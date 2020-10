Ambulante gana pleito al Gobierno de Mazatlán y lo reinstalan a las afueras del mercado Pino Suárez

Ordena Tribunal de Justicia Administrativa que el Municipio se abstenga de desalojar al vendedor

Alma Soto

Desde marzo, Roberto Flores Rodríguez, de 70 años, fue desalojado del lugar en el que durante 40 años ejerció el comercio ambulante.

"No me le pidieron con cortesía que me quitara, vinieron policías con armas largas, parecía que iban a detener un delincuente, un narcotraficante y no a un simple vendedor de fruta", recordó mientras cortaba una sandía en cubos.

Hoy, después de siete meses, regresa a la esquina de Leandro Valle y Benito Juárez; por órdenes del Tribunal de Justicia Adninistrativa del Gobierno del Estado, que pide a las autoridades municipales abatenerse de desalojarlo.

Rodríguez Flores pidió a las autoridades municipales tener compasión por quienes, como él, tienen toda una vida dedicada al comercio.

"Yo no tengo pensión, a pesar de mi edad, 70 años, debo trabajar para comer, para pagar las medicinas si me enfermo, ya llevaba muchos meses sin trabajar, porque me quitaron de mi lugar y me traía como pelota: ponte allá, aquí, mejor acá y al final me dejaron sin lugar", declaró.

En febrero, el Gobierno municipal emprendió una campaña contra el comercio ambulante y desalojó a todos los que se instalaban alrededor del mercado José María Pino Suárez; algunos de ellos han regresado porque acudieron al amparo de la justicia federal.