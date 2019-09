Columna semanal

Algo Maz

Y antes que algo suceda, ya hay convovcatorias para participar en el Carnaval 2020

Luis Ángel Gómez

Y por tercera semana consecutiva, seguimos con el socavón en la Carretera Internacional, frente a la Colonia López Mateos, que por fin el martes ya quedó arreglado y con libre tránsito vehicular por esa parte de la avenida. Aunque el socavón “apareció” el 23 de agosto e iba a quedar arreglado el 30 de agosto, según cálculos de Ismael Tiznado Ontiveros, gerente de Jumapam, cuando lo dijo en una entrevista ese día, por ahí dicen “más vale tarde que nunca”. Pero en lo que sí ya se distinguió esta administración municipal es que no se tardó nada en empezar a mover la maquinaria del Carnaval de Mazatlán 2020, ya que lanzó las convocatorias en el Fuerte 31 de Marzo este viernes, pero no lea el año como 2 mil 20, sino veinte veinte, pues el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres lo anunció así, y al del año pasado, lo mencionó como veinte diecinueve, Imaginamos que hizo la traducción literal del inglés al español, que es como se dicen los años coloquialmente en la lengua de Shakespeare y no sabemos por qué le dio esta modalidad, pero parece que algo le pasa con el español, pues durante su mensaje, hizo alusión al intento de invasión del ejército francés al puerto en 1864 y queremos pensar que tuvo un lapsus lingüis porque dijo: “no hay duda que la unión hace la fuerza y logramos derrocarlos, ganarles esa batalla de la invasión de La Cordelliere” y es que el verbo derrocar significa hacer caer un gobierno o régimen político, mientras derrotar es vencer a un enemigo o ganarle a un contrincante, aunque también pudo ser que confundió el significado de derrocar con derrotar o no lo sabe o tal vez lo traicionó el subconciente y afloró algún temor que traiga ahí latente. Vimos también que el nombre de los premios de poesía Clemencia Isaura y el Antonio López Sáenz de artes visuales se proyectaron incompletos en las pantallas, colocadas a ambos extremos de la mesa del presidium, cosas técnicas que siempre fallan en esta administración, pero nos llamó poderosamente la atención los montos destinados a sus ganadores; el de poesía es uno absoluto, con 80 mil pesos; el de artes visuales, primer lugar, 70 mil; segundo lugar, 50 mil, y tercer lugar, 40 mil. Pero la bolsa más grande no es para ellos, que son premios a la alta cultura y de relieve nacional, sino para las comparsas: primer lugar, 100 mil pesos; segundo lugar, 80 mil; tercer lugar, 60 mil. Nosotros, con los oídos atónitos al escuchar esas cantidades para un premio, que sin desmerecer su importancia, no trasciende las fronteras de Mazatlán y carece de relevancia nacional. Estos montos para premiar comparsas fueron los mismo para el Carnaval anterior, fijados en la administración actual de Cultura, mas no así en el de 2018, el último de la dirección anterior, en el que el primer lugar era de 45 mil pesos; segundo lugar, 35 mil; tercer lugar, 20 mil, o sea, el primer lugar tuvo un aumento de 122 por ciento; segundo lugar, 128 por ciento; tercer lugar, ¡200 por ciento! Mientras el Clemencia Isaura quedó con el mismo monto, el López Sáenz tuvo cierto repunte en esta administración, pues en la anterior era de 60 mil, 40 mil y 30 mil pesos, de primero a tercer lugar, o sea, 16, 22 y 33 por ciento de aumento, respectivamente, nada que ver con lo asignado a las comparsas. Habría que averiguar los criterios para designar estas sumas de dinero a los premios, quién los fijó y autorizó, aunque imaginamos que eso pasa por su Consejo de Administración. Es que en trienios anteriores, para Cultura, a veces era una proeza conseguir fondos del Municipio para sacar adelante el Carnaval y no siempre se obtenía lo que se necesitaba, pero El Químico da la impresión de tener cheques en blanco para esa dependencia y parece no prestar atención a los señalamientos hechos al departamento de finanzas de esta oficina, manejado por José Ángel Tostado Quevedo, por dos ex directores, Óscar Blancarte y Marsol Quiñónez. En general, al Ayuntamiento parece importarle solo el Carnaval, pues se supone que también está el Festival Cultural 2019 ya, del cual no hemos visto mucha promoción, pero con el lanzamiento de las convocatorias, la parafernalia carnestolenda la vamos a tener hasta en la sopa con una anticipación que no habíamos visto antes, sobre todo cuando Benítez Torres dijo que el “Carnaval veinte veinte va a ser mejor que el veinte diecinueve”. ¿Le van a meter más dinero o qué? El de 2019 fue el más caro en la historia porteña. Esto nos recuerda al Alcalde Larry Kline, de la serie Stranger things, cuando le dice al sheriff Hopper, quien lo está investigando, que va a hacer la feria más increíble por el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, ya que el pueblo solo recuerda las fiestas y eso le asegurará la reelección. Se lo dejamos de tarea.

