Alonso Ancira, vinculado con Lozoya, se queda preso: le niegan fianza

El presidente de Altos Hornos de México es acusado por las autoridades mexicanas por los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal

Sinembargo.MX

18/06/2019 | 10:00 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Audiencia Nacional de España negó la petición de libertad a Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), quien se encuentra acusado por las autoridades mexicanas por los delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Ancira y Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), participaron en un fraude multimillonario en perjuicio de la petrolera. Y según ha revelado El Universal esta mañana, las autoridades de Estados Unidos investigan un presunto soborno para Enrique Peña Nieto justo de esa misma operación que se presume fraudulenta.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la investigación a Peña Nieto esta mañana:

"No tengo información. No he visto la nota. Pero la voy a revisar el día de hoy".

¿Los Estados Unidos no han notificado esta situación?

"No" –dijo. Luego repitió: “Vamos a sacar adelante al país con lo que nos dejaron. Realmente le pegaron duro, ni el Porfiriato. Nunca se había registrado un saqueo tan grande como el que se realizó en el periodo neoliberal”.

El abogado de Ancira, Ismael Oliver, había solicitado la libertad para su cliente bajo el argumento de que había errores en el auto judicial y negó que hubiera intentado huir de la justicia como se difundió.

Sin embargo, los argumentos de la defensa no fueron suficientes para el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, quien decidió mantener al empresario bajo el esquema de prisión preventiva sin derecho a fianza.

La Audiencia Nacional continúa a la espera de que México entregue toda la documentación necesaria para iniciar el proceso de extradición del empresario.

El abogado de Ancira dijo en entrevista a la prensa que el calor intenso en la isla está afectando negativamente la salud de su cliente, de 67 años. Explicó que el empresario padece diabetes y toma entre 9 y 12 pastillas, ademas de que se le administra insulina de manera diaria.

Alonso Ancira fue detenido el pasado 28 de mayo en Mallorca, España, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia señala que la captura se logró gracias a una denuncia presentada el 5 de marzo por parte de la Apoderada Legal de Pemex, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa del Estado”.

Ese mismo día se dio a conocer que un juez federal también giró órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, el hombre asignado por Enrique Peña Nieto a Petróleos Mexicanos durante su mandato.

A finales de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas de Emilio Lozoya y de su hermana Susana Gilda, así como las de Ancira Elizondo.

De acuerdo con la UIF, el bloqueo de las cuentas se debió a la recompra que hizo Pemex, a un supuesto sobreprecio, de una planta de producción de fertilizantes que contenía maquinaría chatarra o inservible (que estaba en poder de AHMSA), la cual ocurrió en 2014 durante la administración de Lozoya.

Altos Hornos de México, empresa de Ancira, fundada en 1942 y es la mayor siderúrgica del país. Su sede se localiza en Monclova, la segunda ciudad más importante de Coahuila después de Saltillo.

De acuerdo con Francisco Orduña, vocero de AHMSA, Altos Hornos de México representa el 30 por ciento de la economía del estado de Coahuila y la actividad de la empresa se desarrolla desde el centro del estado hasta la frontera norte.

AHMSA se listó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en diciembre de 1993 y tres años más tarde comenzó a cotizar también en la Bolsa de Nueva York.

En mayo de 1999 se declaró en quiebra y se amparó bajo la ley de Suspensión de Pagos, por lo que la BMV suspendió la cotización de sus acciones y se deslistó de la Bolsa de Nueva York. El último precio al que cotizaron en el parqué mexicano fue de 2 pesos con 52 centavos.

Apenas en abril la empresa informó que buscaba regresar al mercado.