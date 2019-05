Mazatlán

Algo Maz

En su columna Luis Ángel habla sobre las declaración que se realizan en las redes sociales

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Desde niños, recordamos que nuestros mayores y maestros de primaria nos decían que México era un país pacífico, pues no sostenía guerras contra otras naciones desde hacía décadas, pero lo que no sabíamos es que se libraría una, casi para finalizar la segunda década del Siglo 21 y lo peor, dentro del propio territorio nacional: la guerra de ciudadanos contra ciudadanos. Desde las campañas presidenciales del año pasado, vimos cómo en redes sociales y mensajes de whatsapp, los usuarios publicaban, mandaban o comentaban publicaciones apoyando o denostando las ideologías políticas, las cuales eran respondidas y no precisamente de manera edificante, incluso, a la polémica se sumaban contactos, tanto de quien publicaba como de quienes comentaban y se armaba la batalla campal de opiniones y, la mayoría de las veces, de desinformación. Pensamos que después de las elecciones esto acabaría, pero se ha recrudecido. La población sigue dividida entre morenistas y prianistas, conservadores y libertadores, neoliberales y pueblo, pero ahora es por parte del mismo Presidente de la República, López Obrador, quien todos los días, temprano en la mañana, llena al inconsciente colectivo mexicano con esas palabras que, tarde o temprano, detonan en una acción o reacción. Las redes arden más ahora que durante las campañas. Si alguien comparte un link con una nota o comentario cuestionando a AMLO, se convierte en el blanco de comentarios contrarios a la publicación, pero ojalá quedara ahí, hasta groserías le escriben a quien publicó eso, llevando de nuevo al dime y direte entre los que se suman al “diálogo”. No hay necesidad de que AMLO utilice los términos arriba mencionados, que más bien son epítetos, que siempre acompaña de una mirada aguda y sonrisa enigmática, si no nos creen, vean su conferencia de cada mañana, aunque sea una vez. Como la gota que horada la roca con su persistencia y parece que AMLO es creyente de esto, ya que actúa como si aún siguiera en campaña cuando ya está en el poder, pero esas actitudes y expresiones de descalificación gustan a la gente, desafortunadamente, y nadie conoce mejor su idiosincracia que él. No nos sorprendería saber que las amenazas al director del Diario El Reforma sea una reacción de alguien al discurso que AMLO ha esgrimido en contra de este medio, pues personas de todos los ámbitos, desde nivel socioeconómico acomodado, clases populares, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, profesionistas y no escolarizados, tiene partidarios y aunque también están sus detractores, nunca habíamos visto esta situación en México, que casi raya en el culto hacia una figura política o Presidente. Es todo un fenómeno digno de estudio sociológico, psicológico y antropológico, ya que casi es imperdonable, para sus seguidores, cuestionarle algo. Estamos ante el resurgimiento de las máximas de los emperadores de la Roma Antigua. En Mazatlán, parece operarse con la de “al pueblo, pan y circo”; en el País pudiera ser “divide y vencerás”, pero luego de ver las actitudes de los nuevos gobiernos, la lectura es que ambos casos tienen algo en común: creen que estar en el poder los hace intocables y sus deseos son órdenes, cual emperadores romanos, pero ellos tenían un senado que los regulaba o con el que tenían que congraciarse para tener su visto bueno y ascender a esa investidura. Se lo dejamos de tarea.

Ya cumpliendo su tarea, Fundación MAPA, que este lunes dio a conocer oficialmente la cuarta edición de su Carrera por la Vida, en una rueda de prensa, con información que dio su presidenta, Karen Jonsson Gavica. La pedestre se realizará el domingo 12 de mayo, a las siete de la mañana, en la Calle Venustiano Carranza 80, justo afuera de las instalaciones de la asociación. Hay dos modalidades de inscripción: 200 pesos para los atletas en general, mientras los corredores con causa deben recaudar 500 pesos como mínimo. Habrá premios monetarios para los tres primeros lugares y pases directos para el Gran Maratón Pacífico, que apoya este evento altruista, además de souvenirs. Es una mañana para toda la familia, que hasta la mascota puede participar. Más informes al 910 3583 para colaborar contra la depresión con #QuieroEstarBien.

Quienes están bien son los pacientes y familiares de escasos recursos del Hospital General, también gracias a la ayuda de su Comité de Damas Voluntarias, con Julieta Montoya de Hemke al frente, que anuncia que el boleto 123 fue el afortunado con su rifa mensual de 500 pesos, que Xóchitl de Ocampo vendió. El número ganador al resultado de la Lotería Nacional del último viernes de cada mes. Por cierto, ayer la agrupación tuvo una junta extraordinaria para preparar los festejo del aniversario 25 de su fundación. Estaremos al pendiente.

Al pendiente para desearle lo mejor en este día, los familiares y amigos de María Elena Rodríguez de Pérez, pues hoy es su cumpleaños y de seguro ya recibió las felicitaciones de su esposo, Alejandro Pérez; sus hijas, María Elena y Mary Carmen, así como de sus nietos, Llausás Pérez y Méndez Pérez. Ella es un ejemplo de lucha por la vida y, sobre todo, de fe, por eso le externamos nuestra admiración desde este espacio. ¡Felicidades!

Y también felicidades a todos los trabajadores del mundo, que es el Día del Trabajo, que una fecha como hoy, pero de 1886, inició una huelga en Chicago para conseguir la jornada laboral de ocho horas diarias, así como derechos ante los patrones. Los que participaron en ella son también conocidos como los Mártires de Chicago, por lo que en su honor, así como por los logros conseguidos y los que aún faltan por alcanzar, se realiza el desfile, pero recordemos que aunque el trabajo dignifica y ninguno es demasiado pequeño o poco importante, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar.