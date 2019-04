Amaga AMLO con dejar reforma educativa como la de EPN, si CNTE no cede

Se acabaron los sindicatos predilectos del Gobierno federal, dice el Mandatario

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó este lunes cancelar su proyecto educativo, si no se llega a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y dejar la ley como estaba antes de la reforma realizada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente adelantó que su Gobierno no quiere que haya corrupción al interior del magisterio, por lo que advirtió sobre el manejo de la nómina.

"Hay un tema que adelanto, si no vamos nosotros a estar de acuerdo, el manejo de la nómina, porque no queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores, porque vamos hacia la federalización de la educación", dijo el mandatario nacional.

Explicó que, en la Ciudad de México la educación está federalizada y no hay problema en las escuelas, ya que hay "concordia" entre padres de familia y maestros, aseguró.

"Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo, extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y les voy a dejar las cosas como estaban", dijo el mandatario nacional.

"Es decir como funcionan los amparos nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. No sé si de esa manera habrían protestas, creo que no", planteó López Obrador durante su conferencia matutina.

"No queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores, vamos a la federalización de la educación", abundó el Presidente en el Palacio Nacional.

"No sólo por el mal manejo del presupuesto, sino porque ha ido creciendo la demanda y no se les han transferido los recursos suficientes y también porque se destinan a otros fines", dijo.

"[El objetivo] Es tener una nómina confiable, saber dónde están los maestros, si existen", afirmó el Presidente sobre la reforma educativa que no avanza en la Cámara de Diputados, debido al diálogo que mantienen legisladores con la CNTE, que ha realizado protestas contra el dictamen.

López Obrador dijo estar seguro de que los maestros no van a permitir ninguna manipulación y que van a dar una lección de civismo cuando les corresponda elegir a sus dirigentes.

El Presidente abogó por la libertad y democracia sindicales. Además, insistió en que él quiere ver a los maestros votando por primera vez en urnas, de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia.

Asimismo, López Obrador insistió en que ya no hay sindicatos predilectos del Gobierno, ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados predilectos.

El mandatario nacional dijo que Elba Esther Gordillo Morales, quien el fin de semana criticó la reforma educativa que él propone, está en su derecho a manifestarse.

Sin embargo, advirtió que no quiere que algunos dirigentes usen de excusa algunos pendientes para “sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos, se andan frotando las manos para que puedan decir ‘son iguales, es lo mismo’, o para que tengan motivos y puedan seguir en sus actividades, que dicho sea de paso son legítimas, el que sean dirigentes, todo mundo tiene derecho a eso, pero aquí vamos a aclarar todo”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que la instrucción que tiene el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, es que no quede nada de la "mal llamada" reforma educativa.

Primero por justicia, porque fue indebido lo que se hizo, aplicar una política ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio y que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza.

"Fue algo impuesto que en vez de ayudar perjudicó, por eso hay que cancelarla”, dijo.

Este fin de semana Gordillo Morales acudió al segundo Encuentro Nacional de Jóvenes de la organización Maestros por México en Cholula, Puebla, donde reprochó a los integrantes de dicho movimiento por no tomar acciones en contra de la nueva Reforma.

“Yo no he escuchado de Maestros por México en sus estados que estén hablando de la Reforma Educativa, y estamos viendo que la Coordinadora está en posiciones intransigentes, pero quizás sean los únicos que están haciendo algo, porque los demás están esperando a que lo haga el buen gobierno y la Cuarta Transformación, pues ni siquiera, ¿eh?, porque la Cuarta Transformación no es la Reforma que esperábamos”, enfatizó la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).