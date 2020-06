Altata reinicia actividad restaurantera en nueva normalidad

Una veintena de restaurantes del complejo Muelle 33 abrió desde el mediodía de hoy para recibir a los comensales

José Abraham Sanz

ALTATA._ Una veintena de restaurantes del complejo Muelle 33 abrió desde el mediodía de hoy para recibir a los comensales en el reinicio de las actividades económicas del puerto en la nueva realidad tras la llegada y el azote del Covid-19 a Sinaloa.

El objetivo, que justifica la reapertura de jueves a domingo en esta primera semana, es aprovechar el Día del Padre de este domingo como uno día importante para la venta, observar el comportamiento de la gente con las restricciones de las medidas de seguridad sanitaria y la reactivación de la economía luego de tres meses.

Desde el entronque que conecta la carretera a Altata a las playas de El Tambor e Isla Cortés, la Unidad Municipal de Protección Civil de Navolato colocó filtros para sugerir a los visitantes que utilicen el cubrebocas y gel antibacterial; hay otras indicaciones más específicas, porque el malecón está cerrado para el tráfico vehicular y para los paseos.

Para llegar a la zona de restaurantes, deberán ingresar a la zona urbana de Altata por la calle Mario Ramos y conducir hasta el fondo, buscar un estacionamiento y caminar hasta La Gota, como le llaman al retorno y área de estacionamiento en donde finaliza el malecón, e ingresar a cualquiera de los locales.

El edificio, que consta de 33 establecimientos, está restringido en su acceso por mar y por las áreas de explanada; está prohibido el ingreso a vendedores ambulantes y a músicos, y para entrar, los comensales deberán sanitizar su calzado con alfombras con cloro, usar cubrebocas, aplicarse gel antibacterial y tomarse la temperatura.

“Algunos restaurantes ya están abiertos, algunos ya están operando, no al 100 por ciento, pero ya; ahora está solo, el viernes y sábado y domingo es cuando esperamos más, ha estado llegando gente, pero muy esporádico”, Baltazar Sandoval Zazueta, jefe de área de Tránsito Municipal de Navolato.

“Hay unos cómodos que quieren llegar comer al frente del restaurante, y quieren estacionarse ahí... nos vemos obligado a veces de traer la grúa, porque se mete con carro, no quieren entender que no va a haber acceso a la playa”.

Hoy, Mariscos Nayeli abrió desde las 10:00 horas. Karla Bueno, su propietaria, usa una bomba manual para rociar agua con cloro en el piso, las mesas y las sillas del local que abrió hace 11 años.

Según las indicaciones de la autoridad, sólo puede tener espacio para 20 personas abajo y 20 personas arriba, aún cuando la capacidad de su restaurante es por lo menos para recibir al triple.

“Mucha gente quiere salir, ojalá y que siempre haya comensales, y pues estamos preparando para el Día del Papá. Es la esperanza que tenemos, para el domingo”, señaló la trabajadora de 38 años.

“Ha sido muy difícil, muy difícil, porque no trabajamos, no hay dinero, no había para comer y pues fueron días muy difíciles. Yo tenía seis trabajadoras y de seis me quedé nada más con una, no salía ahorita para pagarles”.

La propietaria señaló que esperan que se pueda recuperar poco a poco.

“Pues, primeramente mi Dios, esperamos que sí nos levantamos más adelantito. Ojalá nos vaya bien”,dijo.

“Esta es la primera vez que esta crisis nos dio para acá para Altata; en lo de la influenza, sí hubo crisis, pero pues la verdad no era tan pesada como esta del Covid, nunca se cerró el restaurante, nunca se cerró por otra enfermedad”.

Durante las primeras horas de la apertura del Muelle 33, una cuadrilla de Protección Civil de Navolato realizó un recorrido por los locales. En cada puesto, se detuvo algún elemento para recordarles a los propietarios y personal de atención al público que se deben cumplir las medidas mínimas de seguridad sanitaria, además de que no habrá atención para grupos de más de 10 personas y se impedirá el acceso a menores de 15 años y personas de la tercera edad.

En el lugar, la dirigente de los locatarios del Muelle 33, Natalia Hernández, señaló que las expectativas que se tienen para este primer fin de semana, que además incluye el Día del Padre, no son muchas.