Carnaval 2019

Algo Maz

Luis Ángel Gómez habla en su columna del Carnaval 2019

Luis Ángel Gómez

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Hoy es Miércoles de Ceniza, que marca el final del Carnaval, uno que definitivamente hizo historia por todos los sucesos que tuvieron lugar, iniciando con el concierto de la Banda El Recodo y la gente que ingresó a la fuerza al estadio por regalar boletos de más. Si bien, hay quienes descalifican a las personas que entraron violentamente, si nos ponemos en su lugar, el evento era gratuito y, además, llevaban su boleto, ¿cómo refutarles? En las redes, apreciamos que había jóvenes con camisetas que decían cadetes, pero ellos apenas empiezan su preparación y no están capacitados aún para hacer frente a una turbamulta. Aunque digan que no, Cultura incluyó este evento en su programa de Carnaval, por lo tanto, tiene responsabilidad, pero luego dicen que esa corresponde a la banda, pero bien que se “colgaron” de ella para adornarse. El Químico declaró que no se salió nada de control, ¿entonces qué vimos toda la gente en los videos que abundaron en Internet?

Al otro día, la coronación del Rey del Carnaval, con una ceremonia con multimedia de adorno, que no era para contar también la historia. Al principio, círculos blancos que caían como copos de nieve; luego, un rojo iridiscente; después, hojas secas cayendo; siguió una vista del Planeta con el Sol saliendo. Entre cada cambio de video, aparecían unos cuadros de colores en las pantallas de la computadora porque como que no saben switchear para evitar eso y hacer la transición. El uso de la iluminación fue nula para ambientar, teniendo las luces en la parrilla superior del escenario. La multimedia nos recordó a las imágenes que proyectan los DJs en sus espectáculos; solo para ambientar y no para ilustrar, pues la escenografía fue nula en todas las coronaciones, empezando con los tronos, si así se le pueden llamar a los tapancos pintados de blanco con enorme respaldo. El jueves, se hizo un homenaje al maestro de danza folclórica Javier Arcadia, con fotos de él, proyectadas y no se veía completa su cara porque la cubría el trono siempre, además de que eran fotos pixeleadas, por no hacerle un video. La música sí nos pareció buena en esa coronación, pero bailarines en algunas coreografías se veían inseguros. Nos sorprendió ver uno de los personajes del Carnaval 2015, Los Sueños de Momo: el Ave de Fuego, pues una bailarina portaba ese mismo atuendo que está en la imagen oficial de ese Carnaval, al que solo le cambiaron el tocado. Se vale reciclar, pero no piratear. Comentario general fue que los emblemas, la Luna y el Sol, duraron demás en sus “solos de baile”. Cuando a Roberto Tirado se le puso la corona, las pirotecnias no fueron instantáneas y cuando las hubo, no fueron tan contundentes. El peor momento fue cuando en lugar de esperar a que el telón subiera para instalar los aparatos de Chuy Lizárraga, personal de Cultural comenzó a desclavar el trono, jalándolo de un lado a otro en lugar de esperar a que el telón cubriera completamente el escenario. Eso sí, lo que abundó fue la mención del Alcalde por parte del conductor del evento, quien parecía haber recibido esa consigna, igual que pasó con los otros artistas en las demás coronaciones. ¿Acaso eso venía estipulado en su contrato, además de animar y cantar? Excepto en el de 90s Pop Tour.

Juegos Florales, el comentario fue que se perdió el concepto del evento, que nunca se sintió estar en la fiesta culta del Carnaval. No se leyó el poema ganador del Clemencia Isaura, para el cual se elabora un video también, que lo ilustra y explica en imágenes. La Reina tuvo problemas para subir al estrado principal, debido a la inclinación, así como dificultades para entregar la Flor Natural a la poetisa triunfadora y también ella para ceñirle la corona. Lo que más circuló en redes, la imagen del maestro Enrique Patrón de Rueda con su cara envuelta en la bandera de Italia, pues no traía el Escudo Nacional, al momento de recibir su reconocimiento por 40 años de trayectoria musical, que le fue entregado por un niño, pues ni siquiera fue merecedor que una autoridad le hiciera la distinción. El espectáculo de Los Ángeles Azules tardó una hora y 10 minutos en empezar.

Reina del Carnaval, con un desfile de mujeres emblemáticas, cuya labor fue recordada, como Lady Diana, Juana de Arco, Marilyn Monroe, con caracterizaciones mal diseñadas, que parecieron más bien sátiras en lugar de homenaje. De nuevo, uso de multimedia para sustituir la escenografía, con imágenes helénicas. Emmanuel y Mijares subieron al escenario como 45 minutos tarde y por esa razón,el Combate Naval, que arrancaría a las 10 y media de la noche, empezó a las 11:05 por ese retraso.

