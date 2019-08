Mazatlán

La semana pasada estuvimos comentando sobre la gente que opina que la llegada del hombre a la Luna fue solo un montaje, pues argumentan que hay datos que desmienten lo que está considerado como la gran hazaña de la humanidad, sin que tomen en cuenta muestras de la superficie selenita que han traído, así como testimonios de las personas involucradas con ese proyecto, pero esta misma gente, irónicamente, cree en cosas esotéricas o muy cuestionables sobre las cuales no se informan y lo dan por sentado sin citar datos y mucho menos fuentes, entonces son los más crédulos, pues al negar de los hechos o las pruebas, por consecuencia creen en lo indemostrable. Todo esto nos lleva a pensar en lo que está pasando en la política actual mexicana, con gobernantes que se niegan a la realidad y argumentan cosas que no pueden sostener, pero porque ellos lo dicen, ahora sí que su palabra es la ley, como dice la canción El rey, de Vicente Fernández, pero bueno, pareciera que ni ellos confían en su propias declaraciones, pues López Obrador tuvo que firmar ante notario un documento de que no tiene intenciones de reelegirse, pues no fuera a ser, acto que nos parece irrelevante, ya que si tan respetuoso es de la leyes, de primera mano, la Constitución prohíbe la reelección, por otra parte, que lo haga con notario presente no implica que se cumpla, si no recordemos que Peña Nieto, durante su campaña como candidato presidencial, decía: “Te lo firmo y te lo cumplo” y había un notario para dar fe. ¿Cumplió? Fue el sexenio que nos ha tocado presencia con más escándalos de todo tipo, ¿dónde están esos notarios que a lo ancho y largo de toda la República atestiguaron a EPN? Nosotros no los contrataríamos para que nos llevaran algún asunto, así que eso de que los políticos firmen ante representantes legales, pues en México no es garantía históricamente.

Desde la semana pasada, el Presidente también ya ha “despotricado” más abierta y duramente contra Proceso, en sus conferencias matutinas, que ya más bien nos parecen un espectáculo para echar cortinas de humo sobre situaciones realmente prioritarias, como la violencia, las finanzas del País, el PIB, los recortes que se han hecho en materia de salud, cultura, educación, ciencia, que están en la agenda básica de cualquier gobierno, pero es la austeridad, argumento que también utilizan sus alcaldes, pero sí hay dinero para espectáculos gratuitos con artistas que no son baratos y el orgullo de que Mazatlán haya tenido el Carnaval más caro en su historia. Ahí, el Ayuntamiento sí suelta recursos en abundancia. Entonces, regresando al tema de inicio, ¿cuál es la realidad de la política de este Gobierno? Porque el combate a la corrupción, que todos los días dice AMLO, ya nos parece subjetivo. Recordemos que tanto se repite una cosa que la gente termina creyéndola y es que hasta ahora no hemos visto que se juzgue a los corruptos, bueno, López Obrador siempre utiliza el término para generalizar acerca de un ente etéreo del cual solo hace señalamientos sin dar nombres, ¿entonces a quién está combatiendo? Si hay corrupción es que hay corruptos; ¿dónde los tiene pagando por esos actos? ¿Cómo está ejerciendo la justicia sobre ellos? Así que, basándonos en eso, como hasta hoy ha sido intangible y no se ha comprobado, entonces el pueblo cree.

Creíble es la labor que realiza el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, que ya nos informó que Dora de Moyeda fue la afortunada con los 500 pesos de su rifa mensual, cuyo número se lo vendió Charito de Ojeda y se elige de acuerdo con los resultados del último viernes de cada mes de la Lotería Nacional. Lo captado se destina a familiares de pacientes de escasos recursos de esa institución médica, entre otras actividades benéficas que ahí mismo realizan.

Mañana, Fundación Mapa realizará su tradicional plática, esta vez será sobre el duelo, que impartirá la psicóloga Leticia Tapia en su edificio de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. Cuando se vive la pérdida de un ser querido o de algo importante, se atraviesa por una serie de etapas de dolor o duelo, por lo que es importante conocerlas y entenderlas. Hay más información al 910 3583. La entrada es libre, pero una cooperación voluntaria es siempre bienvenida para la causa de hacer frente a la depresión.

Pero adiós a la depresión en estas vacaciones en las que el puerto ha estado lleno de visitantes, aún con el calor, que incluso las lluvias no han podido bajar, a pesar de la tormenta que cayó el sábado pasado y duró poco más de una hora, lapso en el que todo Mazatlán se refrescó, aunque esa tarde ya había colonias con las calles secas, como si no hubiera caído una gota de agua, pero eso no impide que el turismo siga fluyendo hacia acá y alabando a la ciudad, pues los comentarios que hemos recibido es que “está muy bonito”, pero ahora hay que complementarlo con trato y servicio hacia el visitante, que también nos han dicho cosas al respecto.