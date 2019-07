Alonso Ancira, dueÃ±o de AHMSA, estÃ¡ mÃ¡s cerca de MÃ©xico

Alonso Ancira, dueño de AHMSA, está más cerca de México

España acepta solicitud para enviarlo al País

Sinembargo.MX

25/07/2019 | 10:26 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Subdirectora de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de España confirmó que el Consejo de Ministros de ese país determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), reúne los requisitos para continuar el procedimiento en vía judicial.

En un comunicado, la FGR informó que la solicitud formal de extradición y sus anexos ya fueron enviados al Juzgado Central de Instrucción 1, para continuar con el procedimiento.

El Ministerio de Justicia de España fijó el 30 de julio próximo para que se realice la audiencia en la que se solicitará a Alonso “A” que manifieste si accede o no a la extradición.

Se estima que será en el mes de septiembre que se eleve el expediente a la Sala de lo Penal de España.

Alonso Ancira Elizondo, presidente de la compañía Altos Hornos de México fue detenido en España el 29 de mayo y el pasado 28 de junio obtuvo la medida de libertad provisional. Un juez de la Audiencia Nacional de España le concedió la libertad provisional con el pago de una fianza de un millón de euros.

También debía comparecer cada dos días ante el juzgado o tribunal que conozca de la causa o en el domicilio que fije, la prohibición de salir del territorio de España, además determinó el retirarle los pasaportes que ostente (Mexico y Estados Unidos de América) y facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado.

La solicitud de libertad provisional bajo fianza fue otorgada básicamente porque la Ley mexicana lo permite y por razones de proporcionalidad en esta medida cautelar.

ACUSACIONES CONTRA ANCIRA

A Ancira se le acusa de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal por la supuesta venta fraudulenta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando Emilio Lozoya Austin era director de la petrolera.

También se le vincula con el caso de corrupción de Odebrecht.

En Israel consideran a Alonso Ancira en una placa como un rey, al igual que el bíblico Salomón. Es uno de los empresarios que más polémica causa con su manera de hacer negocios. A Ancira le gusta el glamour. En las ruedas de prensa y eventos del sector es común verlo fumar puros Arturo Fuentes Opus X.

En 2013 consiguió algo que tenía más de 20 años que no se daba: un Presidente de México visitó Monclova. Ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón estuvieron en la ciudad acerera. La investidura presidencial volvió con Enrique Peña Nieto.

El emporio siderúrgico que el empresario Ancira Elizondo construyó durante las últimas décadas le ganó con creces ser llamado el “rey del acero” en México.

Ancira, de 67 años, compró con Xavier Autrey, en 1991, AHMSA, la mayor compañía siderúrgica del país, durante la privatización emprendida en el Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y fue nombrado director general.

Formado en Derecho en la Universidad Anáhuac y doctor honoris causa de la University of The Incarnate Word y de la Texas A&M University, ambas de San Antonio, Texas (EU), Ancira irrumpió así en el mundo político empresarial del país.