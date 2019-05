Columna semanal

Algo Maz

Comentarios sobre el quehacer mazatleco

Luis Ángel Gómez

Por fin, en Mazatlán vamos a tener un espectáculo cultural de alto nivel: Los mejores coros de Bach, que se presentará en Catedral este viernes 17, a las ocho de la noche, con la presentación de la Camerata Campbell, bajo la batuta del maestro Gordon Campbell, el Coro de la Comunidad de Culiacán, cuyos fondos del evento se destinarán a beneficio de esta agrupación, además del debut en Mazatlán del barítono Alejandro Hernández Arrayales, como solista, en un concierto que presenta cantatas espirituales del compositor alemán. Este recital ya se presentó en la Catedral de Culiacán, pues como dijo el maestro Campbell en la rueda de prensa, que abrir las puertas de estos recintos sagrados es para hacer de ellos un centro cultural, como se ha hecho en la Catedral de Notre Dame, en París, aprovechando la majestuosidad de estas construcciones y su atmósferra llena de simbolismo, como marco a la esencia de la música que ahí se va a presentar. El donativo es de 350 pesos por persona y los informes al 916 5393. Una velada que literalmente será toda una experiencia religiosa. Tenemos que comentar que desde antes de la rueda de prensa, la noticia se recibió con una gran aceptación por parte del público conocedor, pues este tipo de espectáculos han faltado en lo que va de esta Temporada Primavera, creemos que la más pobre en muchos años; fue como enterarse de un oásis en el desierto de eventos culturales que se ha convertido Mazatlán. ¿Pero qué tal el concierto de GranDiosas? El público, que no llenó el estadio y ni siquiera la parte de campo, estaba impaciente ante el desfile de cantantes teloneros esperando al “plato fuerte”, y un grupo de fonomímica con imitadores de artistas, que participó en el evento, ni siquera fue despedido, pues mal teminó un número de ellos cuando los conductores anunciaron, con bombo y platillo, que Su Majestad, corrección, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres iba llegando, interrumpiendo así el programa, pue hasta dio la impresión que iban a sonar trompetas al estilo de la aparición previa de los reyes medievales, pero no, como fondo se escuchó El corrido a Mazatlán, a manera de himno, y no hay que ser muy listo para adivinar el trasfondo de eso, mientras los fotógrafos “volaban” a tomar imágenes de El Químico, quien iba acompañado de su séquito de funcionarios. ¡Y salieron las cantantes más esperadas! En pleno show, Ángela Carrasco hizo una pausa para agradecer al Alcalde la invitación y haberlas traído, en una lluvia de adjetivos. Ya hemos comentado que tanto conductores de los eventos y artistas, sus contratos parecieran tener una cláusula de dedicar abundante pleitesía al Presidente Municipal, inédito en el puerto. Otra cosa: el audio del concierto estuvo sobresaturado durante todo su desarrollo, tanto que las propias cantantes hacían señas con la mano que bajaran al volumen, pero como quien estaba encargado no hacía caso, dos de ellas, en distintas ocasiones, de viva voz por el micrófono, pidieron con cierto tono de insistencia, que por favor le bajaran, pues estaba bastante alto. Es que realmente era molesto en lugar de disfrutar. Ojo. No estamos en contra de que se traigan ese tipo de espectáculos, pero debe haber un balance en la agenda artística del Instituto de Cultura, pero es evidente que eso es muy difícil para quienes llevan sus riendas, pues es notorio que no tienen idea del objetivo y la misión de esa oficina y, por lo visto, tampoco tienen siquiera claro cuál es su desempeño en los puestos que están ocupando, en consecuencia, “Houston, tenemos un problema”, emulando a la popular frase del accidentado viaje del Apolo 13, cosa que ya hemos comentado hasta el cansancio.

Pero no es un problema tener una agenda ocupada para el Museo de Arte de Mazatlán, mientras el Teatro Ángela Peralta permanece “callado” ante la ausencia de eventos propios de Cultura u organizados por ese instituto, ya que este viernes 17, Flor Estrada y Luis Ornelas Páez presentarán Bohemia entre amigos en ese recinto, a las siete de la tarde, a 100 pesos por persona. El deleite auditivo está garantizado con la voz de Estrada, quien ha venido escalando posiciones dentro del canto con su tesitura de contralto.

Al día siguiente, sábado 18, también en el museo, a las siete de la tarde, la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán presentará Identidad utópica, para recaudar fondos para su graduación. El boleto cuesta 50 pesos en preventa y 70 pesos el día del evento. Esta función recaudatoria es tradicional de la EPDM, que recordamos se hacía antes en Casa Haas o el foro del CMA, pero este año se movió de sede, así como varios eventos que estábamos acostumbrados a ver en el TAP o Casa Haas, que también ha estado muy “callada”, ambos recintos manejados por el Instituto de Cultura, así que no es de sabios saber el por qué de estos cambios de lugar de esos eventos tradicionales.

Una tradición anual de los rotarios es su Conferencia Distrital, que se realiza en alguna ciudad diferente de los siete estados que integran el distrito 4140, pero esta vez tocó a Mazatlán, por lo que los socios locales andan a todo vapor ultimando detalles, en especial su gobernador. José Sandoval Ceja, del Club Rotario Mazatlán Oriente. Esta noche tendrán un coctel rompehielo y mañana es la inauguración del evento a las nueve de la mañana, el cual incluye diversas acitvidades para los aproximadamente 600 rotarios que viene y más de 80 estudiantes extranjeros del Programa de Intercambio, que están por un año residiendo en el distrito. El encuentro finaliza el domingo y desde este espacio, damos la bienvenida a todos los visitantes a este evento. Los tres clubes rotarios del puerto son uin ejemplo de apoyo incondicional, a través de sus programas, a diversas causas y sectores vulnerables en toda la región. Sigamos su ejemplo, pues son un bastión de solidaridad.