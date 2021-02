Alonso Ancira se queda en el Reclusorio Norte

El Juez le niega continuar en casa su proceso por lavado

Sinembargo.MX

Ciudad de México._ Un juez federal negó hoy la petición que el empresario Alonso Ancira hizo para seguir con su proceso judicial por lavado de dinero desde su domicilio.

El Juez Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México también detuvo temporalmente cualquier posible orden de confiscación o apropiación violenta de bienes contra el dueño de dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien se encuentra en el Reclusorio Norte.

El 10 de febrero, un Juez federal vinculó a proceso al empresario Alonso Ancira por el delito de lavado de dinero por el caso de la planta de Agronitrogenados.

Ancira está imputado por lavado de dinero, ya que supuestamente entregó un soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex con Enrique Peña Nieto, con el fin de que facilitara la compra de la planta de Agronitrogenados en 2013.

Sin embargo, la FGR señaló el costo que Pemex pagó por la planta, alrededor de 273 millones, es 10 veces más que el costo real; a la par, denunció que el dinero entregado por Ancira habría sido utilizado por Lozoya para comprar su casa en Lomas de Bezares en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La investigación contra Ancira se originó por una denuncia que la petrolera presentó en marzo de 2019. Meses después el empresario escapó del país hacia España, ahí fue detenido en 2020 y en diciembre pasado perdió el último recursos para evitar la deportación.

A principio de febrero, un avión de la FGR se trasladó a Mallorca, España, para devolverlo a territorio mexicano. Posteriormente, un Juez federal le dictó prisión preventiva.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su administración busca, en el juicio contra empresario Alonso Ancira Elizondo, que se devuelva “todo lo que se sustrajo del erario".

“No vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción, si no se repara el daño nosotros no podemos quedarnos callados y con los brazos cruzados. No hay persecución para nadie, pero tampoco impunidad", ha dicho el mandatario.