Alumnas de la EMUAS tambiÃ©n se unen a denunciar acoso de maestros

Alumnas de la EMUAS también se unen a denunciar acoso de maestros

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- El mismo ejercicio para denunciar acoso sexual que comenzó en el Tec de Culiacán y se replicó en la Universidad Autónoma de Occidente y algunas facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue realizado por alumnas esta mañana en la Escuela de Música de la propia UAS.

Manuscritas en hojas coloridas, las jóvenes señalaron a maestros y alumnos de propasarse e incomodarlas durante su asistencias a las aulas.

La versión de la EMUAS del “Tendedero del acoso” se instaló a unos metros de la entrada principal del plantel y a diferencia de las primeros denuncias, aquí se utilizaron hojas tamaño carta de colores.

“No me gusta cómo nos mira cuando hacemos ejercicio”, dice uno de las denuncias.

“Qué rabia me da cuando me saluda y me jala para abrazarme y me dijo “Mmm qué rico”.

Los mensajes no solo incluyeron denuncias, sino también advertencias sobre lo que ocurre en los días normales de asistir a clases.

“No, no voy a ver al novio ni a alguna pasarela, vengo a estudiar y puedo venir COMO QUIERA. MI VESTIDO NO ES UNA INVITACIÓN”, se puede leer en otra hoja manuscrita.

“¡Tus amenazas NO me dan miedo!”.

En otro señalan el nombre y apellido de alguien a quien señalan de misógino y acosador, además de que le han colocado otros siete pedazos de colores que significan el número de víctimas que se han sentido aludidas por esta persona.

También señalaron que uno de los grupos norteños que acuden a las clases observan de manera inapropiada a las estudiantes en el área de cafetería.

El martes, la activista Mariel Vega Yee, quien colabora en el Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, impartió una capacitación a estudiantes del Tecnológico de Culiacán, en los que explicó cómo las autoridades escolares y del estado deben hacerse cargo de investigar y castigar estos denuncias.

“La verdad me parece muy importante la dinámica que hicieron de visibilizar las situaciones de acoso y hostigamiento sexual”, señaló.

“Existen procesos penales y existen procesos administrativos, ambos deben de ser aplicados de la misma manera... es vergonzoso que las autoridades universitarias estén tomando esta postura, ya que al final lo más importante es salvaguardar la integridad y bienestar de las y los estudiantes”.