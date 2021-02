Alma Delia confía en que el Gobernador y Alcalde de Rosario le den un pedazo de tierra para sus hijos

La madre de familia pidió ayuda a Quirino Ordaz Coppel y Manuel Antonio Pineda Domínguez para adquirir un terreno

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Pensando en sus hijos, Alma Delia Cabrera Labrador no reparó en abordar al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coopel, para pedirle ayuda y adquirir un terreno en la ahora Colonia "Manuel Pineda".

Ya que dijo, el Alcalde Manuel Antonio Pineda, se comprometió en le iba a ayudar adquirir un predio, pero no se lo ha cumplido.

Así lo expuso ante las autoridades, luego del evento de entrega de escrituras en el Polideportivo "Horacio Llamas", el pasado domingo 21 de febrero.

"Pero ya ahorita como dijo el gobernador, "vamos a ver qué hacemos para que te dé un pedazo de ahí... Me dijo que sí, y le dije, confío en su palabra y me respondió pues que sí, espero y sí sea cierto", dijo.

Recordó que había un lote solo, motivo por el cual invadió como el resto de los vecinos, pero se le dijo que sería un comedor pero poco después se destinó a otras personas.

Originaria de la zona serrana, manifestó que desde hace 8 años se mudó a la cabecera municipal en busca de oportunidades de trabajo y educación para sus hijos, pero cada vez es más difícil concretar un patrimonio.

"Tengo hijos y quiero que salgan adelante, y en un rancho no es la misma que en una ciudad, y madre soltera, no tengo quién me ayude", argumentó.

Alma Delia manifestó que no le queda más que esperar a que tanto el Alcalde como el Gobernador no olviden su compromiso.