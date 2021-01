Ambulantes de Mazatlán apenas sacan para sobrevivir

Temen un nuevo cierre de actividades económicas, pues terminaría de 'aniquilarlos'

Alma Soto

22/01/2021 | 11:18 AM

Los turistas nacionales que llegan a Mazatlán vienen con muchas limitaciones económicas, algunos apenas salen de los hoteles, de tal manera que los vendedores ambulantes de artesanías apenas alcanzan a vender para sobrevivir, declaró Daniel Ríos, líder de vendedores de artesanías en el malecón.

"La gente que está llegando no está comprando, el fin de semana que llega es mínimo lo que se vende", recalcó.

Esperan, dijo, la Serie del Caribe, aunque sabe de que están aumentando los contagios y se rumora que podría suspenderse.

"Hay cierta desconfianza, porque los contagios están a la alta, ojalá que no suceda, que no la suspendan y que no haya un nuevo cierre de actividades económicas porque entonces sí nos mataría", declaró.

Ríos manifestó que solamente el 30 por ciento de los 800 vendedores afiliados a las organizaciones de vendedores ambulantes están activos y ellos apenas alcanzan a sobrevivir.