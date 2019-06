Alumnas de ANSPAC MazatlÃ¡n agradecen crecimiento espiritual y personal

Graduación

Alumnas de ANSPAC Mazatlán agradecen crecimiento espiritual y personal

Rosy Fuentes de Ordaz fue la invitada especial a la ceremonia de graduación; las asistentes reciben diplomas por concluir su nivel básico y avanzado

Marisela González

Mazatlán._Llenas de alegría y satisfechas por su desempeño, 169 esposas de trabajadores de las 26 unidades, que la Asociación Nacional Pro Superación AC tiene en Mazatlán, se graduaron de su curso básico y avanzado, por lo que asistieron a una misa en la Parroquia de San Carlos Borromeo.

Al término del rito, las damas asistieron a un desayuno, en el que tuvieron como invitada especial a Rosy Fuentes de Ordaz, quien fue la primera presidenta del organismo en el puerto.

En su mensaje, Fuentes de Ordaz destacó la labor tan importante que realiza la agrupación: promover la superación integral de la personas.

"Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. La verdad, desde que me hicieron la invitación, yo quería venir, quería estar aquí, pero no se me habían dando los tiempos. Para mí, Anspac es muy significativo en mi vida. Antes que nada, felicito a la damas que están aquí por seguir en este grupo", dijo.

"Todavía recuerdo, hace ya 16 años, un grupo de amigas preocupadas por darle algo a la comunidad e iniciamos con esto, pensábamos, aquellas mujeres que íbamos a dar a Asnpac nuestro tiempo y conocimientos, sin saber, por lo menos en lo personal, que fue Anspac lo que más nos dio a nosotras".

La primera dama del DIF estatal les externo la ayuda y el desenvolvimiento que ha logrado a nivel personal, a raíz de haber pertenecido a la asociación, de la cual todavía se siente parte y la ve como una familia.

"Les quiero decir que desde que llegué a esta comunidad, le reconozco, como animadora de Anspac, que aprendí tanto de valores, de civismo, de amor a la patria, de respeto a nuestros semejantes, de amor a la familia, pero siempre, y no se me olvida porque siempre nos los decían, que primero es estar nosotras bien, para a partir de ahí dar a los demás", aseguró.

"Felicitó a las graduadas por su tenacidad porque no es nada fácil estar cada semana, atender a su esposo e hijos; no es fácil estar en ese camino y ustedes decidieron continuar en esta familia, porque somos una gran familia. Agradezco que asociaciones como estas sigan trabajando en pro de la familia porque ustedes están tocando a la comunidad, vidas directas, están tocando corazones, y con la ayuda de los programas que tenemos, como Gobierno hacemos una buena combinación para seguir adelante".

Al final de la entrega de reconocimientos a las graduadas, Rosy Fuentes de Ordaz se tomó fotografías de recuerdos con las damas presentes.