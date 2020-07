Alistan en CuliacÃ¡n 57 albergues temporales para tiempo de lluvias

Alistan en Culiacán 57 albergues temporales para tiempo de lluvias

José Abraham Sanz

En diferentes colonias de la ciudad y algunas sindicaturas, la Unidad Municipal de Protección Civil ya tiene contemplados 57 albergues que servirán, en caso de requerirse, para proteger a las familias culiacanenses si se da alguna contingencia.

Marco Antonio Martínez de Alba, director de la Unidad, señaló que los habitantes deben prepararse, así como a sus familias, para crear planes en familia y tener a la mano lo indispensable en caso de que se tengan que evacuar sus viviendas por alguna inundación.

“Se activará alguno de acuerdo a los protocolos, si vemos que hay posibilidad de inundación, si vemos que se nos viene algún huracán, que ojalá que no, entonces ya activaremos el albergue, invitaremos a la población a que en su caso se use el albergue o bien, de acuerdo a la situación, si no hay riesgo, permanezca en casa”, dijo.

“En caso de que nos venga alguna contingencia, lo que debemos de tener es primero nuestro plan familiar, nuestro plan familiar es qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a reunir, dónde nos vamos a reunir y cómo vamos a actuar”.

También acordó tener siempre lista una mochila de emergencia en la que deberán incluir los papeles de identificación más importantes, así como medicamentos, ropa, alimentos, lámpara y botiquín de primeros auxilios.

La Unidad de Protección Civil, agregó, emitirá avisos sobre las etapas de peligro, de acuerdo a los colores que indica el semáforo de alerta temprana, con el fin de que la población sepa en qué momento dirigirse a los albergues.

Actualmente, detalló Martínez de Alba, han sostenido reuniones con la Guardia Nacional respecto al plan DN-III, y mantienen el respaldo del estado y la federación para activar alguno de los refugios.

También hizo el llamado para mantener los arroyos limpios, y evitar así el colapso del sistema de drenaje y las inundaciones.

CONOZCA LAS UBICACIONES DE LOS ALBERGUES: