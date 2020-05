Amazon Prime Video lanza el primer trÃ¡iler de El Presidente, su serie sobre el FIFA Gate

Amazon Prime Video lanza el primer tráiler de El Presidente, su serie sobre el FIFA Gate

La serie de ocho episodios, de una hora de duración cada uno, cuenta con elenco estelar que incluye a la actriz Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardián), entre otros

Sinembargo.MX

14/05/2020 | 10:37 AM

Karla Souza, Andrés Parra y Paulina Gaitán protagonizan la serie. Foto: Internet

MÉXICO._ Amazon Prime Video reveló este día el primer tráiler oficial de El Presidente, la serie que retrata el escándalo de corrupción de la FIFA en 2015 y estableció el próximo 5 de junio como la fecha de estreno. La serie explora el escándalo deportivo que conmocionó al mundo, a través de la historia de Sergio Jadue, el presidente de un pequeño club de futbol de Chile, que, de ser un desconocido, se volvió un jugador clave en la conspiración de sobornos por $150 millones de dólares a manos del infame presidente de la Asociación de Futbol Argentino, Julio Grondona. La serie de ocho episodios, de una hora de duración cada uno, cuenta con elenco estelar que incluye a la actriz Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardián), entre otros. La serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Óscar, Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los productores ejecutivos. #Paulina Gaitán

#KarlaSouza

#Andrés Parra

En tiempos de incertidumbre, informarte bien es prioridad

En Noroeste estamos concentrados en informarte con precisión, oportunidad y verificación sobre los impactos sanitarios y económicos del Covid-19 en Sinaloa y México.



Es por ello que todos los contenidos relacionados con ese tema será abiertos a todo el mundo gracias a nuestros anunciantes y suscriptores. Si quieres apoyarnos, te invitamos a suscribirte aquí:



Noroeste Premium $1 diario *

INFORME COVID-19

Visita nuestra sección especial sobre Covid-19 actualizada en tiempo real -



Suscríbete a nuestro newsletter diario "Informe Covid-19"



Suscríbete a nuestro servicio de Noticias por Whatsapp en este número: 6674318521 Visita nuestra sección especial sobre Covid-19 actualizada en tiempo real - Ir a sección Suscríbete a nuestro newsletter diario "Informe Covid-19"Suscríbete a nuestro servicio de Noticias por Whatsapp en este número: 6674318521

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio