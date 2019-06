Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna temas de la actualidad y la sociedad mazatleca

Luis Ángel Gómez

La semana pasada, mientras revisábamos páginas de la sección Gente de Noroeste Culiacán, nos llamó la atención el título de una de ellas, “Los agachados”, que escribió María Julia Hidalgo López. De inmediato, eso nos remitió a una publicación muy popular en los años de 1970, “Los agachados”, del genial caricaturista y crítico social-político, Rius, en la que aparecía el famoso “Calzonzin” y una serie de personajes que retrataban el modus vivendi del pueblo mexicano y sus gobernantes, a manera de sátira cómica que, precisamente, quienes ostentaban el poder mantenía agachados a sus gobernados, apelativo que se nos ha dado porque hemos permitido que el Gobierno haga y deshaga con nosotros sin que protestemos, bueno, aunque la situación ha venido cambiando, pero aún nos falta mucho todavía para erguirnos ante las injusticias que el mismo abuso del poder nos ha infligido. Regresando a la colaboración que revisamos, su autora se refería a otra especie de agachados, muy común actualmente y que la mayoría ve normal porque también se comportan así: los que pasan la mayor parte de su tiempo con su mirada fija en la pantalla del celular. Van caminando por la calle, corriendo por el parque, haciendo ejercicio en el gimnasio, viendo la televisión en casa o una película en el cine, comiendo, manejando el auto, “platicando” con otros, presenciando un espectáculo o un concierto, pero su atención está clavada en la pantalla de 5 pulgadas, en promedio, que mide la del celular. Discúlpenos, pero la gente no está comunicada a través de ese medio, sino conectada. Por ejemplo, ¿cómo se establecen los lazos de afecto o cariño entre las personas? Conversando cara a cara. ¿Qué amor puede desarrollar un hijo si siempre está metido en el celular y sus papás también, cuando están en casa, sin que medie una charla entre ellos en toda la extensión de la palabra? Piénselo honestamente. La comunicación interpersonal es básica para alimentar y fortalecer las relaciones humanas de cualquier naturaleza. Es cierto que la era digital nos ha abierto un mundo más amplio, al cual hemos accedido con una facilidad asombrosa, pero nos ha limitado a relacionarnos con los que están junto a nosotros. La tecnología no debería sustituir lo que ya tenemos, como las conversaciones frente a frente y las demostraciones de afecto. Hemos comenzado a vivir virtualmente y hecho a un lado la realidad, lo tangible. ¿Qué es mejor: que alguien le envíe una carita sonriente por WhatsApp o ver la sonrisa en el rostro de esa persona? Necesitamos experimentar momentos que podamos recordar, que las aplicaciones para “chatear” por celular no proporcionan. Es más fácil recordar una vivencia que su descripción en un párrafo mal escrito y lleno de emoticones. En un estudio implementado por médicos y psicólogos en universidades de Estados Unidos, se descubrió que la falta de relaciones sociales en vivo, o sea, en la realidad, tiene efecto negativo en la salud, pues no se libera la hormona de la oxitocina, que ayuda a relajarse y sentirse bien, pues no se puede sustituir, todavía, la verdadera felicidad de compartir momentos con las personas que se quieren. Dicen que las cosas se parecen a su dueño, pero en el caso del celular, este posee a su usuario, vea cómo actúa la persona que no se desprende de él y conocemos a algunos así: hablan con frases secas y cortas en tono impersonal, su mirada carece de expresión e, incluso, se mueven medio robotizados; son como su celular, un aparato frío y carente de sensaciones y se parecen a él, que es su dueño. Lo peor es, como dice la columna que revisamos, que van con la cabeza agachada, moviendo hábilmente sus pulgares, sin saber qué buscan en sus celulares.

Su habilidad en el canto es lo que pondrán de manifiesto los alumnos de la mezzosoprano Daniela Rico Coppel, que presentarán su espectáculo “Nuevos talentos”, en el Teatro de la UAS, el lunes 17 de junio, a las ocho de la noche. Renata Laveaga, Sophía Blancarte, Uma Ruiz, Luisa Calderón, Juan Emilio Cisneros y otras jóvenes voces demostrarán su arte en esa velada. La cuota de recuperación es de 200 pesos y hay más informes en los celulares 669 152 9240, 669 150 0662 y 669 994 7088. ¡Apoyemos al talento emergente porteño!

Y a apoyar su causa, invita Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, que este viernes 7 de junio estará presentando también un recital musical, en el Teatro Antonio Haas del Seguro Viejo y el donativo es de 50 pesos. La cita es a las siete de la tarde y los boletos están disponibles en sus oficinas en Gabriel Leyva 2100, justo frente a la Escuela Náutica o al celular 669 129 7404.

Ese mismo día, la Asociación Conselva, que dirige Sandra Guido, realizará el Foro Fondos de Agua, para conocer los diferentes mecanismos que existen para el financiamiento, a largo plazo, de acciones de manejo integrado de la cuenca. El donativo de recuperación es de 500 pesos y hay más informes sobre la inscripción, el horario y lugar del evento al celular 669 146 4315. A cuidar el vital líquido.

Y un encuentro deportivo en el agua es el que se vivirá este domingo 9 de junio, en las playas de la Isla de la Piedra, donde se realizará la sexta competencia de natación puntuable, a partir de las ocho de la mañana. El rango de distancia es de 200 metros hasta 3 kilómetros, de acuerdo con la categoría de los atletas, actividad en la que pueden participar niños. Una buena opción para convivir ese día.

El Día de la Música 2019 durará realmente dos días en esta ocasión, organizado por el Proyecto Centro Histórico de Mazatlán y el Instituto de Cultura. Las presentaciones de los artistas arrancarán a las siete de la tarde de este viernes en el escenario ubicado en la Plazuela Machado, mientras que el sábado 8 de junio iniciarán a las siete y media de la tarde en los cuatro templetes: Del Recuerdo, frente al Museo de Arte; Rock, en El Venadito; Tropical, en Olas Altas, y también en el de la Plazuela Machado. Este es un evento dentro del marco de la Temporada Primavera, que además de ofrecer el repertorio de los diversos géneros musicales de artistas locales, nacionales y extranjeros, promueve la oferta gastronómica y todo lo que ofrece esa zona de Mazatlán en un evento que ya es una tradición local y reúne a la familia, amigos y melómanos. A disfrutar un buen inicio de fin de semana entre el bombardeo de tantos acontecimientos que posteriormente comentaremos.