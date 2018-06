Hoy cantan en la Casa Haas alumnos de Patrón de Rueda que van al Morelli - Noroeste

Hoy cantan en la Casa Haas alumnos de Patrón de Rueda que van al Morelli

Siete jóvenes cantarán en dos conciertos hoy y mañana en la Casa Haas, para recabar fondos para el viaje

Héctor Guardado

05/06/2018 | 11:37 AM

MAZATLÁN._ El Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli es, junto con el Internacional de Sinaloa, la plataforma más importante para jóvenes cantantes de ópera; este año, las eliminatorias iniciarán el 8 de junio, en la Ciudad de México.

Siete estudiantes de canto, que desde hace tiempo viven en Mazatlán y son parte del taller de perfeccionamiento vocal que imparten los maestros Enrique Patrón de Rueda y Martha Felix, viajarán a la Capital para participar en el Morelli.

Para reunir fondos que les permitan hacer el viaje, los alumnos Eduardo Tapia, de Mazatlán; Miguel Valenzuela, de Aguascalientes; Mariana Sofia, de Torreón; Alejandro Yépez, de León; José Lora, de Tepic; Rodolfo Ituarte, y Mario Canela, de Tijuana, realizarán dos conciertos, hoy martes y mañana miércoles, a las 19:00 horas, en la Casa Haas.

38 años de concurso

El Concurso Morelli fue fundado por el cantante mexicano Carlo Morelli, hace 38 años, siempre se ha realizado en agosto-septiembre. Este año, por las elecciones políticas que se efectuarán en México, se adelantó dos meses. La final se llevará a cabo el 24 de junio, a las 17:00 horas, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y los finalistas serán acompañados por la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes.

Se van a repartir alrededor de ocho premios en efectivo y siete premios más en especie, consistentes en grabaciones, diseño de páginas web y contratos para presentaciones.

Joyas de la ópera

Una selección de arias, consideradas joyas de la ópera, serán interpretadas por los muchachos, en los conciertos de hoy y mañana. Cada uno de ellos está preparando entre tres y cuatro arias para la competencia en Bellas Artes y en los conciertos que se realizarán en la Casa Haas van a interpretar dos arias en cada una de las dos funciones que se están preparando.

Mario Canela tiene tres años estudiando en Mazatlán, sus maestros le impulsaron a participar en concursos para que esa experiencia le ayude a consolidar su desarrollo como cantante: va a interpretar arias de las óperas: Fausto, Elgar y Hamblet.

Alejandro Yépez, cuatro años estudiando ópera y un semestre en Mazatlán, platica de su arribo al puerto.

“Me animé a venir a estudiar a Mazatlán porque vi cómo compañeros que estudiaban aquí tenían muy buen nivel de técnica vocal”, dijo.

Va a participar en el Morelli porque quiere aprender a dominar la presión en un escenario, va a interpretar arias de Payasos, Elixir de amor y Rigoletto, su carta fuerte para el concurso es Una furtiva lágrima de Elixir de amor, porque le permite desarrollar un alto nivel de expresión.

Rodolfo Ituarte tiene un semestre estudiando en Mazatlán.

“Me vine porque en el mundo de la ópera en México, el maestro Enrique Patrón está considerado como uno de los mejores maestros", aseguró.

“Me inscribí en el concurso porque mi maestro me animó para que me saliera de la zona protegida que vivo en Sinaloa y me enfrente a un ambiente diferente”.

Ituarte cantará dos arias de La flauta mágica, una de Don Giovanni y una canción española, El cabello más sutil.

Mariana Sofía García lleva tres años estudiando en Mazatlán.

“En el Concurso Internacional de Canto Sinaloa, la maestra Félix me invitó para que me viniera a estudiar a esta ciudad, voy a cantar Mignon, El barbero de Sevilla, Cenicienta, La Clemencia de Tito, que me van a permitir mostrar la agilidad de las notas, los graves y los agudos”, explicó.

José Lora tiene estudiando en Mazatlán cuatro años.

“Me interesa estar en los concursos porque esas experiencias te dan muchas tablas en los escenarios, ahí aprendes mucho porque el reto es muy grande, te obliga a meter presión en tus estudios y se potencializa tu proceso”, consideró el intérprete.

Va a cantar El toreador de Carmen y dos arias de óperas de Rossini.