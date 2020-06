Alistan reapertura de espacios deportivos en Mazatlán

El martes 23 de junio es la fecha de reapertura con un 25% de aforo y exclusivamente de carácter recreativo

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El martes 23 de este mes es la fecha de reapertura de espacios deportivos con la restricción por disposición de las autoridades de Salud de únicamente un 25 por ciento de su aforo y exclusivamente de carácter recreativo.

Los escenarios que volverán a tener actividad son Centro Deportivo Benito Juárez, Unidad Deportiva Sahop, Alberca Olímpica, Deportivo Real Pacífico y el resto de las canchas públicas, aseguró el director del Instituto Municipal del Deporte, Humberto Álvarez Osuna.

“En el deporte también tenemos que empezar a abrir, tenemos que empezar a salir, y eso se divide en un proceso que lo denominamos de cuatro fases, la fase cero que es la parte que vamos a empezar a vivir a partir del martes entrante donde abrimos los espacios deportivos en todo su conjunto, llámese Sahop, llámese Unidad Juárez, Real Pacífico, la Alberca Olímpica y todas las demás instalaciones deportivas en zona urbana y zona rural”, explicó Álvarez Osuna.

“Pero con la tarea principal, y con el compromiso principal, de un 25 por ciento, lo que significa que no se abre para las ligas, no se abre para torneos, no se abre para juegos todavía, eso vendrá un poco más adelante, se abre para la parte recreativa, que significa el hecho de ir a caminar, correr, ir a trotar, siendo la parte principal de lo que compete en esta fase cero”.

El titular del deporte mazatleco especificó que hay varios deportes que entran en esta fase.

“Aquí entran algunas disciplinas, como ciclismo, atletismo, natación, que son disciplinas que hasta cierto punto se pueden llevar a cabo de manera individual, pero no entran las de contacto, y que además, no solamente son consideras como carácter individual, sino también están contempladas por especialistas de la Organización Mundial de la Salud, como deportes con baja posibilidad de contacto”.

El Instituto Municipal del Deporte seguirá monitoreando los espacios y proporcionando la información correspondiente de salud.

“Hay un protocolo muy compacto, muy amplio que tenemos, que nos tocó elaborarlo nosotros (Imdem) con la aprobación de los diferentes organismos e instituciones del Sector Salud y Protección Civil, donde vamos a proporcionar la información cabalmente de forma física, de forma digital y de forma multimedia para toda la comunidad deportiva de Mazatlán.

“También tenemos una serie de estrategias donde vamos a hacer la pedagogía social en el tema de Covid, para poder jugando, jugando, la gente aprenda y hagamos conciencia del tema cuando estemos en la ‘nueva realidad’, apegado todo con el uso de cubrebocas, el uso de caretas, guantes y uso de gel, evitando hacer contacto con las áreas físicas de las instalaciones e ir a los espacios de preferencia de manera individual”.