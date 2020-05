Amenazan con 'volar' sede de periódico Reforma, si críticas a AMLO continúan

El Presidente se deslinda de la supuesta amenaza que recibió el diario capitalino

Carlos Álvarez

14/05/2020 | 09:58 AM

El diario Reforma aseguró hoy que un hombre que dijo ser integrante del Cártel de Sinaloa, advirtió ayer que el periódico "ya sobrepasó la línea" en sus críticas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que amenazó con "volar" el edificio del diario "si no corrige".

En una llamada recibida en las oficinas del rotativo a las 8:42 horas, la persona que se identificó como "Diputado federal de Lozoya", sentenció que el periódico ya no esté "difamando" al Presidente.

"Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador [...] Es en serio: ya están sobrepasando la línea", indicó el hombre, según el diario de circulación nacional.

El hombre, "con acento bajacaliforniano", reclamó por el video publicado la versión digital del medio, que muestra una línea de tiempo con las declaraciones que hizo el titular del Poder Ejecutivo federal, pidiendo tomar con calma la pandemia del Covid-19, así como la evolución de contagios y muertes por el virus en el País.

"Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del Presidente de la República [...] Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya, sobrepasó la línea", dijo el hombre, quien, según el diario, pidió pasar su mensaje al Jefe de Redacción, advirtiendo que, si no es así, "vamos a ir a leerle la cartilla".

"Dígale que no esté difamando al Presidente de la República, que no esté traicionando a la Patria porque, si no, las oficinas de ahí de su pinche periódico, así dígaselo, las vamos a volar [...] Nomás dígales lo que le dije: es la última vez que suben algo de él. Porque somos priistas", continuó, alertando antes de colgar, según narró el Reforma, que "faltan pocos días".

Ante ello, el diario recordó que en julio de 2012, tres ediciones suburbanas de El Norte -filial del Grupo Reforma- en Nuevo León, fueron atacadas por el crimen organizado en un periodo de 19 días.

"El ataque más grave fue cuando un comando armado ingresó a las oficinas de la Edición Sierra Madre, en San Pedro, amagó a un guardia, roció gasolina en la recepción y le prendió fuego", detalló el rotativo.

Respecto a esta situación el Presidente López Obrador la condenó durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, y afirmó que en su Gobierno jamás van a llevar a cabo un acto represivo y que no tienen nada que ver con la amenaza.

"Hoy viene el periódico Reforma, o lo expresa, de que recibieron una amenaza, que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros, bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas", aseguró el mandatario nacional.

"Nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre", insistió el titular del Poder Ejecutivo federal.

"Ya sabemos que tenemos diferencias con el Reforma, las vamos a seguir teniendo porque pensamos distinto, ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México, y son los que se oponen a la transformación porque quieren mantener el régimen de corrupción y privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo", indicó el Presidente.

"No fue casual que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari, pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo hay un mundo de diferencia, eso no, jamás haríamos algo así, por nuestros principios, por nuestros ideales", abundó López Obrador.

"Nos estaríamos negando a nosotros mismos, sería una traición a nosotros mismos, un acto de deshonestidad y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad. Entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades", afirmó el Presidente.