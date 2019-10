Mazatlán

Lo que acontece en el puerto y los eventos que están programados para el último trimestre del año en el puerto en la columna de hoy de Luis Ángel Gómez

Ya comienza a dejarse venir la temporada de eventos en el puerto, que anualmente vuelven a ponerlo en más acción, pues Mazatlán es una ciudad que, además de ser visitada por turistas, durante casi todo el año, alberga varias actividades, deportivas, artísticas, altruistas y culturales. Para dar un ejemplo, este sábado 12 de octubre hay dos acontecimientos que son tradición en el puerto y lo mantienen en constante actividad: la inauguración de la temporada de beisbol en el Estadio Teodoro Mariscal, así como la presentación del tema y candidatos a los reinados del Carnaval de Mazatlán 2020, los cuales generan información para rato y ofrecen fechas para que el público asista, se divierta y participe. Desde hace décadas, Mazatlán ha estado en los ojos y oídos del mundo por estas razones, pero hace unos días, ante los señalamientos de Roberto González Gutiérrez, presidente del PAN en Mazatlán, sobre la presunta falta de transparencia de la actual administración del Ayuntamiento, sobre viáticos de viaje para promover al puerto, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres declaró a medios de comunicación que “todo es comprobable. En el punto de transparencia ocupamos el primer lugar en Sinaloa con el 95 por ciento. El que se gaste en salir de la ciudad retribuye mucho más a la ciudad y no por el gasto que se hace. Pudiéramos decirle que hemos puesto a Mazatlán en los ojos y en los oídos del mundo gracias a estas participaciones de todos los que se mencionan y lo vamos a seguir haciendo porque además está dentro de nuestro presupuesto, que todavía nos queda aún para hacerlo”. O sea, ¿al llegar la actual administración al poder fue cuando el puerto comenzó a destacar? Así es como se lee. Claro que la promoción nunca está de más; la mercadotecnia dice que la publicidad la utilizan hasta marcas que ya están bien cimentadas, pero nos parece que el Alcalde justifica su presencia en esos viajes diciendo que el puerto necesita promoción y creemos él debería estar al pendiente y de manera presencial en el Municipio lo más constante que se pueda. ¿Cómo es posible que cada que ocurre algo se encuentra fuera de la ciudad? Eso sí, manda su mensaje de apoyo y solidario cuando ha habido amenaza de huracán o tormentas y él está en otras partes. Para eso hay directores o personas que pueden representarlo en esos viajes. No estamos diciendo tampoco que jamás salga del puerto, pero sí cuando sea muy necesario, ¿o además de químico es publirrelacionista? Esas salidas ya se le volvieron costumbre, como en el Instituto de Cultura, que viaja, muy al estilo carnavalero, en comparsa con administrativos, directivos y hasta otra gente, como la que es la imagen del Carnaval 2019, para promocionarlo. Ya comentamos en este espacio que hemos contado más de 20 personas en esas giras, cuando en la administración anterior solo iban las dos reinas en turno, la encargada de ellas y cuando mucho, dos personas más, una del área artística y otra de promoción para las ruedas de prensa. Ahora, no pueden faltar en esas salidas José Ángel Tostado Quevedo, Írving Campos y en su tiempo, Linda Chang, entre otros, aunque el director del instituto figuraba muy rara vez con esos viajeros frecuentes. Hablando de eso, ¿ya no habrá alguien a quien se asigne el cargo de director de Cultura? ¿O de plano Tostado Quevedo se quedará permanentemente con el puesto de encargado de despacho, aunque también esté al frente de las finanzas? Lo que le viene como anillo al dedo, puesto que tampoco hay un titular de jurídico en esa dependencia, así que su poder debe ser absoluto, después del Alcalde, obviamente, porque no hay un filtro regulador desde que Jesús Reyes fue despedido como jurídico y no se ha designado otro titular. No recordamos, al menos en el tiempo que tenemos viviendo en Mazatlán, una administración tan polémica en general, pero sobre todo en Cultura, que ha estado en el ojo del huracán desde el principio, que no hay mes, a casi un año del inicio de este trienio, en el que no haya escándalo o dé la nota, pero eso es consecuencia de quienes la manejan, aunque El Químico parece estar satisfecho con el desempeño del personal a cargo, porque sale en su defensa o no quiere admitir que se equivocó. Para él, Carnaval parece la más primordial de las actividades del Instituto y es que en eso nos recuerda a Fernando Pucheta, que pensamos que más que alcaldes, a ambos les hubiera gustado ser directores de Cultura; mejor dicho, tal vez ni eso, sino más bien estar encargados de la organización del Carnaval, que es lo único que en esta administración se ha promovido fuertemente a lo largo de todo este año, aunque haya más eventos en el calendario, pero solo reciben difusión momentánea y esporádica, pero bueno, también eso denota el nivel de las autoridades actuales, que consideran ser un parteaguas en lo que hacen cuando no ofrecen nada novedoso a como lo “cacaraquean” con su #poruncaminodeltodonuevo, ya que lo único nuevo es el grado de controversia y escándalo que han causado a casi un año que esta administración lleva de ejercicio.

Como un ejercicio para los artistas emergentes y dar a conocer su obra, se inaugurará la exposición NorArte 2019, que organiza Grupo Editorial Noroeste, como plataforma para los nuevos valores de la plástica sinaloense y porteña. En esta edición, la muestra contará con 30 obras, incluyendo al maestro Armando Nava, homenajeado de este año, quien ha dejado huella al ser retratista de la sociedad mazatleca, principalmente de las décadas de 1970 y 1980. Hay que mencionar que el pintor es benefactor de Cruz Roja en el puerto y cada año dona un retrato para el sorteo Mil Amigos, que organiza la benemérita institución para obtener recursos. También estará presente un trabajo de su hermana, Laura Nava, por lo que esta exhibición promete estar interesante. La cita es a las siete de la tarde, de mañana jueves 10 de octubre, en el Muro de la Expresión de La Gran Plaza. ¡A conocer los nuevos artistas!

Un artista, pero en el arte de contar historias a través de sus libros, el reconocido Enrique Serna estará presentando su nuevo libro, “El vendedor de silencio”, en la Galería Ángela Peralta de ese teatro, a las siete de la tarde de hoy y la entrada es libre. Este evento es dentro del marco para celebrar los 15 años de la Librería La Casa del Caracol, que precisamente este día los cumple. ¡Felicidades a Laura Medina por esta labor incansable y que siempre vengan más años exitosos!

Otro éxito será sin duda el Desayuno Anual, que organiza el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, con Julieta Montoya de Hemke al frente, que ya está listo para este sábado 12 de octubre, a partir de las nueve de la mañana, en que estarán recibiendo a las personas solidarias con su causa en el Restaurante Los Zarapes, donde además habrá rifa de regalos, música y sorpresas. El boleto tiene un costo de 220 pesos y con lo recaudado se apoya a familiares de escasos recursos de la institución médica, que no tienen dónde quedarse o pernoctar, entre otros beneficios que la agrupación femenil consigue para apoyar en lo posible a este centro hospitalario. ¡Practiquemos el valor de la generosidad!