El coctel ahora fue privado, pues un salón de eventos al aire libre, frente al ex Colegio El Pacífico, ofreció servicio de cena para presenciar el espectáculo, por lo que fue elegido por las autoridades, en lugar de ofrecer el coctel al pie del Monumento a Pedro Infante. Dimos una vuelta alrededor y pues el terreno sobresalía por encima de la populosa multitud, desde donde el ambiente “fifí” contrastaba y quienes han proclamado un rotundo no a ser elitistas, ahí estaban envueltos en esa atmósfera.

Ante la tardanza, espectadores, ubicados a un lado de Pedro Infante, comenzaron a aplaudir hasta la altura de la Escuela Josefa Ortiz, como presionando. Los fuegos artificiales estallaron en Olas Altas, aunque no fue Combate Naval, pues este inicia con los barcos frente a la bahía, lanzando pirotecnias, que les son contestadas desde la orilla del Malecón y la magia de este espectáculo radica en que las luces son lanzadas de acuerdo con el ritmo de la música, la cual, apenas se pudo oír desde donde estábamos y hubo quienes nos dijeron que nunca la escucharon, cuando siempre llena toda la bahía. Luego, una voz en off, a manera de narrador, que nunca se entendió qué decía. Buen show de luces, pero sin ton ni son, que para impresionar más a los asistentes, terminó cimbrando el suelo y hasta la terraza donde nos encontrábamos, con una tracatera que asustó a varios.

Domingo de Carnaval y un desfile que salió bien. En el día, hubo carrozas que no lucían, pero con la iluminación, eso les ayudó. El carro de la Reina del Carnaval, muy al estilo Lewis, aunque el título se nos hizo forzado para estar a tono con el tema carnestolendo: El triunfo de la luz sobre la oscuridad, cuando en realidad nos pareció una pirámide con adornos al estilo de los fenicios, solo porque arriba iba una figura alusiva al Sol lo habrán llamado así. Tres reinas no brillaron como se debía en sus carros, máxime porque eran homenajeadas, la de Juegos Florales de 50 años, de Carnaval de 25 años y Juegos Florales 2018, a quien parecía que no le tenían carroza y la pusieron con unos conductores de televisión, mientras, las otras mencionadas, solo se percibían de un lado del carro, pues no las pusieron en la parte de arriba. Aunque carros alegóricos lucieron, algunos se veían como si fuera desfile revolucionario, pero como equinoccio es el paso ala transformación, obviamente no había qué perder oportunidad de connotar la 4T, pues en un templete, dos conductoras, micrófono en mano, agradecían a El Químico por un bonito y diferente Carnaval, cuyo desfile fue similar a los anteriores en logística. Parece que la administración actual sigue en campaña, con lo cual se politiza la máxima fiesta, que por ser popular, debe ser libre de ideología partidista. De lo mejor, las impresionantes carrozas de Ocean Rodríguez, pero hay que ver cuánto costaron con todo lo que se dice que se le pagó, pero como la sección de transparencia en la página de Internet de Cultura, desde mediados de febrero está bloqueada, que de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, no debe ser, la ciudadanía está en ascuas con la rendición de cuentas de Cultura todavía, pero si no se preocupan tampoco por actualizar su página, en la cual es inexistente Cultura TV, que solo en Facebook se ven sus transmisiones por esa red social y no como si fuera un canal de televisión propio, que antes sí lo tenía.

Reina Infantil, tanto ceremonia de coronación y concierto a tiempo, el único evento que fue puntual en este Carnaval, pero con la misma táctica de multimedia, aunque el confeti tenía forma de mariposa; ¿cuánto habrá costado eso? Pero bueno, eso parece ser la firma de este Instituto de Cultura: desorganización, impuntualidad, derroche a todas luces y con secretismo, además de mucha autoalabanza, como si fuera un club de los halagos mutuos, pues a pesar de sus improvisaciones y bomberazos de último minuto, ellos proclaman que hicieron todo diferente y marcaron historia. ¿Será por eso que corre el rumor de que ya dicen que van a durar nueve años ahí? Saque cuentas y sabrá a qué nos referimos.

Imagen oficial del Carnaval 2015, con el Ave de Fuego, a la derecha del Rey Momo y que apareció en la coronación del Rey del Carnaval 2019.