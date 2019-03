Mazatlán

Algo Maz

En su columna Luis Ángel Gómez habla sobre la conquista de México y la disculpa que pidió AMLO a España

Luis Ángel Gómez

Hace dos semanas, nos sorprendió ver el video de la Senadora de Morena Jesusa Rodríguez, a quien conocíamos desde los años de 1990 como actriz y directora teatral, diciendo que cada vez que alguien comía tacos de carnitas, estaba celebrando la caída de la gran Tenochtitlan. Los conquistadores trajeron los cerdos y los aztecas pusieron las tortillas: “nos trajeron una dieta violenta”, criticó. Un día después, el historiador Alfredo Ávila recordó que con la Conquista llegó la religión católica, impuesta a sangre y fuego por fanáticos y asesinos, pero que la mayoría de esos fanáticos asesinos eran indígenas. En nuestra educación en la primaria de los años de 1970, cuando se nos enseñó sobre la Conquista de México y la Colonia, desde nuestra mentalidad de 8 o 9 años, nos daba coraje cuando el profesor relataba la manera en que Hernán Cortés y sus soldados trataban a los indígenas, pero hay que recordar que la Revolución es un triunfo con un marcado sesgo indigenista y todo lo que era contrario o había dañado a las razas originarias del País, debía ser condenado, por eso crecimos con la idea de un Porfirio Díaz satanizado, de quien se nos habló horrores en las aulas y poco se mencionó de la industrialización que trajo a México, entre otros progresos, lo que viene siendo una manipulación de la historia para darle uso político, al mostrar solo un lado de la moneda a generaciones de infantes, causándonos escozor y coraje, pero que en nuestro caso, asimilamos y superamos porque los protagonistas de tales hechos hacía décadas y siglos que no existían, que si no hubiera sido por esos acontecimientos, no estuviéramos aquí. Pero cuando López Obrador pidió este lunes, que España y El Vaticano se disculparan por los abusos cometidos durante la Conquista, no podíamos creerlo, máxime que vimos la noticia ese día en Twitter, primero por el periódico El País, precisamente de España, y sentimos pena ajena que un Presidente pidiera eso, que pensábamos en la primaria, en otras palabras, esgrimiera un argumento infantil, pero que aquí no tiene nada de inocente, pues dijo que solo así habrá reconciliación, ¿de qué hablaba? ¿Acaso España y México están peleados o él así lo decidió? Nadie es culpable de los actos de sus propios padres, que son una generación inmediata anterior, mucho menos se puede responsabilizar a nadie de lo que alguien hizo 500 años atrás, pero si la ponemos desde esta perspectiva de López Obrador, hay que reclamar a Estados Unidos por California, Arizona, Colorado, Nevada y Nuevo México. También a los habitantes de Texas porque sus antepasados acudieron al gobierno estadounidense para anexarse a ese país, pues el de México no los atendía. Igualmente, demandar a los familiares de Antonio López de Santa Ana por vender La Mesilla, pero solo culpamos al extranjero, pero si nos apegamos a esta manera de pensar, AMLO tendría que exigir una disculpa a los descendientes de otomíes, tlaxcaltecas y xochimilcas, pueblos indígenas sometidos por los mexicas, que se aliaron con Cortés para coadyuvar en la caída de Tenochtitlan. ¿O ya se olvidó esa parte de la historia?

Lo que no se olvida es lo que queda escrito, como en los libros, grandes transmisores del conocimiento, por lo que desde mañana y hasta este próximo domingo, se realizará la FeliUAS 2019, en el Polideportivo del Alma Máter sinaloense. Una feria del libro que tendrá como estado invitado a Chihuahua y rendirá homenaje al escritor Élmer Mendoza, actual presidente del Colegio de Sinaloa. También habrá conferencias, presentaciones literarias, actividades infantiles, venta de libros y más en estos cinco días en que los textos tendrán la palabra.

Otro evento educativo y cultural se efectuará este sábado 30 en el Teatro Ángela Peralta, la sexta edición de ICO Musical, Radio Décadas, en dos funciones: a las cinco de la tarde y ocho de la noche, con los ritmos más representativos de la década de 1950 a la actual, en el que cantarán y bailarán más de 300 participantes, entre alumnos y maestros. Los boletos están a la venta en la taquilla del recinto teatral y van de 100 a 300 pesos. A vivir un evento lleno de talento en familia.

La familia Valladolid, en su Centro Cultural Multiversidad, ubicado en la Calle 21 de Marzo 36, a un costado del Palacio Municipal, albergará la presentación del libro Autobiografía de un violinista, Héctor Olvera Curiel, que correrá a cargo de José Ángel Pescador. La cita es este viernes 29 de marzo a las siete de la tarde.

Ese día y a la misma hora, la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán abrirá la exposición del artista plástico Ralfka González, la cual permanecerá al público hasta el 30 de abril, por lo que es una buena oportunidad para conocer lo que se está produciendo en el ámbito de estas manifestaciones artísticas.

Y para producir mejores momentos entre personas de la tercera edad, pero que son jóvenes de corazón, en un lugar ideado para ellos, el psicólogo y tanatólogo Octavio Robledo estará celebrando su cumpleaños este domingo, por lo que desde aquí le anticipamos un día de lo mejor y que siga teniendo éxitos, pues además da servicio a la comunidad, apoyando a causas en Mazatlán, aunque a él no le gusta que se sepa, pero eso es un ejemplo a seguir y, sobre todo, de agradecimiento, procurando ser recíproco con la vida por lo que le ha dado.