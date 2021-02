Algunas personas se rehúsan a utilizar el cubrebocas en el estadio 'Teodoro Mariscal': SSPM

Juan Ramón Alfaro Gaxiola dice que se ha tenido que retirar a algunas de ellas

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Aunque el comportamiento de los aficionados en la Serie del Caribe ha sido bueno, algunas personas se rehúsan a utilizar el cubrebocas y algunas de ellas han tenido que ser retiradas del Estadio de Beisbol "Teodoro Mariscal", dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

"Ha habido varios que les hemos llamado la atención, varios sí acatan la orden, se lo vuelven a poner el cubrebocas, otros hacen como que se están comiendo unas papitas, unos cacahuates, pero estamos sobre ellos y les insistimos a que se lo pongan, ..., todavía no se acaba, deje que se termine el último juego y le doy la cifra exacta de cuántos se detuvieron por no acatar las órdenes", añadió Alfaro Gaxiola.

"Sí ha habido necesidad de sacar gente que se rehúsa a ponerse el cubrebocas".

Añadió que ha sido bueno el comportamiento de la afición en esta justa deportiva que se realiza del 31 de enero al 6 de febrero.

"El comportamiento ha sido bueno, han acatado las órdenes, hay uno que otro, ...hay una que otra persona que se rehúsa a ponerse el cubrebocas, pero le insistimos, estamos insistiéndole y pidiéndole, sí acatan la orden", reiteró.

Con relación a una aficionada que se quitó la blusa mostrando partes de su cuerpo en uno de los partidos, el titular de la SSPM dijo que fue remitida al Tribunal de Barandilla.

"Fue remitida al Tribunal de Barandilla, hay que acordarnos que van criaturas, van señoras y está remitida por alteración del orden público, ...no es un delito, a menos que alguien le pusiera una denuncia por lo que hizo, nosotros lo que hicimos fue remitirla por alteración del orden público, supuestamente se le dieron lo máximo, no podemos tenerla más, más que las 36 horas de arresto", continuó Alfaro Gaxiola.

"Esta persona, por parte de la Federación de Beisbol creo le va a checar la tarjeta, ya no va poder ingresar a menor que compre un boleto a alguien que se lo quiera vender, pero la tarjeta queda anulada".

Precisó que en la SSPM se tiene una celda exclusiva para mujeres, ahí fue donde se presentó a la aficionada al parecer proveniente de Culiacán al momento de ser remitida al Tribunal Municipal de Barandilla y al parecer dicha persona iba con efectos de bebidas alcohólicas, pero sería el médico quien determinaría si así fue o no y el grado de ebriedad en que andaba,

Mientras que sobre la versión de que se cometió un robo en los vestidores o camerinos de personal participante en la Serie del Caribe, dijo que elementos del operativo de seguridad que se implementó por esta justa deportiva no andan en el interior de los camerinos.

"Le recuerdo que nosotros no andamos por el interior de los camerinos, nosotros tenemos prohibido meternos a los camerinos, no sabemos, no tenemos una denuncia que nos hayan llamado para verificar, entonces no puedo decirle yo si fue un robo o no", expresó el entrevistado.

El titular de la SSPM también dijo que continúan las acciones para hacer que se respeten las disposiciones sanitarias en la ciudad para prevenir el contagio del Covid-19.

"Seguimos invitando a la gente en el malecón, seguimos supervisando las playas, no bajamos la guardia, no se descuida nada ni en la ciudad ni en la zona urbana ni en la zona rural, a los turistas que nos visitan en la playa, en el Faro, en todos lados les seguimos dando las recomendaciones", reiteró Alfaro Gaxiola.

"Tenemos buena afluencia turística, tenemos un puerto libre, sano, no podemos decir ahorita que estamos en riesgo, no, porque se ha mantenido el sistema que tenemos nosotros de seguir los protocolos de seguridad y de sanidad, entonces está seguro el puerto".