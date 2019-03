Mazatlán

Hoy es el día oficial de inicio de la primavera y desde la semana pasada hemos estado despertando, casi como cuento de hadas, entre cantos de pájaros que entran por la ventana y luz solar desde más temprano, pero fieles a nuestra costumbre, encendemos la televisión para oír las noticias mientras nos preparamos para la jornada laboral; es ahí cuando la magia de la mañana comienza a convertirse en una cruda bienvenida a la realidad cotidiana, así como la tuvo Nueva Zelanda, un país que parece tan ajeno al resto del mundo por su distancia, famoso por el kiwi y también porque fue el escenario de la saga El señor de los anillos, dándole un toque mágico a ese territorio, que el domingo pasado vivió ataques a dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, perpetrados por un local. En entrevista en el noticiero matutino Despierta, el escritor Maruan Soto Antaki opinó que estos atentados, en general, se deben a la idea del supremacismo blanco, en el que hay una entidad que se siente superior a las demás, a partir de la negación al contrario y actúa, valga la repetición de palabra, contra ese contrario, fijando dos vías: la exclusión o la anulación. El australiano del ataque dijo “me caen bien los musulmanes, siempre y cuando estén fuera de mi territorio”, es decir, los excluye, pero como no los puede excluir, los anula, entonces eso va a seguir ocurriendo en cualquier parte del Planeta, mientras no entendamos que no se puede vivir con ese discurso que sitúa una diferencia entre el que uno está arriba de otro o tiene más “virtudes”. El experto agregó que este hombre, a través de Facebook Live, se puso ante una cámara, grabó su ataque, lo bajó más rápido de lo que se ha visto en otros escenarios, buscando una difusión. A nivel internacional, se criticó que se haya mostrado el rostro del asesino, pero Soto Antaki dijo estar de acuerdo que se haya exhibido su cara, pues ha habido más de 130 crímenes por fundamentalistas islámicos en los últimos años, que han recibido el triple de difusión de los atentados perpetrados por supremacistas blancos y muestran al o a los atacantes, como el atentado en Holanda, también el fin de semana pasado, causado por un inmigrante del Medio Oriente contra locales, o sea, al revés de Nueva Zelanda, que el entrevistado califica como crimen de odio, ya que el turco lo hizo por cumplir con el mensaje de su doctrina, a lo que preguntó a sus entrevistadores, “¿qué estamos haciendo en el mundo con el odio?”, poniendo de ejemplo un hombre, el cual parecía que en las últimas horas había querido matar a su esposa por acusarlo de violación, lo cual trae de vuelta al odio, así como al musulmán, al judío, lo que sea, entonces, lo que no se está haciendo es controlar el odio, el cual es un gran fracaso desde su punto de vista. Nos dio tristeza al oír eso: controlar el odio, pero no se dijo: mejor educar sin odio para evitar que su semilla siga germinando y propagándose, pero apegándonos a la realidad, hay que reflexionar sobre esto, pues creemos que la mayoría, en nuestro propio entorno, nos podemos llegar a sentir más que otros y aunque no lleguemos a los extremos por supremacía racial o por cuestiones religiosas, preguntémonos sobre el trato que damos a los demás.

Y para dar una mejor calidad de vida a sus niñas, mañana, el Orfanatorio Mazatlán estará presentando el espectáculo Luces del Barroco, en su patio principal, a las siete de la tarde, con la presentación de la Camerata Mazatlán y su director, el maestro Pércival Álvarez. Los boletos tienen un valor de 500 pesos, con coctel incluido y están disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, en el Orfanatorio, en Zaragoza 227; al teléfono 981 2214 y al celular 669 161 6591. ¡Vamos a apoyar a sus pequeñas!

Quien apoya a jovencitas también, desde la trinchera de FloreSer, es Yuri Santoyo de Dávila, quien hoy está de manteles largos porque es su cumpleaños, así que ya está recibiendo los mejores deseos de familiares y amistades y, claro que desde temprano, el amor de su esposo, Jaime Dávila, y sus hijos, Jéssica y Alejandro. ¡Felicidades, viajera y maestra!

Por cierto, para apoyar la labor docente que ahí se desempeña y seguir formando ciudadanos de bien, como lo hace desde hace 68 años, el ICO realizará su kermés anual este domingo 24, organizada por el profesor Francisco Javier Lizárraga y el equipo que forma la Asociación de Padres de Familia. El evento inicia con misa, a las nueve de la mañana y a partir de las 10, comienzan las elecciones de reinas infantiles, así como la presentación de candidatas a soberanas de secundaria y prepa, mientras se puede degustar una amplia variedad de platillos, así como disfrutar juegos mecánicos y actividades para todas las edades, ya que es un evento completamente familiar y abierto al público en general.

También para todo público es la invitación para hoy, a las cinco de la tarde, en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, donde se efectuará el primer Concurso de Poesía del Instituto Municipal de la Juventud, para dar a conocer los nuevos valores en este género literario e impulsar su difusión. La entrada es libre, así que no hay que perdérselo.

Igualmente hoy, pero a las ocho de la noche, será la inauguración del Mazatlán Jazz Fest, en el Teatro Ángela Peralta, con la actuación de Gabriel Hernández Cuarteto, de Cuba. Ahí mismo, se entregará el Reconocimiento Chilo Morán al maestro Amado Flores. Así que a partir de hoy y hasta el sábado, el Centro Histórico vibrará al ritmo de esta música, interpretado por agrupaciones sinaloenses y de otras ciudades de la República. Vivamos el poder unificador de la música, que no hace distinciones religiosas, raciales, culturales ni socioeconómicas, al contrario, proviene desde la fibra más sensible de la inspiración humana, pues como dijo el maestro Enrique Patrón de Rueda en una conferencia a estudiantes de Conalep: “un niño que estudia música no toma un arma”.