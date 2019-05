Columna

Luis Ángel Gómez

“Yo no pago para que me peguen” fue una frase que quedó acuñada en la historia, cuando el ex Presidente de México, José López Portillo, señaló a la revista Proceso, a la que canceló toda la compra de publicidad del Gobierno federal en sus páginas, porque ese semanario, fundado en 1976, se ha caracterizado por hacer periodismo de investigación, en el que ha publicado hechos que al Gobierno, desde entonces, no le gustaría que salieran a la luz. Pareciera que los funcionarios públicos de todos los niveles, más que medios de información, buscan comprar publirrelacionistas y solo son aves de paso. José López Portillo falleció hace 15 años y se le menciona como el Presidente de la gran crisis que sufrió México en 1982, al concluir su sexenio, y su enorme mansión en una colina de la Ciudad de México, es conocida como “La colina del perro”, cuando se le llega a recordar. Sin embargo, Proceso aún existe y es un pilar de la información a nivel nacional, además de contar con un prestigio internacional por la calidad de su periodismo, sustentado con rigor. Esto viene a colación porque el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres declaró que “ya basta que los medios de comunicación mencionan nada más lo malo y no lo bueno”. Obviamente se cubren las actividades del Ayuntamiento para informar a la población, pero por regla general, se entrevista a los servidores presentes en el evento, sobre temas que también la gente debe saber, pues todo el aparato gubernamental funciona a base de los impuestos, dinero del pueblo, que tiene el derecho a conocer cómo se utiliza ese capital que, gracias a su trabajo o actividades, se genera. El Químico dijo que de los gobernantes anteriores no se decía nada malo. Noroeste siempre ha cuestionado a quienes han estado en el poder y ellos también se han quejado de lo mismo. Esto nos recuerda una frase de Jorge Ramos: “Nuestra principal función como periodista es retar a aquellos que están en el poder y prevenir el abuso del poder”. Aunque hemos sabido de personas que dicen que a Ramos, Trump lo sacó de una conferencia, mientras Maduro lo detuvo y expulsó de Venezuela por irrespetuoso y nosotros con cara de ¡¿qué?! Cuando a un reportero o periodista lo sacan o en el mejor de los casos, lo mandan a callar o ignoran su pregunta, es porque no le agrada que se toque esa información cuando solo está haciendo su labor: cuestionar a un servidor público, o sea, un empleado del pueblo, que debe responder a los que le consiguieron ese trabajo por medio del voto: la ciudadanía. Una cosa es contratar el espacio en medios para difundir las actividades del Gobierno y otra, muy diferente, querer controlar a los medios a través de la compra de publicidad oficial, tratando de imponer una línea editorial. Y si quieren publirrelacionistas, en este Ayuntamiento abundan en sus direcciones municipales, como la página de Facebook de Cultura Mazatlán, en la que no sabemos si quienes la nutren solo acatan órdenes superiores o no tienen idea cómo jerarquizar la información. Por ejemplo, publicaron el desfile de modas en Olas Altas y, obviamente, la foto principal o foco gráfico debió ser una imagen del desfile, pero lo primero que vemos es a El Químico con la presidenta de DIF Mazatlán, Gabriela Peña Chico, llegando al evento. El concierto Música en el Parque, en las fotos que se subieron, en la mayoría estaba la directora de Cultura, Marsol Quiñones, sentada con quienes parecen ser sus amistades en el pasto, parada con otras personas, entregando reconocimientos y en otras situaciones. Salió ella en más fotos que los protagonistas del evento. Es el culto a la personalidad, un mal de este siglo que “infecta” a la mayoría de las personas, pero con el que la clase política actual está obsesionada. Ahora bien, que no se quejen los nuevos gobiernos de los “golpes” de algunos medios de comunicación, pues el mismo Gobierno, paradójicamente, en época de elecciones, financia a los que le “pegan”: los partidos políticos a los que asigna estratosféricos presupuestos de campaña, que en sus discursos, critican al Gobierno en turno y, especialmente, Morena se ha distinguido por eso, pero como ahora ya no es oposición, le “tira” a los gobernantes anteriores por lo que hicieron u omitieron hacer, que parece ser premisa del partido. Mejor a ponerse a trabajar, que para eso el pueblo les paga, aunque en Mazatlán hemos visto más pachanga que obra y mejoras en servicios públicos.

Al público se abrirá mañana la exposición Vida, de un grupo de mujeres, en el Museo de Arte de Mazatlán, cuya inauguración será a las siete de la tarde en la Galería Antonio López Sáenz, donde se exhibirán piezas de poco más de 20 artistas y estará puesta hasta el 5 de agosto. La entrada es libre y es una oportunidad de conocer el trabajo de féminas en las expresiones visuales.

Ese mismo recinto, pero el viernes 31 de mayo, se presentará un concierto de percusión cubana, a cargo del maestro Ernesto Duchesne Valdez, en el patio del museo, con un donativo de 100 pesos. La cita es a las ocho de la noche para disfrutar una rítmica velada.

Y siguiendo con ritmos caribeños, ese mismo día, pero a las siete de la tarde y en el Centro Cultural Multidiversidad, se presentará el tributo “Un último trago con Chavela”, con la voz de la talentosa Flor Estrada y el sentimiento de Luis Ornelas en la guitarra. Más información al celular 669 993 6230. El boleto tiene un costo de 150 pesos y también habrá disponibles media horas antes en el lugar del evento.

Un evento para apoyar a la tercera edad se realizará este sábado 1 de junio, el desayuno del Asilo de Ancianos La Inmaculada, en el restaurante del Hotel Royal Villas, donde habrá un bufet de variados platillos regionales, rifa de regalos y otras sorpresas. El donativo es de 250 pesos y hay más informes al 981 6223. Apoyemos a las causas nobles de la sociedad, pues ahora les es más difícil la procuración de fondos con las políticas del nuevo Gobierno, del recorte de apoyos a las ONGs.