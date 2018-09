Alumnos de CBTis 51 de MazatlÃ¡n paran clases y exigen transparencia de recursos aportados

Alumnos de CBTis 51 de Mazatlán paran clases y exigen transparencia de recursos aportados

Denuncian carencias en el plantel, que no son solventadas por la dirección

Víctor Torres

12/09/2018 | 09:35 AM

Alumnos del CBTis 51, en la Colonia Villa Galaxia, interrumpieron clases esta mañana para exigir a la dirección del plantel transparencia y rendición de cuentas de los recursos aportados por su inscripción.

La protesta inició a las 07:00 horas con unos mil alumnos, quienes manifestaron que por inscripción les cobran 2 mil 610 pesos, además 200 pesos para una tarjeta digital, y otros 50 pesos para un proyector.

Los alumnos exigieron al director José Guadalupe Sánchez Rodríguez les rinda cuentas de cómo se han invertido esos recursos, ya que en la institución hay muchas carencias, desde el mal estado de los baños, aulas, entre otras.

“Nos estamos manifestando por la falta de recursos que tenemos en la escuela y no hay transparencia de ello, no sabemos qué se está haciendo con nuestros recursos, todos queremos estudiar, pero así no se puede, nos hace falta material en los talleres, buenas instalaciones", expresó un alumno.

Sánchez Rodríguez se reunió con los representantes de los alumnos de tercer año para acordar fin a la protesta.

Padres de familia de este plantel denunciaron que los baños no funcionan, por lo que puede generarse un problema de salud si no se atiende esta problemática.

Por ello hacen un llamado a las autoridades de la Dirección General de Estudios Tecnológicos Industriales que rehabiliten los baños.

Ha faltado comunicación con alumnos: Director

El director del plantel, José Guadalupe Rodríguez Sánchez, reconoció que ha faltado comunicación con el alumnado de este bachillerato.

“Esto ha sido una falta de comunicación entre los alumnos y su servidor, en el aspecto de que no se les ha informado de ciertos procedimientos que se tienen que hacer para realizar mejoras en el plantel, nosotros como institución hacemos las peticiones de los padres de familia a México, y desde allá son quienes manejan los recursos y nos mandan para cubrir cada rubro”, mencionó Sánchez Rodríguez.

Se comprometió en el transcurso de una semana a visitar cada grupo para que manifiesten sus inquietudes, al mismo tiempo que les informará sobre los gastos que se han generado en la institución.

“El director quedó en aclarar la situación con los alumnos y se vieron puntos como la creación de la sociedad de alumnos, mejora de aulas, talleres, instalaciones, condiciones en donde trabajamos", dijo la alumna Esmeralda, alumna de tercer semestre.