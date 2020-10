Almirante José Angel Treviño Núñez asume la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Conapesca

Treviño Núñez entran en sustitución del almirante retirado Héctor Alberto Mucharraz Brambila, quien renunció al cargo

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El almirante José Ángel Treviño Núñez asumió la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en sustitución del almirante retirado Héctor Alberto Mucharraz Brambila, dijo el Comandante de la Cuarta Zona Naval.

“El encargado de la vigilancia de Conapesca era el almirante Mucharraz, el almirante Mucharraz acaba de ser relevado apenas hace una semana y le tomó el puesto el almirante Treviño Núñez junto con el capitán Almaraz”, añadió el vicealmirante Rafael López Martínez.

“Acaban de llegar de México y acaban de recibir eso, la intención creo es tener todo lo que es la Inspección y Vigilancia en Conapesca, ya se están formando nuevos inspectores de pesca, todos son marinos activos, entonces ellos van ha hacer todo este procedimiento pero no va a poder hacerse ahorita inmediatamente”.

Agregó que no se podrá hacer inmediatamente dicho cambio porque la ley pone ciertos requisitos y no pueden actuar como inspectores federales de pesca porque no están reconocidos como ello todavía.

Están haciendo cursos de capacitación, todo lo necesario y están yendo a campo a ponerlo en práctica, continuó.

“Pero legalmente ellos todavía no pueden ejercer como inspectores federales de pesca”, reiteró el comandante de la Cuarta Zona Naval.