Amenazada, obstruida y contra corriente ha estado como Síndica Procuradora en Escuinapa, dice Olivia Santibáñez

La Síndica Procuradora de Escuinapa rindió su primer informe de labores ante funcionarios, diputados y el Alcalde Emmett Soto

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Amenazada, obstruida y contra corriente ha estado como Síndica Procuradora durante este año de Gobierno del Alcalde Emmett Soto Grave, manifestó durante su primer informe de labores Olivia Santibáñez Domínguez.

La funcionaria dio a conocer lo que ha hecho durante este año, para dar respuesta a los escuinapenses de las acciones que ha realizado, buscando que los recursos sean realmente fiscalizados, sin embargo, su labor ha sido obstruida por parte del mismo edil, indicó.

“Se gobierna contraviniendo los ideales de la cuarta transformación, no puedo tapar el sol con un dedo como se dice coloquialmente, se ha preferido gobernar con personas ajenas a la democracia para blindarse con amigos y familiares”, dijo la Sindica Procuradora, ante diputados locales de Morena e invitados.

La cuarta transformación no ha tenido lugar en este municipio, donde se ve el nepotismo, el uso de recursos públicos para favorecer a familias y amigos, manifestó.

Santibáñez Domínguez dio que asume la responsabilidad al ser parte de este gobierno, pero da este primer informe para honrar la palabra empeñada y lo que protestó cumplir en base a la ley, dando la cara a los ciudadanos que confiaron en este proyecto.

Durante este año han trabajado con limitaciones, con el objetivo de querer hacer cumplir la ley llevando una correcta fiscalización de los recursos públicos y materiales, aunque su personal no tenga en tiempo y forma viáticos para realizar un trabajo eficiente.

“Cómo defender al municipio señor Presidente, cuando usted mismo me quita o despide a mis colaboradores, además coptándolos en sus prestaciones, limitándolos” dijo.

Pese a que los funcionarios al ser requeridos ni siquiera son capaces de contestar sus oficios, en una intención más que política personal, no es esto un obstáculo para seguir realizando su labor, indicó.

“He sido amenazada y hasta demandada en los distintos órganos, llámese Derechos Humanos y hasta en materia penal, pero aquí estoy no voy a desistir, porque para estar aquí, necesito tener coraje, valor y muchos elementos para soportar no solo mis responsabilidades, sino todas aquellas bajezas de que he sido objeto”, dijo.

Santibáñez Domínguez le manifestó al Alcalde Emmett Soto Grave que mantiene abierta la puerta de la concordia y la reconciliación, para ser un real equipo de trabajo, le indicó que puede decidir la hora y día para entrevistarse y dirimir sus diferencias por el bien de la cuarta transformación.

A los regidores de su partido, les recordó que deben asumir el rol que les corresponde que es defender los intereses del pueblo, que es para lo que se les eligió y se les paga.

“Compañeros regidores, no eres trabajador del Presidente, somos trabajadores del pueblo y para el pueblo todo”, dijo.

Indicó que espera el respeto a las investiduras, que por parte de la primera autoridad no se les siga señalando que son de “otro planeta” o “burros” como se ha dado en algún momento.

EN NÚMEROS

En un año se atendieron 402 personas, se ha dado seguimiento a denuncias, existen 17 denuncias, algunas de la cuales corresponden a ex funcionarios y 63 en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, solo han podido supervisar 11 de 33 obras públicas, pues de 29 no se les han proporcionado ni expedientes.

Le sostengo que mantengo abierta la puerta de la concordia, reconciliación, de un real trabajo en equipo, de un real trabajo de equipo…mantengo la postura de que usted decida el lugar y la hora para entrevistarnos y dirimir nuestras diferencias por el bien de la cuarta transformación.

Atendieron 402 personas, 17 denuncias, algunas laborales, algunas contra ex funcionarios pasados, 11 de 33 obras han sido supervisadas.