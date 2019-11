Alicia Machado recibirá nuevo tratamiento contra el cáncer

La ex Miss Universo reveló que viajará a Miami para recibir el tratamiento preventivo

Noroeste / Redacción

La ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado, reveló que una vez más se someterá a un tratamiento contra el cáncer, pero explicó que se trata de un procedimiento preventivo, ya que la enfermedad que padeció en 2013 no ha regresado.

La modelo recalcó que está libre de cáncer, pero los médicos necesitan realizar el procedimiento para evitar una recaída.

“Es un tratamiento preventivo, no tengo nada, pero es una cosa preventiva que me quieren hacer y nada, pues voy otra vez con todo. Cierro el año con esa mala onda de que tengo que empezar el tratamiento ahora en diciembre en Miami", comentó.

"Lo bueno es que me voy a ir a Miami otra vez, ahí me van a tener un rato, pero bueno Dios sabe lo que hace y sigo yo luchando por mi salud y trabajando en lo que me gusta”.

Machado, quien fue Miss Universo en 1996, relató que el tratamiento contra el cáncer que recibirá tendrá una duración de seis meses, difundió milenio.com.

“Voy a estar como 6 meses, ya me lo hicieron una vez, lo que me van a hacer ahora ya me lo hicieron en 2013, pero ahora me van a tener que hacer un tratamiento otra vez, entonces no me he sentido muy bien”, dijo.