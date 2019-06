Mazatlán

Algo Maz

El acontecer porteño en la columna de esta semana

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Hace dos días, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que a partir del próximo mes, el Ayuntamiento comenzará a multar a las personas que saquen la basura y la pongan al frente de sus domicilios en días y horas en que no pasa el servicio de recolección, esto para evitar problemas de salud e higiene en la vía pública. Advirtió que las sanciones serían de tres a cinco salarios mínimos, el equivalente entre 306 y 510 pesos. Aunque la semana pasada ya había anunciado que se premiaría a las colonias más limpias en varias zonas de Mazatlán, los camiones recolectores han pasado erráticamente desde hace poco más atrás, pues los vecinos sacaban su basura en los días asignados, pero ante la ausencia del camión, esta quedaba expuesta a la intemperie con sus sabidas consecuencias, que ya hemos mencionado en este espacio. Lugares donde el servicio pasaba a las seis de la mañana en martes, jueves y sábado, desde hacía años, ha cambiado en jueves y sábado a las cinco de la tarde, sin previo aviso, causando confusión en la gente, así como malos olores y exposición de desperdicios en las calles. Pero en el anuncio del lunes, también dijo que se va a mandar a personal para informar días y horarios del camión recolector, pues actualmente es una incertidumbre sacar la basura en los tiempos que ya estaban asignados desde hace años, pero qué bueno que se haya pensado ya en un horario planificado para socializarlo entre la comunidad. Recordamos una frase tradicional: “La letra con sangre entra” y a como somos los mexicanos, para respetar reglamentos y leyes, pues nos tienen que pegar en lo que más duele: lo económico, a ver si así aprendemos. Esto también se debería aplicar en otras cosas que son contra la ley, como bloquear una vialidad para hacer una piñata o cualquier tipo de fiesta familiar, mala costumbre tan arraigada en la ideología pata salada, que llegan a prolongarse hasta la madrugada y los vecinos no pueden dormir varios metros a la redonda por la música elevada, lo que por asociación de ideas, nos trae a la mente los que se ponen a tomar alcohol con las puertas de sus autos abiertas y los estéreos a todo volumen, o platicando arriba del carro con las puertas de par en par, pero aunque no sea una fiesta, tampoco dejan dormir. Eso es contaminación auditiva y debería estar regulado. Pero si un vecino llama y levanta la queja o si pasa la policía, al rato, los agentes están con sus platos de comida y hasta con sus latas de cerveza departiendo en la reunión; hemos sido testigo de ello. Esperemos que la anomalía de la recolección de basura, que aún sigue en varios asentimientos, tenga pronta solución y también se comience a implementar medidas para evitar otras violaciones, como las que mencionamos, que también competen al Bando de Policía y Buen Gobierno, cuyos oficiales a veces terminan siendo parte del problema del que alguien se quejó al 911.

Un problema de salud es el que está viviendo el niño Sergio Isaías Partida Beltrán, quien necesita ayuda económica para ir a la Ciudad de México a hacerse unos estudios para un tumor que apareció en la parte de atrás de su nariz. Él ya había sido tratado, pero el tumor regresó y ya perdió la vista, por lo que necesitan llevarlo al Hospital Pediátrico de la capital mexicana por instrucciones del médico que lo trató anteriormente, pero su familia es de muy escasos recursos y necesita toda la ayuda posible. Su mamá, Martha Partida Beltrán, es empleada en un negocio y sus ingresos son bastante limitados, además de que tiene que acompañarlo en el viaje, lapso en el que no trabajará y, por lo tanto, no percibirá su sueldo, lo que complica más la situación monetaria, por lo cual Sergio Isaías requiere todo el apoyo que se pueda reunir y se está planeando una actividad recaudatoria, pero el tiempo apremia. Si alguien desea tender una mano al pequeño, puede llamar al celular 669 245 2759 para informarse y ver cómo sacar adelante una vida que apenas empieza a abrirse paso. Por este medio estaremos dando seguimiento y poniéndolo al tanto de este caso, que necesita de la solidaridad, virtud que caracteriza a la gente de Mazatlán.

Una carrera solidaria es la que se realizará a partir de las siete de la mañana de este domingo 30, teniendo como punto de reunión el Parque Kilómetro Cero, frente al Bosque de la Ciudad, a beneficio del Centro de Integración Juvenil, cuya labor contra la adicciones ya tiene 50 años. Todavía puede inscribirse con un donativo de 200 pesos. Esta es la edición 16 de la pedestre, en la que además de correr, también se puede caminar, pero sobre todo, convivir y conocer más a la institución, que en el puerto preside Juan Carlos Cossío. Una muy buena manera de empezar el domingo: aportando un granito de arena a una causa que ya tiene medio siglo de incesante trabajo.

Con su trabajo de promover la cultura en el puerto, el Museo de Arte de Mazatlán albergará el primer Festival de Rock Independiente con grupos locales, Parazit, este sábado 29, a las siete de la tarde, en su patio, con la presentación de Xylvia y Aural Coincidence, entre otros.

La admisión es de 100 pesos y es una oportunidad de conocer la propuesta en el rock alternativo que se está cocinando en casa.

Un fenómeno que se da en casi todas las casas de hoy es la actitud de papás, que son obedientes a sus pequeños, por lo que Fundación Mapa invita a la plática Hijos tiranos o dependientes, que impartirá la psicóloga Lourdes Plascencia, mañana jueves, a las siete de la tarde, en el edificio de la institución, ubicado en Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja, donde se hablará sobre la sobreprotección a los niños, que lejos de ser una demostración de amor, los puede lleva a una vida de insatisfacciones y, por consecuencia, de frustración. La entrada es libre, pero una cooperación voluntaria siempre es bien recibida para que Mapa continúe con sus programas para tratar la depresión, la enfermedad del Siglo 21, que nos pega a todos de alguna u otra manera, entre otras cosas por el estilo de vida que el mundo actual nos ha impuesto, pero como la canción del musical Annie dice: “seguro que hay Sol, mañana y con esa inspiración debemos dar lo mejor de nosotros.