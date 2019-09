Mazatlán

Hace una semana, comentamos el socavón sobre la Carretera Internacional, frente a la Colonia López Mateos, del que se había informado, por parte de Ismael Tiznado Ontiveros, gerente de Jumapam, que quedaría arreglado este viernes pasado. Escribimos esto la noche del lunes 2 de septiembre, pasamos por ahí esa tarde y vimos maquinaria trabajando en el área, pero ya pasaron tres días de la fecha calculada, y al llegar a casa del trabajo, no había agua, causado por la ruptura de un tubo en la zona del Cereso, que afectó a varias colonias y el norte de la ciudad. La paramunicipal anunció, en su página de Facebook que, pasadas las 19:00 horas, quedó instalado el nuevo tubo de asbesto y las válvulas habían sido abiertas para que el agua comenzara a fluir por esa zona. Ya habían pasado tres horas y media del anuncio y en nuestra colonia no salía absolutamente ni una sola gota de las llaves. Ese mismo día, el maremágnum de información por la renuncia de Marsol Quiñónez Castro, como directora del Instituto de Cultura, a los cuatro meses de ese nombramiento, tras haber sido directora de relaciones públicas del Ayuntamiento, convirtiéndose así en el octavo funcionario de primer nivel que sale de esta administración municipal, en estos primeros 10 meses. Hace años atendimos la rueda de prensa de una experta en crear la imagen de las empresas, hasta el uniforme y cómo atender al cliente, y dijo que cuando una empresa anda mal, es porque el nivel más alto de la jerarquía, entiéndase sus directivos o gerentes, andan mal, pues llueve, obviamente, de arriba hacia abajo y no al revés. Estar al frente de un Gobierno, de cualquiera de los tres niveles, es una empresa y por más que un servidor público o funcionario quiera hacer las cosas bien o aportar su granito de arena con buena voluntad, para hacer algo positivo, si de los niveles superiores vienen trabas, nada se puede hacer, porque donde manda capitán, ya sabemos qué ocurre. Ojo, no estamos abogando por nadie, pero no es normal que un funcionario de este Ayuntamiento esté renunciando, prácticamente, cada mes. Siguiendo el ejemplo de la lluvia, también a nivel federal esta situación es parecida con la renuncia de gente colocada en altos puestos cruciales, y hasta el 10 de julio, habían ya dimitido 14 funcionarios. ¿Qué señales nos manda esta situación? Si bien es cierto que es una “nueva” forma de gobernar, apegándonos a lo que ellos argumentan en sus discursos, es algo inusitado lo que está pasando, sobre todo en Mazatlán y en el Instituto de Cultura, que en lo que va de este trienio, ha sido la dirección que más ha dado de qué hablar y lo ponemos a manera de analogía; si el CMA es un semillero de talentos, Cultura Mazatlán es el semillero de los escándalos de esta administración hasta ahorita y fue el área más golpeada por Luis Guillermo Benítez Torres como Alcalde electo, haciendo acusaciones a la administración pasada, que aún antes del cambio, ya era objeto de ciertas formas de intimidación, por lo que llegaron a aposentarse en esas oficinas a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, irónicamente, todo lo que dijo del personal anterior, se ha revertido hacia la administración actual, de la cual ya salieron dos directores, quienes dicen que no les permitieron (o se dejaron que no les permitieran, pues ellos eran la máxima autoridad en Cultura) hacer varias cosas, además coinciden en el modus operandi con el que ahí se llevan las finanzas. Mientras tanto, parece que los cambios se van a seguir dando y esperamos que sean para bien, sí, la esperanza muere al último, pues eso solo afecta al puerto, que vive un auge récord, aunque como lo dijimos la semana anterior, hemos visto que está cayendo en el descuido, sobre todo en estas vacaciones de verano, que cuando debió de lucir mejor, hasta sucio nos pareció. Y si no nos creen, dé una vuelta por la Zona Dorada y la Avenida del Mar; da tristeza ver fachadas con mal aspecto, derruidas, a unos decenas de metros unas de otras, así como bardas con anuncios descarapelados, muros deslavados y terrenos llenos de maleza, que sobrepasan los muros, y es la cara bonita de Mazatlán, ¿entonces qué nos sorprenden las condiciones de las colonias al interior del puerto?

Pero el interior de Casa Haas se verá adornado con la exposición de artes visuales Resistencia, con obras de Francesca Vitale, David Fagioli, Claudia Bellocchi y Daniele Villa Zorn, que abarcan escultura, performance, dibujo, videoarte y fotografía. La cita es este viernes, a las siete y media de la noche, con entrada libre.

Ese mismo día, pero a partir de las cuatro de la tarde y hasta las ocho de la noche, inicia el taller de grabado e ilustración en el Museo de Arte de Mazatlán, con el maestro Jesús Aguilar, para reproducir imágenes de la flora y fauna de esta región. El curso es cada viernes de este mes, hasta el 27 de septiembre. Si gustan de las calaveras y playeras, el mismo maestro impartirá grabado a relieve en linóleo, en el mismo lugar, los sábados de este mes, es decir, del 7 al 28 de septiembre. La entrada para ambos talleres es libre, pero el cupo está limitado a 10 personas en cada uno y no incluye materiales. Hay más información al 695 114 5044.

En la Sala Roberto Pérez Rubio del mismo recinto cultural, este sábado 7 de septiembre, se presentará el concierto Ópera y Zarzuela, con las voces de la mezzosoprano Athenea Reyes, el tenor Fernando Landeros y el pianista Juan Pablo García, que interpretarán arias de ópera, piezas de zarzuela y música mexicana, a las siete de la noche y el boleto general es de 200 pesos. A iniciar el fin de semana con espíritu musical.

Con espíritu festivo, de seguro, pasará este día Óscar Sánchez Carrillo, quien ya está celebrando su cumpleaños y recibiendo los mejores deseos de su esposa, Elo Coppel Gómez Rubio, y su pequeña, Ana Paula, así como de sus papás, Lorena Carrillo Arreola y José de Jesús Sánchez Reynoso, además de familiares y amistades. Desde este espacio, nos unimos a las felicitaciones y a disfrutar la vida.

Para ayudar en la vida de otros, el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General ya se encuentra organizando su Desayuno Anual, que se efectuará el sábado 12 de octubre, para que se vayan preparando sus asiduos asistentes a pasar una agradable mañana de convivencia, a la vez que se solidarizan con la asociación, que brinda un albergue a familiares de escasos recursos de los pacientes de la institución médica, además de apoyarla con equipo, ropa de cama, entre otras cosas, para sacar adelante su misión de preservar la salud. Hay más informes sobre este evento con la presidenta de la agrupación femenil, Julieta Montoya de Hemke, al 669 120 0849. Cooperemos con esta causa, que a su vez hace su aportación para tener una comunidad más sana, pero requieren la ayuda de todos. Más ejemplos solidarios como este debería haber.