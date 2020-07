Algunos estadios de Grandes Ligas tendrán imágenes de aficionados

Algunos equipos aprovecharán la oportunidad para recabar dinero para alguna institución de beneficencia

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Gabby Adamo adoraba tanto a los Medias Blancas de Chicago que el equipo influía en la manera en que se vestía y en que tomaba sus bebidas favoritas.

"No despreciaba a los aficionados de los Cachorros, pero sí todo lo que tuviera relación con esos colores rojo y azul", dijo su padre, Vince Adamo, de Frankfort, Illinois. "Ella no vestía nada con rojo y azul para que la gente no creyera que era aficionada de los Cachorros. Desde muy temprana edad, nunca vistió rojo con azul juntos. Nunca tuvo nada rojo y azul. Ni siquiera bebía algo con una pajilla rojo y azul".

Gabby Adamo apoyó a los Medias Blancas incluso durante su lucha de tres años con la leucemia. Pero nunca pudo acudir a un partido de inicio de temporada del equipo.

Ocho meses después de su muerte a los 22 años, sus padres hacen lo posible por rectificar eso. Ante la prohibición de aficionados en los estadios por la pandemia del coronavirus, los Medias Blancas se encuentran entre los equipos de Grandes Ligas que están brindando a sus seguidores la oportunidad de ocupar algunas localidades con sus fotografías o siluetas.

Es por eso que cuando arranque la campaña de Chicago el 24 de julio frente a los Mellizos de Minnesota, una silueta con la imagen sonriente de Gabby con una camiseta y gorra de los Medias Blancas estará en las tribunas.

"Siempre hablamos sobre acudir a un partido de inicio de temporada", afirmó su padre.

Los Cerveceros de Milwaukee vendieron la totalidad de las 500 siluetas de cartón en 90 minutos. Rápidamente pusieron a la venta otras 500. Ahora están planeando una sección para colocar siluetas de perros y gatos con las imágenes de las mascotas de aficionados.

These lucky fans got to watch today’s scrimmage at Miller Park. Here’s how the virtual you can, too: https://t.co/JvNAlehNUZ pic.twitter.com/iQHqnQxILF — Milwaukee Brewers (@Brewers) July 10, 2020

Otros equipos como los Gigantes de San Francisco desean que los aficionados virtuales estén más cerca de las acciones. Para ello, el equipo colocará fotografías de aficionados al lado de imágenes de personas famosas del Área de la Bahía como Tony Bennett y Joe Montana.

"Creo que es un tanto divertido", indicó el mánager de los Gigantes, Gabe Kapler.

Algunos equipos aprovecharán la oportunidad para recabar dinero para alguna institución de beneficencia.

Los Atléticos de Oakland ofrecen una amplia variedad de opciones, pero los aficionados que paguen 149 dólares contarán con siluetas con sus imágenes colocadas en la sección cercana a la primera base del Coliseo RingCentral y obtendrán una fotografía autografiada del jardinero Stephen Piscotty. El dinero recabado será destinado a la fundación de la familia Piscotty que apoya la búsqueda de una cura para la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como Enfermedad de Lou Gehrig y que cobró la vida de la madre de Piscotty.

Some new campers have arrived at #CampColiseum! Be a part of the 2020 season: https://t.co/eWtfAE3q8z pic.twitter.com/Fzihs3cptO — Oakland A's (@Athletics) July 15, 2020

Si un batazo de foul golpea una de las siluetas de cartón, el dueño recibirá además una pelota firmada por Piscotty.

Los Gigantes, los Mets, los Dodgers y los Mellizos también cuentan con sus propias alternativas.

Do you see yourself? 👀 Fan cutouts will be at tonight’s intrasquad game. #LGM pic.twitter.com/aIx8U4bbQQ — New York Mets (@Mets) July 16, 2020

Los Medias Blancas sólo planean usar las siluetas en su primera serie en casa, si bien están considerando una promoción similar para otros partidos. De antemano han vendido todas las mil 500 siluetas personalizadas para la serie de inicio de campaña, y los 49 dólares recabados por cada aficionado serán entregados a fundaciones de caridad del equipo.

(Con información de MLB)