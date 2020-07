Ambulancia para pacientes Covid entregada al Hospital General de Escuinapa está parada

Wilfrido Delgado Pardo, director del Hospital General, dice que no cuentan con los recursos para su operación y mantenimiento

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La ambulancia entregada en mayo por el Gobierno del Estado no tiene presupuesto para poder ser usada, por lo que ésta se mantiene estacionada en el Hospital General.

El Estado anuncio a fines de mayo la entrega de 8 ambulancias a Hospitales Generales del Estado, para el trasladado de pacientes Covid-19, con lo que se minimizaría el riesgo de contagio.

“La ambulancia está en veremos, no hay presupuesto para poderla usar, se requiere gasolina, mantenimiento, paramédicos, choferes, no se puede mandar solo la ambulancia, se ocupan recursos” dijo el Director del Hospital General, Wilfrido Delgado Pardo.

Indicó que los trasladados de pacientes Covid-19 los realiza Cruz Roja, pues ellos, aunque tienen una ambulancia equipada, no tienen los recursos para mantenerla en operación.

Se tiene que contratar un seguro de vida para las personas que son trasladadas, contratar personal como un chofer, paramédicos, darle mantenimiento a la unidad, el Hospital no tiene el recurso para ello, ni se le ha otorgado por parte de la Secretaría de Salud.

“Si le cobras a la gente para la gasolina es un problema ¿el chofer quien lo va a pagar? Debemos tener gente con nociones de paramédicos, no es solo subirse y manejar la ambulancia, en todos los lugares que se donaron están paradas”, dijo.

Hace 15 años el Hospital General tenía una ambulancia, pero después que se descompuso ya no hubo recursos para poderla poner en marcha de nuevo, así que se quedaron sin unidad vehicular.

Son conscientes que es una necesidad la que se tiene de tener este tipo de vehículos, más cuando por Covid-19 se tienen tantos traslados a hospitales de segundo nivel.

Pero también no pueden hacer uso de un vehículo, que, aunque esté en el estacionamiento del nosocomio, no tiene los permisos para funcionar como vehículo de auxilio, no tiene el recurso humano, ni económico, por ello la labor solo la hace Cruz Roja.