Alumno de Conalep Escuinapa obtiene primer lugar en prueba PLANEA

Jesús Leobardo Andrade Guerrero también alcanzó el mayor puntaje en examen CENEVAL de nuevo ingreso en el plantel educativo

Noroeste / Redacción

ESCUINAPA.- Jesús Leobardo Andrade Guerrero, estudiante de primer semestre de Conalep Escuinapa, obtuvo primer lugar en el examen del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), con lo cual demuestra que tiene en claro su objetivo por alcanzar un buen lugar en los resultados de cualquier prueba académica.

En un comunicado de prensa se informa que el joven fue evaluado en los aprendizajes relacionados con las materias de lenguaje y comunicación, comprensión lectora y matemáticas, en los que alcanzó el máximo promedio de respuestas acertadas.

“Me siento muy orgulloso de lo que logré porque fue una evaluación en la que me tuve que preparar y me esforcé demasiado; ver que obtuve un lugar me hace muy feliz”, mencionó el alumno.

Andrade Guerrero explicó que dicha evaluación le fue realizada en tercero de secundaria, cuando cursaba en el plantel Dr. Eligio Diaz V. y que hoy que pertenece a la familia Conalep, también logró el promedio más alto en la valoración CENEVAL de nuevo ingreso presentada el pasado mes de junio.

“Ser reconocido en el ámbito educativo no es cuestión de suerte, requiere de compromiso, disciplina, cumplimiento en las responsabilidades de clases, participación y sentido de pertenencia, acciones que sin duda describen al estudiante Leobardo Andrade”, detalla el boletín.

“De parte de toda la comunidad Conalep extendemos nuestro reconocimiento a Leobardo y lo invitamos a continuar esforzándose por ser un estudiante destacado”.