por lo mismo, hay que esperar a que se apacigüe el sentimiento y ver las cosas un poco más objetivas, pues pensamos que si “Roma” no fuera obra de Cuarón, quien ganó un Óscar por “Gravity” en 2014 y tiene varios premios por otros filmes, ¿hubiera causado el mismo revuelo si fuera autoría de otro realizador o de un desconocido?

Y nos dieron a conocer, del Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, que el número 935, de Velia de Garza, fue el ganador de su rifa mensual, que se efectuó el viernes, de acuerdo con el sorteo de la Lotería Nacional, agrupación que mañana tendrá su junta mensual para organizar las actividades que realizan a favor de pacientes y familiares de escasos recursos.

Y con su familia, Rodrigo Díaz Murillo estará celebrando su cumpleaños mañana, por lo que desde temprano, su esposa, Laura Moreno Figueroa, y sus hijos, Camila, Sofía, Andrés y Rodrigo, al igual que sus hermanos, cuñados, amigos y, por supuesto, su mamá, Vicky Murillo de Díaz, le estarán demostrando su amor. ¡A gozar la fiesta y el Carnaval!

Y hoy arranca la celebración carnestolenda con el gran concierto que Banda El Recodo, entre artistas invitados, amigos de ellos, estarán dando en el Estadio Teodoro Mariscal, a partir de las cinco de la tarde, por lo que será un evento que reunirá a un mar de gente, ansiosa de vivir el festejo por los 80 años de la Madre de todas las Bandas.

Una mamá muy querida y abuela adorada estará de manteles largos el lunes 4 de marzo, por otro año que se sumará a su vida, doña Chayito Osuna, así que su hija, Eloísa Díaz de Caballero, y sus nietos, Carla María, Eloísa y Carlos Caballero Díaz, la estarán apapachando. Ella ya tuvo un festejo ayer por la tarde, al lado de sus compañeros de actividades en Casa MoMa, de donde es reina por partida doble, así que, desde este espacio, le deseamos lo mejor por anticipado y siga manteniendo esa actitud alegre y positiva que la hacen única, siendo un ejemplo para todos: que siempre el hoy es una oportunidad de hacer de la vida el mejor momento de nuestra existencia.