Columna semanal

Algo Maz

De lluvias y casas inundadas

Luis Ángel Gómez

Desde la semana pasada, las lluvias se hicieron más frecuentes en el puerto con las consecuencias ya conocidas por todos. Es cierto, Mazatlán se inunda como muchas otras ciudades del País. Cuando vivíamos en el entonces DF, en una ocasión, el agua nos llegó casi hasta la cintura y andábamos vestidos de traje por requisitos de la empresa para la cual trabajábamos y eso que es la metrópoli. También otras ciudades de Sinaloa se inundan sus calles y llegan a entrar a las casas cuando las lluvias son torrenciales. Si nos permiten la metáfora, eso nos da una idea del tipo de País sobre el que estamos parados. Volviendo al puerto, hace una semana llovió copiosamente en el Centro y nos enteramos que en la casa de alguien que conocemos ocurrió lo que nunca: entró el agua, aunque generalmente se inundaba una de sus calles, a la casa nunca la había alcanzado el agua en años de vivir ahí; ahora llegó a un nivel por encima del piso, suficiente para mojar cajas con documentos y fotografías. Si bien es cierto que el alcantarillado en esa zona se hizo hace años, y no queremos culpar a administraciones anteriores al estilo 4T, pues en eso tiene la razón, lo que sí les corresponde a las nuevas autoridades es hacer acciones de desazolve para evitar acumulaciones de agua mayores en las vialidades. Obviamente no estamos descubriendo el hilo negro, pero ya sabemos que el modus operandi de este Gobierno es reaccionar cuando ya tiene el problema encima, que afortunadamente no ha pasado a mayores en algunos eventos que han organizado y que hemos comentado aquí, pero la prevención jamás estará de más. El socavón que surgió en la Carretera Internacional, frente a la Colonia López Mateos, el viernes pasado, y al momento de escribir esto, noche del lunes, aún sigue abierto y parece permanecerá así hasta este viernes, si bien nos va. Entendemos que el tubo que hace falta para la reparación no lo tengan disponible y lo mandaron a pedir a Hermosillo, ¿pero mientras? Porque para otras cosas, aunque no haya dinero y aún con la política de “austeridad”, se arma rápido todo un tinglado cuando llegan las autoridades, como se hacía antes y se sigue haciendo hoy, solo que los actuales clamaron que serían muy distintos a los que tanto criticaron y siguen señalando, pero actúan con las mismas tácticas, solo que no se les puede cuestionar porque se sienten infalibles y la prensa que lo hace, pues es “fifí”, prianista, neoliberal, conservadora o neoporfirista y todos los adjetivos que se le ocurran al Presidente de la República, que sus homónimos municipales se encargan de replicar a nivel local. Y como dijo el Alcalde Luis Guillermo Benitez Torres, en un video en el que mandó palabras de aliento a quienes resultaron afectados por las lluvias, que el clima es veleidoso, entonces por lo mismo, ¡prevención, señores! No queremos saber qué pasaría en el caso de una tormenta más fuerte o un huracán, sin ánimo de ser catastróficos o extremistas, pero la realidad es que vivimos en una zona de ciclones y que aquí se inunda fácilmente por las condiciones en las que muchos asentamientos de Mazatlán está construidos: sobre cuerpos de agua. No se trata de qué o qué no hicieron las administraciones pasadas, ya conocemos su desempeño, sino qué van a hacer las actuales porque a Mazatlán ya lo comenzamos a ver descuidado, que también lo hemos comentado en otras ocasiones, pero “vamos por un camino del todo nuevo”. Ajá.

Para quienes ya han recorrido un extenso camino de vida, mandamos las felicitaciones a todos los abuelos, que son la versión de los papás, solo que en modo consentidor, pues ayer fue su día y aprovechamos para comentar que precisamente hoy, el Asilo de Ancianos La Inmaculada tendrá un homenaje a Juan Gabriel a las 11 de la mañana, con la orquesta del Colegio Militarizado.

Una experiencia musical, a manera de homenaje, se realizará este sábado 31 de agosto, en el Teatro Ángela Peralta, para recordar al mazatleco Alberto González en el espectáculo Jazzeando. Los boletos van desde 100 a 200 pesos y la cita es a las ocho de la noche. A despedir este mes con mucho ritmo.

Y precisamente ese día, nuestra admirada Consuelo Lizárraga celebrará otro año de vida, por lo que estamos seguros que estará de lo más solicitada por todos los medios posibles, pues ella tiene el don de saber cultivar la buena amistad con quienes conoce con esa charla sabrosa, llena de anécdotas y aprendizaje porque es una maestra de la vida, además de su simpatía y espíritu de ayuda que le caracterizan. Desde aquí, le adelantamos Las mañanitas.

Y las mañanas, desde el martes, ya son diferentes con el regreso a clases, que por cierto, nos llamó la atención que al menos en el área de escuelas que nos tocó cubrir el inicio de este ciclo escolar, el tráfico era normal, no con los embotellamientos que esperábamos ver a comparación de otros años, hecho que también nos comentó el fotógrafo que nos acompañó. De nuevo otro regreso a clases, con la esperanza de que las jóvenes generaciones hagan un mejor trabajo que el nuestro por un mundo más vivible en todos los aspectos, gracias a las facilidades que les hemos dado con todo y sus distracciones, a veces sin ninguna guía o tutela para su buen uso en la mayoría de los casos, pero eso no es pretexto. Se lo dejamos de tarea.