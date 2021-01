Amazon Prime y Netflix lanzan estrenos ¡llenos de amor!

Los contenidos son de de diversos géneros y para todos los gustos con series y películas

Fernando Espinoza

Como cada mes, Amazon Prime y Netflix estrenan nuevo contenido para sus espectadores, le agregan a su catálogo un poquito de todo: series, películas, documentales, anime y material dirigido a niños.

Para este febrero que comienza, Netflix adelantó su lista de estrenos, ahora viene más corta en comparación a los meses anteriores. Incluye producciones esperadas como la segunda temporada de Hache, el estreno de El baile de las luciérnagas y Adiestramiento canino, entre otras.

Las películas originales de Netflix tampoco faltarán para febrero, pues el 5 llegará Malcolm y Marie, protagonizada por Zendaya y John David Washington, y para los románticos, una nueva entrega de A todos los chicos: Para siempre.

Además llegan clásicos como El pianista, más de Parque Jurásico y Volver al futuro.

Para todos aquellos que prefieran de un buen documental llegará al catálogo El Agente Topo, una entrañable cinta chilena que es candidata a entregas importantes de premios como los Goya y los Óscar.

Mientras que Amazon Prime Video prepara el debut de varias producciones originales como Bliss, con Salma Hayek y Owen Wilson, Map of Tiny Perfect Things y El Internado: Las Cumbres.

También incluirá a su catálogo grandes clásicos de la pantalla grande como Un Príncipe en Nueva York, Blade II y Blade Trinity.

EN AMAZON PRIME

UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

El príncipe Akeem, el heredero del próspero reino africano de Zamunda viaja a Queens, Nueva York. Decidido a encontrar el amor verdadero, el joven aristócrata y su fiel confidente Semmi, se encuentran en la extraña y desconocida jungla urbana de Queens, tratando de mezclarse con sus vecinos haciéndose pasar por humildes estudiantes de intercambio.

LICENSE TO WED

Sadie y Ben se quieren casar y tienen ideas muy diferentes de cómo quieren que sea su boda. Para eso, se reúnen con el reverendo Frank, quien insiste en que hagan un curso de preparación para el matrimonio con su método “infalible”.

BLADE II

Blade, el híbrido indestructible mitad humano / mitad vampiro, se encuentra en medio de una guerra completamente diferente. Esta vez, tanto la humanidad como los vampiros están bajo ataque, por una nueva especie que se alimenta de ambos.

LIFE IN A YEAR

La película cuenta la historia de Daryn, un joven de 17 años, que descubre que su novia se está muriendo. Él se propone darle una vida entera en el último año que le queda.

BLISS

Bliss es una historia de amor alucinante que sigue a Greg (Owen Wilson) quien, después de divorciarse y ser despedido, conoce a Isabel (Salma Hayek), una mujer que vive en las calles y está convencida de que el mundo contaminado y roto a su alrededor es sólo una simulación por computadora y el mundo real es hermoso y pacífico. Dudoso al principio, Greg finalmente descubre que puede haber algo de verdad en la teoría de Isabel.

MAP OF TINY PERFECT THINGS

Mark es un adolescente que se encuentra muy cómodo, viviendo el mismo día una y otra vez en un bucle temporal. Todo cambia cuando conoce a la misteriosa Margaret, quien también está atrapada en este bucle.

PÁJAROS DE VERANO

Durante la bonanza de la marihuana, una década violenta que vio los orígenes del narcotráfico en Colombia, Rapayet y su familia indígena se involucran en una guerra por controlar el negocio, que termina destrozando sus vidas y su cultura.

GUEST HOUSE

Una pareja recién comprometida encuentra la casa de sus sueños y rápidamente se convierte en una pesadilla cuando el amigo del dueño anterior continúa rondando en su casa de huéspedes. Conduce a una guerra territorial que finalmente arruina su casa, su matrimonio y sus vidas.

THE PROFESSOR

Después de conocer su diagnóstico de una enfermedad terminal, un profesor universitario decide vivir su vida al máximo bebiendo, fumando y expresando pensamientos reales a las personas que lo rodean.

EN NETFLIX

MALCOLM & MARIE

Netflix lanzará un drama original con la ganadora del Emmy Zendaya, por su papel en Euphoria, y el nominado al Globo de Oro John David Washington, por BlacKkKlansman, Tenet. Trascendió que fue filmada durante la pandemia con un elenco pequeño y un equipo creativo bajo estrictos protocolos de seguridad, todo por motivo del Covid-19. Esta película en blanco y negro sigue a una pareja cuya relación es puesta a prueba mientras esperan noticias sobre el estreno de la nueva película de Malcolm. El creador de Euphoria, Sam Levinson, escribió y dirigió Malcolm & Marie.

A TODOS LOS CHICOS

Otra apuesta de Netflix es la tercera y última parte de la saga A todos los chicos que arrancó en el 2018 con la primera entrega A todos los chicos de los que me enamoré. En el 2020 se estrenó A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero, la segunda película de la trilogía, basada en la novela de Jenny Han publicada en el 2014 y best seller del New York Times.

La historia de amor de Lara Jean Covey (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) concluirá en este 2021 con A todos los chicos: para siempre, que estará enfocada en el último año en la secundaria de la pareja, que desea ir a la misma universidad.

EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS

El Baile de las luciérnagas es la próxima serie de televisión de drama estadounidense desarrollada por Maggie Friedman para Netflix. La serie está basada en la novela Firefly Lane de Kristin Hannah. Se estrenará el 3 de febrero. Las productoras son Maggie Friedman , Stephanie Germain, Katherine Heigl, Lee Rose.

ADIESTRAMIENTO CANINO

Esta es una serie de televisión estadounidense, que como su nombre lo dice, se centra en el adiestramiento de perros.

“No hay perro ni raza ni conducta que Jas Leverette no pueda corregir. Acompaña al entrenador de perros en su admirable trabajo con una diversidad de canes y dueños”, dice la descripción de la serie.

HACHE

Hache es una serie protagonizada por Adriana Ugarte, que estrenará su segunda temporada en la plataforma el 5 de febrero, casi año y medio después del lanzamiento de la primera tanda de episodios, el 1 de noviembre de 2019.

En estos nuevos episodios de Hache regresan, entre otros, actores como Eduardo Noriega, Marc Martínez, Pep Ambròs e Ingrid Rubio. Además, al reparto de la serie se unen Anna Moliner como Mirta: Marcel Borrás dando vida a Ventura y Samuel Viyuela en el rol de Mateo, hermano de la protagonista.