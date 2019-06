Amarrada transformaciÃ³n de la Avenida Rafel Buelna de MazatlÃ¡n, asegura Alcalde

Amarrada transformación de la Avenida Rafel Buelna de Mazatlán, asegura Alcalde

Luis Guillermo Benítez Torres dice que junto con el Fuerte 31 de Marzo serán los nuevos atractivos turísticos del puerto

Sheila Arias

La transformación de la Avenida Rafael Buelna está “amarrada”, también el rescate de toda la zona del Fuerte 31 de Marzo, ambas serán los nuevos atractivos turísticos de Mazatlán.

Y el Presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, lo presumió: en su celular mostró la imagen, el primer render de cómo se verá la zona de Valentino con su circuito de ciclovías y un mirador.

Incluso ya se lo expuso al Gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

“Ayer se la mostré porque tuve la oportunidad de comer con él... está preciosa me dijo, ya habíamos quedado él pone 60 ó 70 millones y yo 40 ó 50, lo más caro van a ser los puntos donde cruza la Avenida importante, porque con la nueva Avenida vamos a tener que diseñar algo para que realmente sirva, para que no haya problema, incluyendo el puente para los ciclistas. Me dijo ‘yo le entro si tú le entras también’, quedé en un mes de enseñarle el proyecto completo”, declaró El Químico.

Con este respaldo, la transformación de la Avenida Rafael Buelna avanza para concretarse en esta administración municipal, se trata de una vía que incluye espacio peatonal, estacionamientos, amplios carriles, y será zona ideal para personas con discapacidad, una mejora completa, ya que actualmente esta Avenida de conexión con la zona turística tiene banquetas obstruidas, sin espacios para caminar.

En el primer voceto de la remodelación se observa un puente que rodea a la estructura de Valentino y sigue hacia el mar, como una pequeña pista.

Esta obra junto con el Fuerte 31 de Marzo serán los nuevos atractivos turísticos.

Actualmente concluyó la remodelación de El Fuerte 31 de Marzo en Paseo Claussen, la inversión fue de 9 millones de pesos de recursos estatales, pero todavía no se puede usar, el Ayuntamiento se encargará de rescatar la zona aledaña para convertirlo en un atractivo.

“Ya lo recibió el Ayuntamiento, ya tengo las llaves, el primer día que me informaron fui a ver y me asomé, vamos a revisar porque tiene un valor increíble, no es donde se defendió o se combatió a la Cordeliere, aquella fragata francesa, es el reconocimiento a esa batalla donde derrotamos a la fragata. Lo mandó hacer Porfirio Díaz 29 años después de 1864 para que quedara en la memoria de los mazatlecos un hecho histórico... por eso hoy que nos lo entregan tenemos muchos planes para hacer cosas muy interesantes, para que el mazatleco se sienta orgulloso y recuerde un espectáculo de sonido y música como fue y qué significa esa batalla”, precisó Benítez Torres.

Sin embargo, ahí se mantiene la Casa de El Marino, una vieja casona defendida por un grupo de ciudadanos.

“Esa no es nuestra, es de una agrupación de marinos mercantes, vamos a buscar la entrada al Fuerte del lado de la avenida, está en mal estado, vamos a rescatar todo eso, para que el turista tenga una entrada atractiva y ver si es posible recuperar o arreglar una glorieta que está ahí, un kiosko que está ahí y darle otra cara”, sostuvo.