Mazatlán

Algo Maz

El acontecer del puerto y las actitudes de su Alcalde en Algo Maz

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Las declaraciones del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sobre los cristalazos en negocios céntricos, que ocurrieron el sábado, al decir que fueron “orquestados” por grupos políticos y que no es coincidencia que hayan sido perpetrados al mismo tiempo, obviamente que no es coincidencia, pero lo de grupos políticos detrás de estos hechos delictivos porque según El Químico, están aún ardidos por perder las elecciones, eso sí lo ponemos en tela de duda, aunque todo puede pasar. “Hay gente que no le quiere caer el 20 que perdieron la elección y que tienen que dejar trabajar. No es posible que pongan en riesgo a la ciudadanía por intereses personales y de grupos”, así dijo en conferencia de prensa el lunes. ¿Pero cómo no van a pasar estas situaciones si desde hace varios días no hemos visto policías en la ciudad? Es lógico que pase esto cuando el Alcalde se presenta en todos los espectáculos, desde que inician hasta que terminan, no importa las horas que duren, como si no hubiera otra cosa más importante o que amerite su presencia con más urgencia en todo el Municipio. Nos recuerda mucho a Fernando Pucheta, a quien señalamos en este espacio que le encantaba estar en el reflector, donde hubiera farándula, pero al menos iba y visitaba las colonias a diario, en cambio, con Benítez Torres no hemos visto obra pública, de no ser por los parches que están poniendo en ciertas calles, algunos que son obras de la Jumapam, las que no entendemos, porque el problema en el servicio de agua está peor que nunca de generalizado y más grave en lugares en los que ya era un problema. Como él lo dijo en la conferencia: que se ponga a trabajar. ¿Pero qué podemos esperar, si la cabeza mayor pierde dos horas diarias en la mañana, levantando polémica, cuando las tareas comienzan desde temprano para un funcionario público, máxime para un Presidente de la República? Entonces El Químico, como buen émulo de su jefe máximo, hace lo propio, pero se le olvida que no ganó él, al igual que los demás alcaldes, senadores y diputados; su triunfo es el resultado de la influencia de López Obrador, así que no argumente que los cristalazos son por parte de “gente que no le quiere caer el 20 que perdieron la elección”, pues con esa afirmación, señaló a su gurú Andrés Manuel, quien de 2006 a 2012 se pasó gritándole espurio a Felipe Calderón y hasta armó su propia toma de protesta como Presidente de México en el Zócalo, por lo tanto, desde la perspectiva “pejista”, el actual es su segundo mandato, ¿qué no? Bueno, pero al menos El Químico sí debería imitar a AMLO en que cada fin de semana visita alguna parte del País, pues hasta ahora, son pocas las veces que va a alguna colonia, pero no se pierde ningún evento que el Instituto de Farándula, Pachanga y Gollete de Mazatlán organiza, pues eso es en lo que han convertido a esa dirección municipal, que en otros tiempos hizo que se acuñara el lema de “destino de playa, sol y cultura” para Mazatlán. En lugar de decir que lo dejen trabajar, mejor que se ponga a trabajar, pero sobre todo, a prepararse para el cargo que fue elegido y no defraudar a los ciudadanos que, más que una papeleta en la urna, depositaron su confianza, ya que el número de votos solo valida la legitimidad del triunfo en las elecciones y no los convierte en reyes intocables y autoritarios, que de esos ya tuvimos muchos en el PRI previo al Siglo 21, pero es a lo que más nos recuerdan los nuevos gobiernos de la 4T con su comportamiento y declaraciones, mientras el pueblo, que fácilmente olvida por su falta de interés en informarse y cultivarse, les aplaude.

Los aplausos, sin duda, serán para el coro de Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, que preside Rosa Angélica García, pues el viernes 7 de junio presentará un recital musical en el teatro de la UAS, a las siete de la tarde. La cooperación es de 50 pesos y los boletos ya están disponibles en sus oficinas, en Gabriel Leyva 2100, justo frente a la Escuela Náutica, o al celular 669 129 7404, en el que también pueden informar sobre la labor de la institución.

Otra institución que invita a evento para captar fondos es el Asilo de Ancianos La Inmaculada, que el sábado 1 de junio estará realizando su tradicional desayuno en el restaurante del Hotel Royal Villas, un bufet con delicias regionales, a partir de las nueve de la mañana. El costo del boleto es de 250 pesos y hay más detalles al teléfono 981 6223. Una oportunidad para apoyar esa casa hogar.

Para apoyar y orientar a las personas que sufren de estrés, Fundación Mapa invita a la plática Manejo efectivo del estrés, mañana a las siete de la tarde, en sus instalaciones de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. Aunque la entrada es libre, una aportación voluntaria siempre es bienvenida para ayudar a esta causa. Más información al teléfono 910 3583 y al WhatsApp 669 270 3791. Este es un tema importante sobre el cual hay mucho que aprender porque a todos llega a afectar.

Y a los que asisten a aprender a secundarias, prepas y universidades, desde aquí les anticipamos las felicitaciones porque mañana es el Día del Estudiante. Lo mejor que podemos desearles es que aprovechen todo el aprendizaje que puedan adquirir en las aulas, pero también es un proceso que debe estar constante durante toda la vida, ya que en él radica el verdadero poder. No caigamos en el error de nuestros políticos, que creen que el poder los hace infalibles y así demuestran su ignorancia. Como nos decía nuestro papá desde niños: “dale el poder a un tonto, ¿y quién es más tonto?”. Pero él utilizaba otra palabra más contundente.