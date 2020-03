Ambulante, gira de documentales de MÃ©xico y el mundo, va a 8 estados para sacudir la indiferencia

Ambulante, gira de documentales de México y el mundo, va a 8 estados para sacudir la indiferencia

Ambulante ha sido un espacio para exponer problemas concretos de México a través de documentales que han resonado en la sociedad y hasta en el ámbito político. La selección para su decimoquinta edición no es la excepción y se proyectará en la Ciudad de México del 15 al 30 de abril

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Del 19 de marzo al 28 de mayo, la gira de documentales Ambulante recorrerá ocho estados de la República con una selección de más de 150 cintas nacionales e internacionales que integran la programación de esta edición número 15.

Este gran encuentro de documentales que expone problemáticas sociales desde diferentes sectores, lugares, y con temas muy diversos, arrancará en el estado de Querétaro para luego moverse a través de las pantallas de Durango, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

“Yo estoy muy orgulloso de lo que significa Ambulante porque sin duda, de todos los proyectos donde yo me he involucrado, es el más sano, el que más esperanza me da, el que más importancia tiene en mi vida, en la de mi comunidad, del que más quiero hablar”, dijo Diego Luna, cofundador de la gira.

Ambulante ha sido un espacio para exponer problemas concretos de México a través de documentales que han resonado en la sociedad y hasta en el ámbito político como el fue el caso de Hasta los dientes, un trabajo del director Alberto Arnaut que recopiló los hechos de aquella noche de 2009 que terminó con la ejecución de dos estudiantes del Tec de Monterrey –Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso– en manos del Ejército de mexicano.

“Yo pensaba en Ambulante como una herramienta para sacudirnos la indiferencia. Llegas frente a una pantalla, te proyectan una historia que aparentemente no tiene nada que ver contigo, te habla de un contexto distinto al tuyo y eventualmente es imposible no conectar, no empezar a hacer preguntas, no hacer un viaje introspectivo que luego te conecta con una comunidad”, comentó Diego Luna en respuesta para SinEmbargo.

El actor que junto a Gael García fundó Ambulante, hizo hincapié en el poder del cine documental citando este caso de Hasta los dientes, un trabajo que además convocó a un reconocimiento por parte del Gobierno federal de la muerte extrajudicial y lo obligó a pedir una disculpa pública a los padres de los estudiantes. Un hecho que Luna describió como “lo más chingón que hemos hecho y de lo que yo pude ser parte”.

“A través del cine le puedes decir a un legislador lo que probablemente no quiere escuchar. A través del cine le puedes recordar a un público que por más que viva en una realidad, tienes la tuya, es tu vecino. Y tu realidad debería ser la suya, debería haber esa curiosidad y esa empatía”.

Paulina Suárez y Diego Luna

Paulina Suárez, directora general de Ambulante, destacó el lema de la gira: “descubrir, combatir, transformar”. Una frase que asegura es la vocación central de Ambulante.

Por su parte, Diego Luna describió al documental como una herramienta para “contarle tu historia a otros, para que deje ser sólo tuya, y por ende, que tu lucha y tu problema sea compartido con una comunidad que eventualmente te recordará que no estás sola o no estás solo”.

“Un país donde estamos empezando a vivir y a experimentar la ciudadanía, el cine documental puede volverse una gran herramienta y gran aliado. Eso es lo que yo, por lo menos desde mi perspectiva, reconocí y me emociona”, agregó.

“El documental prioriza la sustancia, no le tiene miedo a la profundidad y a la vez te entretiene y capta tu atención. Hoy cada vez nos escuchamos menos, y hemos perdido la capacidad y el interés por los matices. Entonces, el documental nos recuerda eso, el documental nos recuerda que hay otros puntos de vista que tenemos que siempre tomar en cuenta. Hoy pareciera que estamos perdiendo la habilidad de tener nuestro punto de vista, el documental nos recuerda eso”.

En la Ciudad de México, Ambulante se proyectará del 15 al 30 de abril. Ambulante contará con proyecciones de 151 películas que se dividen en Pulsos (cine documental mexicano), Ambulante Más Allá (cortometrajes realizados por alumnos de la iniciativa de formación y producción de Ambulante), Intersecciones (cine documental contemporáneo internacional), Resistencias (historias sobre la búsqueda de la justicia y la promoción de los derechos humanos), Sonidero (sección sobre música), Injerto (cine de artista y videoarte), Retrovisor (material de archivo), Ambulantito (filmes para niños), y Coordenadas (cintas exclusivas oriundas o que abordan problemáticas pertinentes a cada región que visita la Gira).