Alonso Ancira, de AHMSA, ingresa a prisiÃ³n en EspaÃ±a; se niega a ser extraditado a MÃ©xico

Alonso Ancira, de AHMSA, ingresa a prisión en España; se niega a ser extraditado a México

El empresario fue detenido ayer por supuestos actos de corrupción; su abogado acusa 'vendetta' política del Presidente Andrés Manuel López Obrador

noroeste.com

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó el ingreso en prisión provisional, sin derecho a fianza, de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración y dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, quien pide que el empresario mexicano sea extraditado.

El dueño de AHMSA fue conducido esposado en un vehículo policial al edificio de los juzgados, donde compareció acompañado de su abogado, ello tras pasar la noche detenido en una celda de la Policía Nacional, en la ciudad del archipiélago de Baleares, ubicado en el Mediterráneo.

Ancira Elizondo presentó declaración ante Pedraz por videoconferencia, en la que se negó a ser extraditado, por lo que el juez acordó que ingrese en prisión en tanto se realizan los trámites, por los que la justicia mexicana tiene ahora cuarenta días para formalizar la solicitud de entrega y presentar la documentación que avala la reclamación, un proceso que podría durar meses.

La investigación corre a cargo de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes promovieron la orden de detención en relación a transferencias de fondos desde AHMSA bajo sospecha de proceder de delitos de corrupción, entre ellos: lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

El empresario mexicano, quien fue arrestado ayer martes por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), cuando se disponía a tomar un avión privado, en cumplimiento de una solicitud de extradición con orden de captura internacional, se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron "grave daño patrimonial" a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La denuncia fue presentada el pasado 5 de marzo por la apoderada legal de la paraestatal "con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa", según lo explicó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

Va FGR contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex

La Fiscalía mexicana añadió que, como resultado de más de dos meses de investigaciones, se encuentran en proceso de ejecución varias órdenes de captura que se mantienen en reserva en estricto apego a la ley. Antes de su captura en Palma de Mallorca, la UIF de la SHCP ordenó congelar las cuentas bancarias de Ancira Elizondo, y de su empresa siderúrgica Altos Hornos de México.

Según lo reporta el diario La Jornada, a su salida de las dependencias judiciales, Ismael Oliver, abogado de Ancira Elizondo, de 67 años de edad, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar una "vendetta" contra su defendido y por una mera "motivación política".

"Al señor Alcira se le acusa de que fruto de esa compra-venta que se hizo en México él compró unos condominios. Resulta que el señor Alcira no ha comprada nada en los últimos diez años en México, que no tiene poderes para hacer esas operaciones en AHMSA, pues él sólo es el presidente ejecutivo pero no puede firmar cheques ni hacer transferencias. Es decir que estamos hablando de una operación en la que él no habría podido intervenir en el caso de que fuera una operación sospechosa, si lo fuera", afirmó el litigante..

Oliver añadió que la compra en cuestión "es una operación que ha pasado todos los controles de auditoría tanto de Pemex como de AHMSA, pero lo que ocurre es que hace un año y medio o dos el actual Presidente y entonces candidato [López Obrador] sospechaba de estas operaciones y anunciaba lo que ha ocurrido ahora, que es que iban a girar órdenes de detención".

"Pero con la información que ha otorgado México y como le hecho saber al juez Pedraz, es casi un insulto y un atropello intentar meter a una persona de 67 años a la cárcel durante más de 40 días, cuando no hay argumentos y técnicamente no se dan las circunstancias de una extradición pasiva. Es una vendetta por motivos políticos", abundó el abogado de Ancira Elizondo, quien compró AHMSA al Gobierno Federal, en 1991, cuando el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó la industria del acero.

La detención del empresario originario de Monclova, Coahuila, llega un día después de que la UIF congelara las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y de la persona moral Altos Hornos de México, de la que Ancira Elizondo es accionista mayoritario, y que según la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se encuentra sin cotizar desde el 26 de mayo de 1999.

En enero de 2014 Pemex -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a AHMSA la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 475 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.

En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab, reveló que AHMSA transfirió 3 millones 703 mil dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con la constructora brasileña Odebrecht y Lozoya Austin.

De las cuentas de Grangemouth también salieron cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore donde se depositaron los sobornos dirigidos a Lozoya Austin, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de la constructora.

Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova.

Abogado acusa detención arbitraria y señala que presentará amparo

Jaime Guerra González, abogado de Altos Hornos de México, indicó que el dueño de la empresa fue detenido de forma arbitraria en Mallorca, España, por lo que presentará un amparo. Sin embargo, el litigante indicó que desconoce los delitos de los que acusan a su cliente.

"Desconocemos las razones de la orden de aprehensión […] Iniciará un juicio en España para ver si es posible extraditarlo y aquí presentaremos un amparo contra esa orden de aprehensión que es violatoria de derechos humanos", dijo el abogado en entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles para Grupo Fórmula.

Por otra parte, Guerra González indicó que la relación de Ancira Elizondo con Lozoya Austin, sólo fue de negocios como cliente cuando compró la empresa Agro Nitrogenados. Sin embargo, señaló que AHMSA no tiene nada que ver con Odebrecht.

El abogado adelantó, además, que presentará un amparo de suspensión para que se descongelen las cuentas de la empresa, porque la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP pone en "grave peligro" la operatividad de AHMSA.