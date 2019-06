Mazatlán

Algo Maz

En la columna Donald Trump, y el racismo que está incrustado en la genética de los estadounidenses

Luis Ángel Gómez

Donald Trump, desde que anunció su candidatura, se desataron reacciones en su contra en redes sociales de famosos. En medio de una campaña cuestionada y matizada de escándalos, logró la jerarquía política más alta de la nación más poderosa. Desde entonces, lo primero que hace es escribir un mensaje en Twitter, de acuerdo con el humor que amanezca, para que el mundo se ponga de cabeza. Estamos escribiendo esto la tarde del lunes, con la noticia de que amenaza de nuevo con la imposición de aranceles a los productos que México exporta a su país, si nuestro Gobierno no soluciona la migración ilegal. Realmente, el señor nunca ha sido santo de nuestra devoción por sus actitudes, pues más que empresario, siempre se ha conducido como mercader, pero eso no impide que haya una cantidad enorme de sus compatriotas que están de acuerdo con su política antimigratoria. Siendo realistas, el racismo está incrustado en la genética de los estadounidenses y es algo que no pueden evitar. De qué nos asombramos si incluso hay latinos, residentes o ciudadanos, que adoptan esa postura por ósmosis. Regresando a Trump, quienes lo eligieron están más que complacidos al ver que está cumpliendo sus promesas de campaña, desde la construcción de su famoso muro, el fortalecimiento de la seguridad en la frontera, las medidas contra los “dreamers”, además de una política económica agresiva contra los productos que importa Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la noticia de hoy? Ya sabemos cómo se las “gasta” y él solo hará lo conveniente para los intereses de su país y los suyos, así diga una cosa y haga otra. Ahora se trata de qué va a hacer el Gobierno de México y nosotros como ciudadanía. Si bien es cierto que nos unen lazos culturales con nuestros hermanos de Centro y Sudamérica, de quienes decimos que ellos fueron las víctimas del acuerdo con el vecino del norte, no es lo mismo un flujo de migración ilegal como la que siempre se ha hecho de aquí a Estados Unidos, sin tratar de justificarlo, a que lleguen por miles como ocurrió el año pasado en nuestro territorio, que incluso hasta los pobladores de los lugares por donde pasaban esas caravanas, los apoyaban como podían para que llegaran a Tijuana, principalmente. Desde hace tiempo, en Mazatlán hemos visto gente que se sube a urbanos a pedir ayuda diciendo que vienen de algún lugar centroamericano o lo escriben en carteles que portan en los cruceros donde piden ayuda, esto por la flexibilidad que tenemos. Un migrante ilegal en Estados Unidos jamás haría eso, es impensable porque es gritar a los cuatro vientos su estatus migratorio y que lo deporten. ¿Y por qué aquí pueden decir con toda libertad que vienen de ilegales sin que haya una consecuencia? Como la palabra lo dice: es ilegal ¿Por qué si fueron tan valientes de cruzar la frontera con México en la primera caravana, hasta violencia hubo con las fuerzas nacionales que resguardaban esa división geográfica y en lugar de aventurarse a caminar miles de kilómetros, mejor no se plantaron frente a los edificios gubernamentales de sus países para exigir a sus políticos soluciones a sus necesidades? Aún así, el año pasado criticamos a nuestros cuerpos de seguridad en la frontera y victimizamos a los migrantes. Si países europeos, que han tenido este tipo de éxodos masivos, la pasan muy difícil con mejores economías y condiciones de vida que las nuestras. Tampoco se trata de hacer una cacería de brujas de migrantes ilegales en nuestro territorio, sino exigir al Gobierno que se haga algo al respecto, pues ya hay aquí demasiados problemas internos: familias enteras desplazadas, mucha gente sin empleo, la población de adultos mayores está creciendo y a los 35 años ya se es viejo para solicitar trabajo; todo eso se tiene que pensar. La delincuencia y el crimen han aumentado, en parte, por la falta de oportunidades, ahora con más gente “atorada” en Tijuana, incluyendo madres que traen a sus hijos, ¿qué va a pasar? Y ya sabemos que Trump no va a dar su brazo a torcer.

Para quienes no quieren dar su brazo a torcer en sus apegos emocionales, ya sean familiares o pareja, cuando estos se vuelven un impedimento, Fundación MAPA albergará la plática Desprendimiento de los apegos: de la carencia a la virtud, en sus instalaciones de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja, a las siete de la tarde. La entrada es libre y la cooperación es voluntaria, pero siempre bienvenida para que la institución siga con sus programas y apoye personas que padecen de depresión. Más informes al 910 3583 y al WhatsApp 669 270 3791. En sus cinco años, la fundación ha tocado la vida de muchas personas.

Y tocando el piano, el maestro Sergio Castellanos dará a conocer obras poco conocidas de óperas, entre ellas, la de un compositor mexicano, en el evento Una pesadilla operística, que se presentará en la Sala Roberto Pérez Rubio del Museo de Arte de Mazatlán, este viernes 14 de junio, a las siete de la tarde. La admisión es de 80 pesos y es una buena manera de empezar el fin de semana.

Quien empezará muy bien mañana es el tenor mazatleco, profesor de canto y apasionado de la lucha libre, Jorge Echeagaray, quien estará celebrando su cumpleaños, por lo que desde aquí, le anticipamos que disfrute su día como lo merece, en compañía de los suyos.

En compañía del Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, su presidenta, Julieta Montoya de Hemke, informa que Dorita de Moyeda fue la ganadora de la rifa de 500 pesos de mayo, de acuerdo con el resultado de la Lotería Nacional del último viernes de cada mes. El número premiado fue el 775, que vendió Charito de Ojeda, a la afortunada. Con lo recaudado, la agrupación femenil puede continuar con el albergue para familiares de pacientes, entre otros apoyos que da al hospital.

Jumapam estuvo dando, o mejor dicho, instalando nuevos medidores de plásticos en los domicilios de Infonavit Playas, la tarde del viernes. Lo raro es que en unas casas sí los pusieron y en otras no. Hubo vecinos que dijeron que quienes no habían recibido medidor nuevo es por no figurar en la lista que el personal traía consigo. Ese día, una vecina se dio cuenta que no le pusieron el nuevo medidor y lo pidió porque uno de los trabajadores le informó que quienes no lo recibieron, dentro de cuatro meses se les instalaría, pero les causaría un cargo. Los vecinos comentan que cómo se hizo esa lista. Entonces ella, con más razón, dijo que se lo pusieran. Ahora, los que no recibieron el nuevo medidor están temerosos que en unos meses lleguen a cambiarlos y les vaya a generar un costo, aunque no saben por qué unos sí y otros no recibieron los nuevos, por lo que es algo que se tiene que aclarar por si es un malentendido. Aunque aún no se aclara el deficiente servicio de agua que esa zona está recibiendo, donde la presión es muy baja y después de pasar meses con ese problema, en junio del año pasado se hicieron reparaciones para solucionarlo y quedó como debiera, con excelente presión, pero a mediados de noviembre, volvió a ser mínima o ínfima y el cobro sigue siendo como si el servicio fuera eficientísimo. Solo compartiremos el comentario que corre entre los vecinos de qué casualidad que después de nueve meses del problema tan fuerte del agua que tuvieron, cuando por fin lo dejaron bien, al llegar la nueva administración, empeoró, argumento que no es exclusivo de esa zona, sino de residentes de otras colonias nos han hecho ese comentario, quienes nunca habían padecido esta situación, pero de noviembre a la fecha, ya saben lo que se siente.