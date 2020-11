Alistan en Guasave acciones legales contra CFE por dejar sin agua a más de 125 mil personas

La Alcaldesa Aurelia Leal López califica de inhumano el corte de energía eléctrica en plantas potabilizadoras y pozos de la Jumapag que dejó sin agua a más de 125 mil guasavenses

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Ante el corte del servicio de energía eléctrica en plantas potabilizadoras y pozos de abastecimiento de la Jumapag que ha dejado sin agua a más de 125 mil personas, las autoridades de Guasave alistan acciones legales en contra de la Comisión Federal de Electricidad.

La Alcaldesa Aurelia Leal López calificó de inhumano y lamentable el trato que le está dando CFE a Guasave, porque ejecutaron esta acción sin notificar y a pesar de que la paramunicipal abona diariamente más de 100 mil pesos para el pago de energía eléctrica.

“Ahorita vemos que no les importó vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía; a nosotros pueden hacernos lo que quieran, pero a los ciudadanos no. La misma Constitución lo dice que un gobierno no puede dejar de prestar ese servicio y lo estamos dejando de prestar por un tercero que dice que le debemos”, expuso.

“Vamos a promover algunas acciones de vulneración de derechos de los guasavenses, porque no puede pasar lo que está sucediendo. Pedimos respeto a los derechos humanos”.

Aurelia Leal López, Alcaldesa de Guasave.

La Presidenta Municipal de Guasave expuso que esta administración encontró en la Jumapag un organismo vulnerado y saqueado por las administraciones pasadas; sin embargo, la han mantenido de pie.

“La sorpresa fue que amanecimos sin agua. Primero se enteraron los medios de comunicación porque a nosotros no se nos hizo ninguna notificación.

Reconocemos la deuda, pero no aceptamos el trato que nos están dando”, sostuvo.

Leal López indicó que desde la mañana ha estado cabildeando el tema para que les reconecten la luz y poder prestar el servicio de suministro de agua, incluso ofrecieron a CFE abonar un millón de pesos al mes, pero no han tenido respuesta.

“Me comuniqué con unos senadores y me enlazaron con Sergio Ortega, delegado federal de CFE, están reunidos y estoy esperando resultados, lo que sí le digo a los guasavenses es que, si Dios lo permite, hoy sí va haber agua”, garantizó.

“Aquí si no hay resultados van a tener una sorpresa muchos guasavenses, de que van a tener agua... van a tener”.

Leal López subrayó que este asunto no es solo económico, sino que lleva fondo político para afectar a su administración.

“Nosotros sabemos de dónde viene esto, sé que es una parte económica y una parte política, trae fondo político y muy claro, porque si un organismo quiere hacer las cosas bien, viene con nosotros”, subrayó.

La Alcaldesa de Guasave solicitó a los guasavenses un poco de paciencia, porque muy pronto tendrán de nuevo el servicio de agua potable.