Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna temas de la actualidad y la sociedad mazatleca

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Después de la polémica que desató la semana pasada, la petición de disculpas a España por la Conquista en México, que nosotros vemos como una cortina de humo para que la ciudadanía olvidara la rechifla que se le dio a López Obrador en la inauguración del Estadio de Beisbol Alfredo Harp Helú y dio resultado porque ya nadie la menciona en redes sociales y mucho menos en charlas, el Presidente dijo que estaba contento con el debate que había originado sobre la Conquista, pero que sería prudente. Durante la campaña del año pasado, los simpatizantes de AMLO eran tildados de ignorantes, precisamente por su preferencia hacia él. La semana pasada, en comentarios en redes sociales, cuando alguien criticaba la postura de López Obrador sobre la Conquista, sus partidarios lo calificaban de ignorante y que no sabía de historia, llamándolos derechairo. Pues cuando leímos la satisfacción de AMLO por esa discusión que se originó gracias a su solicitud, nos dio en qué pensar, pues es increíble cómo se llegan a caldear los ánimos entre la gente por diferencias políticas, pero bueno, en este caso sería mejor decir antagonismo, situaciones que hemos vivido y conocemos que se han dado entre familiares cercanos, lo que no recordamos que hubiera sucedido antes, al menos en nuestro experiencia. También el Presidente se niega a responder preguntas de los periodistas que lo cuestionan, a quienes acusa de fifís porque él mismo dijo que esos son quienes lo señalan y nos recuerda la posición de Trump, al calificar como fake news a los medios que lo investigan. También el Alcalde de Ahome, Billy Chapman, está haciendo uso de este recurso, pues la semana pasada se negó a contestar la pregunta de una reportera y cuando ella insistió, él argumentó que le estaba faltando el respeto. ¿Llamar a la prensa fifí no es falta de respeto? Esa palabra, que ha vuelto a utilizarse y desempolvaron del baúl del vocabulario popular, siempre ha tenido connotación peyorativa. Cuando los reporteros preguntaban o señalaban algo a presidentes anteriores inmediatos, la gente los aplaudía; ahora, los “apedrea” en redes sociales y los insulta, poniendo en contra a sus usuarios, quienes se trenzan en dimes y diretes, lo que también nos lleva a recordar la célebre frase de Julio César: “divide y vencerás”. También quien parece usar esas tácticas romanas es el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pues desde que andaba en campaña, su preocupación era el Carnaval e hizo de la administración del Instituto de Cultura anterior su blanco favorito para lanzar dardos. Ahora planea cerrar el Malecón en Semana Santa, desde el Monumento al Pescador a la Glorieta en Avenida Rafael Buelna para armar su Carnaval, tipo Olas Altas. Por si esto fuera poco, anunció que la Avenida Bahía va a tener su desfile carnestolendo. Hace dos semanas aproximadamente, la actual administración de Cultura se fue al Bier Fest de Ciudad de México, obviamente con toda su comparsa de directivos y los dos personajes de la imagen oficial del Carnaval 2019. ¿A qué fueron? ¡Pues a promocionar el Carnaval cuando este acababa de finalizar aquí hacía una o dos semanas! En fin, el Carnaval se ha vuelto el pretexto de esos funcionarios para viajar, aunque las otras actividades que le corresponden no están al nivel de los años anteriores, pues vimos la programación de la Temporada Primavera 2019, que merece análisis en una edición de este espacio para ella solita. Pero bueno, parece que esa es la apuesta de El Químico: Carnaval todo el año, pachanga gratis y al aire libre, pues la semana pasada, en varias colonias no pasó el camión de la basura durante días, los servicios públicos continúan en las mismas, no se ven obras. Parece que también él está siguiendo otra máxima de los emperadores romanos: “al pueblo, pan y circo”. Y de nuevo sale a relucir esa arcaica ideología. ¿Coincidencia?

Lo que no es coincidencia es la segunda edición consecutiva de la cena show Amores y Sabores, a la que el Club Rotario Mazatlán Norte, que preside Rodolfo Kelly Ibarra, está invitando para este viernes 5 de abril, desde las ocho de la noche, en el Salón Gaviotas del Hotel Playa. Gilberto del Toro, Andrea Lizárraga, Jorge Zorrilla, Gerardo Osuna y Allan Zamudio son los chefs del Colectivo Sabores que Ayudan, quienes diseñaron el menú que se ofrecerá en la velada y contará con la presencia del sommelier Christian Zapata. El boleto tiene un costo de mil 200 pesos por persona, pero además estará la guapa mezzosoprano mazatleca Daniela Rico, deleitando a los asistentes al evento con su voz. Esto es para captar recursos y apoyar en la educación de niños de escasos recursos. Hay más informes al celular 669 167 9209 para esta velada con causa.

Otra causa estará recaudando fondos esa misma noche y a partir de esa hora también, Fundación MAPA, que lidera Karen Jonsson Gavica, con el concierto tributo a Queen, a cargo de la banda de rock Element, en el Centro de Convenciones. El boleto general cuesta 200 pesos, mientras el VIP, 450. El propósito es ayudar a la institución a continuar sus programas para combatir la depresión, mal del Siglo 21. También puede llamar al 910 3583 para más informes.

Nos informa el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, con Julieta Montoya de Hemke al frente, que el boleto ganador de su rifa mensual de 500 pesos es el 887 y la afortunada es Naty Crespo Domínguez, que se lo vendió Guille Ramírez de Segura. El número premiado se obtiene de acuerdo con los resultados de la Lotería Nacional del último viernes del mes. Lo recaudado se destina a dar apoyo a pacientes de escasos recursos del hospital y a sus familiares.

Como una familia unida deberíamos estar los mexicanos ante los problemas reales y graves que tenemos, no estar dándonos hasta con el mazo por diferencias ideológicas, pero bueno, es notorio que quienes detentan el poder político actualmente, conocen muy bien la idiosincracia del mexicano y tristemente, les ha funcionado.