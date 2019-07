Mazatlán

Algo Maz

El acontecer porteño en la columna de hoy

Luis Ángel Gómez

Vivimos en una época en que la opinión o creencia es más fuerte que la objetividad. Este sábado pasado, compartimos en redes sociales que se cumplieron 50 años de que la humanidad, entiéndase Neil Armstrong en este caso, había puesto pie en la Luna. Mientras en Twitter se compartió y hasta dieron me gusta; en Facebook, la situación fue diferente, pues desde el momento en que vimos el aviso de que había comentario a nuestra publicación, de inmediato pensamos que era para refutar y no nos equivocamos, pues alguien argumentó que ese era un acontecimiento que estaba en entre dicho porque “hay muchos datos que no concuerdan con un hombre pisando la Luna”, pero no menciona cuáles son y mucho menos la fuente de ellos, cuando hay imágenes y audios documentados de la trayectoria del Apolo 11, así como testimonios de participantes en el proyecto. Ahora bien, ¿y todo el material que se ha recolectado de la superficie selenita y traído por los astronautas para su investigación? Siempre nos ha sido muy difícil aceptar una verdad contundente cuando viene a demoler la creencia que se nos inculcó y la cual dábamos por inalterable porque es establecer nuevos órdenes en nuestra mente, incluso esa nueva verdad puede mellar o destruir a nivel macro. Por ejemplo, imagínese el estupor que causó en la humanidad de hace 500 años cuando se comprobó y difundió que la Tierra no era plana, que no estaba fija y mucho menos el Sol giraba alrededor de ella, si durante siglos y siglos fue una ley, que si alguien se oponía, hasta la “Santa” Inquisición entraba a juzgar y sentenciar, pero “sin embargo, se mueve”, citando a Galileo, aunque no les haya gustado a quienes esgrimían el poder intelectual de entonces. Pero ahora están los que han regresado a la idea de que la Tierra es plana, que los remedios naturales que ocultan las farmacéuticas para tenernos enfermos y obtener ganancias, que si los reptilianos y teorías conspiratorias, entre otros ejemplos que, aún sin estar comprobados, son bombardeados en los redes y los utilizan los “opinólogos”, sustentados en información aprendida por otros “opinólogos” en Youtube. Si no lo ven o experimentan, no es cierto para estos modernos escépticos y decimos escépticos para mencionarlos de alguna manera, pues viene del griego skeptokoi, que quiere decir examinar y la etimología de esta palabra, en su significado, es quien investiga. ¿Las personas que tanto opinan sobre lo que otros publican en sus redes sociales, realmente examinaron o investigaron el tema de su argumentación? Un escéptico no solo busca negar sin razón, sino que por medio de un cuestionamiento inteligente, reflexiona, que para eso es la filosofía y desea llegar a la verdad como meta final. En las generaciones de los Baby Boomers y la X, la televisión hacía todo un espectáculo con la información para atraer a todo mundo y confundir a los menos enterados, por así llamarlos educadamente; hoy, las redes sociales han hecho de ellos y sus verdades una atracción digna de credibilidad. Antes, la gente decía “lo vi en la televisión”, como si fuera algo irrefutable; ahora es “lo vi en el face” y en ambas situaciones se da por sentado el hecho o la información al aparecer en esos medios. Hay quienes no creen en muchas cosas comprobadas científicamente porque no las han experimentado, pero irónicamente sí creen en brujería, “amarres”, “mal de ojo”, esoterismo y otras tantas cosas sin sustento veraz, pero se escudan diciendo, “no creo y tampoco dejo de creer”, no vaya a ser, pues, que siempre sí. De hecho, nos vamos enterando en Twitter en este momento, noche de lunes, que después de tomar por asalto el Área 51, la gente quiere cazar al Monstruo del Lago Ness y el creador de ese evento en Facebook, Matty Roberts, se arrepintió, pues después de crear la broma, no pensó que más de un millón y medio de personas se anotaran, que hasta la Fuerza Aérea de Estados Unidos respondió; eso demuestra el poder de las redes y la gente se va de bruces por algo que vio o leyó en ellas. Los hechos no dependen de ideas o de fe; son objetivamente demostrables.

Y para demostrar la riqueza cultural de Japón llegarán dos embarcaciones, que en su travesía por el Pacífico atracarán en el puerto. Durante su estancia, que concluye el domingo, habrá demostraciones de karate, un concierto en el Teatro Ángela Peralta y la oportunidad de conocer uno de estos buques, la mañana de este próximo sábado. La semana pasada se hizo una rueda de prensa para dar a conocer la agenda de los visitantes del País del Sol Naciente, que dio a conocer Esperanza Kazuga, al frente de la Colonia Japonesa en la ciudad. Si tiene oportunidad, asista. A través de Noroeste se están dando a conocer las actividades que habrá, gracias a este intercambio cultural que los embajadores de la tierra de los samurais, geishas y cerezos traen a Mazatlán.

Mañana se recordará a Carlos “Chale” Salazar, en su 25 aniversario luctuoso, en un evento literario que se realizará en el Centro Cultural Multiversidad, a las siete de la tarde. Silvia Castelo, Mario Martini, Francisco Chiquete y Juan Lizárraga harán sus comentarios en torno a quien fue el periodista que lideró la revista Álbum del Recuerdo, que circuló en el puerto en la década de 1980, en la que se ensalzaba el Mazatlán de los años 30, para darlo a conocer a las nuevas generaciones de entonces. Una tarde llena de memoria y, sobre todo, de aprendizaje.

Y para aprender lo que es un trauma psicológico, Fundación Mapa albergará una plática mañana, a las siete de la tarde, sobre este tema, que impartirá el psicólogo Pablo Niebla, en sus instalaciones de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. Ahí, se enseñará a reconocer factores saludables para enfrentar eventos desfavorables que pueden marcar una vida. La entrada es libre, pero una aportación voluntaria siempre se recibe con agradecimiento para apoyar su labor de combatir la depresión, que ahí se hace con muchas ganas y amor.

Y rodeada del amor de sus hijas y de la familia que Lolita Rivera ha formado con su esposo, Francisco Cavazos, de seguro mañana estará llena de ese sentimiento por su cumpleaños, por lo que desde este espacio, le anticipamos lo mejor para que sea un año de logros y satisfacciones.

Satisfecha y siempre con proyectos, Eloísa Caballero cumplirá años este domingo, por lo que anticipamos que estará de lo más felicitada por su esposo, Pedro Martínez; sus papás, Eloísa Díaz y Carlos Caballero, así como por sus hermanos, Carla María y Carlos, claro que su abuela, Chayito Osuna, no puede faltar en la lista. ¡A empezar la aventura de dar una nueva vuelta al Sol!

Del Sol es lo que disfrutan los visitantes en Mazatlán, que están pasando sus vacaciones de verano aquí y han estado disfrutando los lugares turísticos, principalmente el Malecón, Olas Altas y las playas. Hay que dejar en ellos una excelente impresión para que regresen y disfruten de los atractivos que Mazatlán ofrece, sobre todo por su segunda victoria consecutiva como el Mejor Destino de México y Centroamérica, título otorgado por World Travel Awards, el 15 de julio, en una ceremonia que se realizó en La Paz, Bolivia. Esto implica no solo haber llegado, sino mantenerse en esa posición, por lo que se tiene que seguir trabajando, sobre todo en servicio y atención al turista, además de que las empresas y negocios que se dedican a ese rubro deben dar constante capacitación a su personal, lo cual no es un gasto, sino una inversión.