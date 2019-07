Alza la voz, Ãºnica mujer en el ComitÃ© Ciudadano AnticorrupciÃ³n: Â¡No hay paridad!

Alza la voz, única mujer en el Comité Ciudadano Anticorrupción: ¡No hay paridad!

Norma Sánchez pide a la Comisión de Selección que haya equidad en integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ A través de un tuit, inusual, la única integrante del Comité de Participación Ciudadana elevó el tono, para exigir paridad en la conformación de este grupo que coadyuva en la lucha anticorrupción en Sinaloa.

“¡No señores, no es paridad cuando hay una sola mujer en un equipo de 5! Por eso me he sumado a un proyecto ciudadano que busca que el principio de equidad en el @cpcsinaloa se entienda como la integración al equipo de 5 que somos, de al menos 2 mujeres. Actualmente soy la única”, escribió.

¡No señores, no es paridad cuando hay una sola mujer en un equipo de 5! Por eso me he sumado a un proyecto ciudadano que busca que el principio de equidad en el @cpcsinaloa se entienda como la integración al equipo de 5 que somos, de al menos 2 mujeres. Actualmente soy la única. pic.twitter.com/u2I87LQvOo — Norma Sánchez (@SchezNorma) 3 de julio de 2019

El mensaje ha despertado simpatía de actores públicos, como la Senadora de Morena, Imelda Castro Castro.

También de activistas que conforman el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloense.

“Admiramos tu entrega, tenacidad y capacidad en tu desempeño como integrante de este importante órgano ciudadano en Sinaloa. Ni un paso atrás en el avance de la derechos de las mujeres. LA PARIDAD EN TODO ES OBLIGATORIO RESPETARLA R INCENTIVARLA, es constitucional y un derecho!”, indicó la asociación civil.

Así, Sánchez Castillo respaldó públicamente el posicionamiento de 34 organizaciones civiles y 39 ciudadanos, que exhortaron “a reabrir el proceso de selección del 'CPC' con garantías de igualdad de género”, publicado el pasado lunes.

El exhorto se da en el marco de la selección de una vacante para este comité.

En su primer año de vida, el “CPC” quedó integrado por cuatro hombres y una mujer.

Ahora, con la renovación de una consejería, ha resurgido el reclamo a que se “equilibre” la conformación de este órgano, a la luz de mandatos constitucionales y legales.

“Las organizaciones civiles y ciudadanos adheridos a este posicionamiento consideramos que la Comisión de Selección debió garantizar desde la convocatoria las condiciones para que en el CPC local se previera ese principio (equidad de género)”, señala el posicionamiento.

“Creemos que no haberlo hecho atenta contra el derecho de acceso a puestos públicos de mujeres y hombres en circunstancias de igualdad, y además va en contra del artículo 1o Constitucional y los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano”, se indica en el comunicado.

Y demandaron que al menos haya dos mujeres en el “CPC”.

Según las organizaciones, entre las cuales se encuentra Iniciativa Sinaloa, la entidad “es de los pocos estados que cuenta con desigualdad de integrantes en el 'CPC', al igual que estados como Oaxaca y Durango”.

Este jueves 4 de julio la Comisión de Selección emitirá su veredicto, luego de las comparecencias de cinco aspirantes, entre las que se encuentran cuatro hombres y una mujer.