Hablando de Día de la Independencia, pero la nuestra, la de México, nos enteramos que la mezzosoprano mazatleca y maestra de canto Daniela Rico Coppel fue invitada a cantar ese día al Palacio de Gobierno de Culiacán, en uno de los salones de ese recinto, por lo que estamos seguro que deleitará a los asistentes con su voz y su presencia. ¡Éxito este 15 de septiembre!

Un sorteo que se realizará ese día tan patrio es el de 1000 Amigos de Cruz Roja, que se puede adquirir con un valor de 300 pesos cada uno y deducible de impuestos. Los premios son de los más atractivos, pues el primero es el tradicional retrato al óleo, pintado por el maestro mazatleco Armando Nava, incondicional benefactor de la benemérita institución. El segundo es una estancia de tres noches y cuatro días en la Riviera Maya, que incluye viaje redondo para dos personas, saliendo de Guadalajara. El tercer obsequio es otro viaje, pero a Los Cabos, con viaje en avión incluido para dos personas. Los números afortunados serán aquellos que coincidan con los tres últimas cifras del primero, segundo y tercer lugar del sorteo de la Lotería Nacional del 15 de septiembre. Hay más informes al 669 985 1451, en la extensión de la oficina de Damas Voluntarias. Es más, hasta le llevan el boleto a domicilio, aunque sea solo uno. Recuerde que nadie es tan pobre que no pueda ayudar a Cruz Roja, ni tan rico que no pueda necesitarla.

Para quienes necesitan saber más sobre fotografía, específicamente paisajes, que luego serían postales, el Centro Cultural Multiversidad albergará la conferencia Pioneros de la producción de postales fotográficas en Sinaloa, pero de tiempos de la Revolución Mexicana, en una retrospectiva que se hará de la vida y obra de A. W, Lohn y M. Yáñez. Jaime Félix Pico, de la Crónica de Sinaloa AC, será el expositor, mientras el maestro Enrique Vega Ayala, Cronista Oficial de Mazatlán, hará los comentarios. La cita es mañana, a las siete de la tarde. La entrada es libre.

También con entrada libre y mañana, Delfos Danza Contemporánea presentará una muestra del proceso de creación Las cosas simples, en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, a las ocho de la noche, bajo la dirección de Claudia Lavista. Este evento cuenta con la colaboración del diseñador Mauricio Ascencio y el compositor Alberth Mathias. Sin duda toda una experiencia sensorial aguarda a quienes asistan a ver cómo va tomando forma una expresión artística.

Y encaminando al arte por una causa, hoy se presentará el espectáculo Pipa Medias Largas, en el Teatro Ángela Peralta, a las ocho de la noche, con la dirección de los maestros Zoila Fernández y Guillermo Carrillo. Los boletos van desde 100 hasta 200 pesos y lo recaudado se destinará a la Escuela Municipal de Ballet Clásico, así que apoyemos a esta institución que pone en alto el nombre del puerto.

