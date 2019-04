Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna temas de la actualidad y la sociedad mazatleca

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

El sábado asistimos a un evento musical a favor de Hogar San Pablo, que se realizó en su capilla, donde los integrantes del Coro Ángela Peralta, bajo la dirección de la maestra María Murillo, cantaron arias de óperas y temas populares, acompañados al piano por Sergio Castellanos. Las magníficas cantantes, Gaby Vadillo y Flor Estrada, participaron en solos, impresionando a los asistentes con su arte y erizándoles la piel. Miembros de la agrupación también tuvieron oportunidad como solistas, a dueto o en cuarteto, con un muy buen nivel, que confirma la calidad del coro. El público aplaudió generosamente en cada canción, como se merecía, y al final, la ovación subió de volumen, lo cual nos dio mucho gusto, al igual ver el recinto lleno y hubo personas que estuvieron en la parte exterior de la entrada, pero las voces se alcanzaban a escuchar perfectamente. Quienes hayan ido a Hogar San Pablo pueden argumentar que su capilla es pequeña, pero contamos alrededor de 80 personas sentadas en su interior y si sumamos las que estaban justo al pie de la puerta principal, casi se alcanzó el centenar de asistentes. Lo mencionamos porque eso es un logro, cuando el evento recibió prácticamente una nula difusión. Nos enteramos casi por accidente y decidimos asistir. Nos llamó mucho la atención porque el programa de mano, además del logo de Hogar San Pablo, ostentaba el del Instituto de Cultura, cuando este evento no está incluido en su programa de la Temporada Primavera o en su página de Facebook, que es la única red social que manejan, ya que en Twitter, lo último que se compartió fue el evento Pasión por la música, el 31 de octubre, el último de la pasada administración, mismo que aparece en la cuenta de Instagram de Cultura y nada más. En su portal de Internet, lo único que figura en la cartelera de abril son Luces del barroco y Soirée liric, que ya fueron el sábado. Mínimo hubieran mandando una edecán a Hogar San Pablo a que hiciera acto de presencia a nombre del Instituto, pero ni eso, aunque su logo adornaba la parte inferior izquierda de la portada del programa, incluso más grande que el del Hogar San Pablo. Así de grande deberían de ser los nombres de los espectáculos para la Temporada Primavera, cuyo programa nos parece muy básico, bueno, ahí sí están aplicando austeridad, sin desmerecer a la Camerata Mazatlán y el Taller de Ópera de Enrique Patrón de Rueda, que son de casa, así como la Escuela de Teatro, de Música y de Ballet. ¿O será que el presupuesto no alcanza para traer eventos al puerto para esta temporada artística de tres meses? Hasta están echando mano de academias, que no son del CMA, para llevarlas a escuelas o de otros eventos organizados por entidades externas, como el Holi Fest, pero que de alguna manera da su patrocinio, que por cierto, lo escriben mal: holly. Pero ya veremos para su Mazatlán Fest, que nos llama la atención el nombre como si Semana Santa no fuera una fiesta en sí misma, el cual contará con un “artista sorpresa”. Como ya hemos dicho en otras ediciones, para la pachanga gratis, para el pueblo sí hay recursos, pero en realidad ya están haciendo una “inversión” para las próximas elecciones.

Una buena inversión es el acervo y con esa premisa, el Centro Cultural Multiversidad realiza constantemente actividades culturales, por lo que hoy habrá una mesa redonda en sus instalaciones de la Calle 21 de Marzo, a un costado del Palacio Municipal, a la siete de la tarde, para hablar sobre un ícono de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, con motivo del primer centenario de su muerte. Los participantes son Mario Martini, Juan Lizárraga y José Guadalupe Rincón. La actividad promete ser interesante para los aficionados a la historia.

Y la historia de vida de Jorge Torres completa hoy otra vuelta al Sol, por lo que está recibiendo felicitaciones por su cumpleaños, entre las que ya han de estar las de su mamá, sus amigos y colaboradores. Desde este espacio nos unimos a ellos y deseamos lo mejor al festejado de hoy para este ciclo de 365 días que acaba de iniciar. ¡Éxito siempre!

Todo el éxito deseamos para la puesta en escena Otro cuento de elefantes, que mañana 11 de abril se presentará en el Teatro Universitario de la UAS, a las seis y cuarto de la tarde, con la actuación de Yosin Armenta y Estanislao Lizárraga. La cooperación es de solo 30 pesos. ¡Apoyemos el quehacer artístico en el puerto!

El puerto, desde este fin de semana, va a comenzar a recibir visitantes que vienen a pasar Semana Santa y la de Pascua, así que a prepararnos para recibirlos, mostrando la hospitalidad sinaloense, manteniendo playas limpias y, sobre todo, tener precaución en estos días, que como ya dijimos líneas arriba, es época de fiesta, exacerbada con un Mazatlán Fest en toda la Avenida del Mar y Paseo Bahía, gracias al Ayuntamiento.